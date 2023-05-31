Во Владимире могут построить «нижнее» шоссе вдоль железной дороги

. Фото: Сергей МОРКОВКИН

В ходе своей пресс-конференции глава Владимира Дмитрий Наумов много времени посвятил вопросу строительства новых дорожных артерий и развязок. Если все это получится воплотить в жизнь, многие транспортные проблемы окажутся решены.

«Северный» проект

Глава города в дорожном вопросе начал издалека, упомянув, что на строительство дорог во Владимире в этом году выделено 1,1 миллиарда рублей, и это стало своеобразным рекордом. А связано это с тем, что необходимо что-то решать с дорогами в областном центре.

- Транспортная доступность с каждым годом усложняется, и мы это видим. Даже строительство таких артерий, как Лыбедская магистраль и Рпенский проезд не дадут стопроцентный эффект, - констатировал Дмитрий Наумов.

Он оговорился, что эти трассы проектировали еще в 60-е годы, а сейчас лишь реализуют, но теперь возникли новые трудности.

- Начнем пошагово: что происходит сегодня в Юрьевце и Пиганово? Там единственный заезд даже с учетом того, что сейчас настроим еще дорог. Общее количество домов увеличится, люди поедут по одноколейке и «врежутся» в Пекинку. Получится, что на поворотах будут постоянные пробки, - говорит Наумов.

И действительно, вопрос возведения альтернативной Пекинке магистрали для выезда из Юрьевца назрел давно. Без нее внутриквартальные улочки мало чем помогут.

- На сегодня с руководством трассы М-7 принято решение, согласно которому они готовят документы и будут делать петли перед Юрьевцем и за ним с целью создания развязки, говорит Наумов.

Пока выглядит так, что именно от Юрьевца будет начинаться Северный обход Владимира. Собственно говоря, дальнейшие слова мэра только подтверждают эту мысль.

- Губернатор уже говорил о финансировании части Северного обхода. Он будет проходить вдоль Пекинки, начиная от Юрьевца и постепенно будет выходить на Юрьев-Польский перекресток, на улицу Горького и на Суздальский проспект. Перспектива эта не одного года, но задача такая стоит, - объяснил глава Владимира.

Многоуровневых развязок не будет

Еще одна проблемная точка города — заезд в микрорайон Веризино. Только ленивый владимирский водитель не ругал этот вечно загруженный перекресток, которым вынуждены пользоваться все автолюбители района.

- С представителями трассы М-7 мы договорились, что будет перенос светофора именно на эту развязку и уход от временного светофора возле НИКТИД. Если получится сделать в этом году, создадим нормальный выезд и заезд в Веризино, что позволит уйти от бешеных неудобств, - рассказал Дмитрий Наумов.

Что до многоуровневых развязок на этом участке, о которых автолюбители говорят не первый год, то глава города добавил, что пока их во Владимире не будет. Причина проста — ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» не видит смысла вкладывать деньги в участок, который могут в ближайшем времени передать в ведение муниципалитета.

Дмитрий Наумов. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Если только возможность строительства Северных и других обходов будет аннулирована, вернемся к этому вопросу, - заключил Наумов.

Одновременно глава Владимира добавил, что после строительства Рпенского проезда улицу Юбилейную сделают четырехполосной, чтобы в конечном итоге поток с Суздальского проспекта поворачивал раньше и не образовывал жуткую пробку у химзавода.

Также есть вариант соединить Октябрьский проспект с улицей Дворянской, чтобы разгрузить историческое ядро, в том числе район Золотых ворот.

Назревшее решение

Но одной из главных задач городских властей градоначальник назвал создание дорог-дублеров.

- Нам нужно «вытаскивать» на трассу М-7 промзону. Начиная от улицы Полины Осипенко через Промышленный проезд с выходом на Гастелло и Пекинку. Если проект получит жизнь, то это сильно разгрузит улицу Горького, и сделает Гастелло ее дублером, - сообщил Дмитрий Наумов.

Но если здесь ситуация каких-то особенно сложных решений не требует, то вопрос с созданием дублера для проспекта Ленина значительно серьезнее. Развязка улиц Сперанского — Чапаева пока не дала ожидаемого эффекта, так как улица Чапаева слишком мала и еще разбита, а перемычку с улицей Красной или Диктора Левитана не создали по банальной причине — подрядчик не выполнил то, что должен был, и теперь мэрия судится с ним в Арбитражном суде.

- Я считаю, что перемычка нужна, но мы получаем второй момент — весь поток транспорта пойдет по Диктора Левитана и приедет опять на проспект Ленина. Вопрос: где мы хотим создать больше пробок, а где разгрузить? - справедливо заметил Дмитрий Наумов. - Улица Разина, как и другие второстепенные улицы, не смогут взять на себя такие потоки, чтобы разгрузить проспект Ленина.

Именно поэтому с целью снять транспортное напряжение на улице Нижняя Дуброва и во всем Юго-Западном районе Владимира, остается одно решение.

- Не хочу раньше времени анонсировать идеи, но факт в том, что необходимо делать дорогу по низу — вдоль железной дороги. Она давно уже назрела, говорили про нее неоднократно. Пока разговор преждевременный, нужно проработать все. Может, дорога будет петлей через Мостострой, может, пойдет вдоль поймы, может, будут еще какие-то варианты. Задача разработать возможные предложения и выйти на рассмотрение специализированной организацией управлению архитектуры поставлена, - резюмировал Дмитрий Наумов.

Кстати, глава города проанонсировал и возможное соединение улицы Урицкого с улицей Вокзальной. Этот проект позволит снять часть потока с Урицкого, но пока конкретики по этому поводу нет. Впрочем, по другим проектам точных сроков глава Владимира тоже пока не называет.