День защиты детей во Владимире 2023: программа мероприятий, куда сходить с ребенком 1 июня

. Фото: Виктория СУХОВА

1 июня отмечают Международный день защиты детей. По традиции, в этот день во Владимире проходит много разных развлекательных мероприятий. Этот год исключением не станет. Мы подскажем, куда сходить и чем заняться 1 июня.

Танцевальный флешмоб в парке «Дружба»

В 11.30 в парке «Дружба» начнется праздничная программа «Мы дети большой планеты». На сцене пройдет концерт с участием Детской школы искусств № 5 и студии танца «Отражение». Продолжится мероприятие интерактивной программой «Вместе весело шагать». Детей ждут веселые игры, забавы, викторины и танцевальный флешмоб. Ну и, конечно же, юные гости смогут покататься на аттракционах, посетить стрелковый тир, поесть сладкую вату, сочную кукурузу и мороженое.

Фото предоставлено парком.

Огромные классики и мастер-классы в Центральном парке

В Центральном парке с 11 до 16 часов на главной сцене пройдет большая концертно-игровая программа «Мир детям» с участием детских вокальных и хореографических коллективов, веселой анимацией, ростовыми куклами и сладкими подарками. В течение праздника все желающие смогут посетить различные интерактивные площадки с познавательными, творческими, научно-техническими и спортивными мастер-классами, а также сделать фотографии на тематической фотозоне «Наше лето!».

На вишневой аллее развернется площадка активных и интеллектуальных игр «Гигантикус», где игры будут не просто большими, а огромными! Здесь можно будет поиграть в «твистер», «дартс», «шашки», «классики», «крестики-нолики», «домино». В завершении праздника с 16 до 18 часов пройдет развлекательная программа «Фестиваль красок». Гостей ждет два часа музыки и танцев.

Кроме того, целый день, а также 2 и 3 июня все дети до 10 лет смогут прокатиться на колесе обозрения бесплатно.

Поиск сокровищ в Добросельском парке

С 11 часов творческие коллективы и солисты города Владимира подарят свои выступления гостям парка «Добросельский». Для самых маленьких посетителей пройдут игровые программы с аниматорами и сказочными героями. Гости мероприятия смогут принять участие в спортивных эстафетах, померившись в силе и ловкости, а победители получат призы и подарки. В 13 часов начнется увлекательный семейный квест «Пираты Добросельского парка», в котором родители вместе с детьми должны будут пройти по старой карте пиратов и найти сундук с «сокровищами». А завершающим этапом развлекательной программы станет танцевальный батл «Танцуют все!» и конкурс рисунков на асфальте «Солнце на ладошке».

Музыкальный фестиваль и выставка в библиотеке

Детский праздник организует и Владимирская областная библиотека для детей и молодежи. В филиале на улице Мира, 51 в 11 часов откроется фотовыставка Банка России «Путешествие в детство». На полотнах экспозиции юные владимирцы увидят увеличенные изображения памятных монет со знакомыми персонажами сказок и мультфильмов. Ребята снова встретятся с Волком и Зайцем, Крокодилом Геной и Чебурашкой, Винни Пухом и Пятачком, а также с другими любимыми героями мультфильмов. Выставку можно будет увидеть и в другом филиале библиотеке.

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Здесь же с 10 до 18 часов пройдут литературные викторины, кроссворды и раскраски (отдел библиографической работы). Также в это время состоится акция "Цветы жизни", где дети смогут создать оригинальную поделку (отдел детского чтения). В 11 часов начнется концертно-игровая программа "Все начинается с детства", а в полдень стартует развлекательно-познавательная игра для детей и их родителей.

Екатерина Алексеенко. Фото Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи.

В библиотеке на проспекте Строителей, 23 в 18.30 начнется Второй фестиваль про детей и для детей «Такой чудесный день». Участники фестиваля — известные владимирские музыканты и начинающие вокалисты: Олег и Алексей Зеленины, Елена и Павел Мамоновы, Екатерина Алексеенко, Анастасия Чичерова, Марина Башмакова, эстрадная вокальная студия «Merry_Brave», творческий коллектив ДШИ №2 имени Сергея Прокофьева, Организация Российских Юных Разведчиков. Перед входом в библиотеку будет организована игровая площадка.

Космические программы и роспись пряников

1 июня можно сходить и во Владимирский планетарий. В 12 часов там пройдет лекция-сеанс для детей 6-8 лет «Незнайкина азбука». В 14 часов для ребят 7-11 лет состоится бесплатная познавательная программа «Космические краски лета». А в 15 часов можно посетить лекцию-сеанс «Путешествие Незнайки на Луну».

В 18 часов Дом-музей пряника проведет мастер-класс по росписи имбирного пряника в семейном кафе «Пшеничный кот». Для детей это отличная возможность проявить свою креативность и почувствовать себя настоящим кулинаром. Все готовые шедевры дети унесут с собой. Стоимость — 350 рублей (запись по телефону — 8(919)006-42-29).