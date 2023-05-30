Власти Владимира не поднимут резко стоимость проезда из-за покупки новых автобусов

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В ходе первой пресс-конференции в статусе главы Владимира мэр города Дмитрий Наумов поделился планами решения транспортной проблемы. По его словам, речь идет не только о закупке новых автобусов, но и о привлечении на предприятия водителей.

100 автобусов

Начал градоначальник с некоторых успехов в решении действительно насущной городской проблемы.

- Когда я приступил к работе, количество транспорта, выходящего непосредственно на маршруты, составляло в среднем около 70 процентов. На сегодняшний день мы подняли эту планку до 85 процентов. Да, по каким-то маршрутам ситуация лучше, по каким-то - хуже, но в среднем положение мы выровняли, - заявил Дмитрий Наумов.

Глава города объяснил, что удалось это благодаря разнообразным императивным мерам: штрафам, административному воздействию и «всевозможным регулированиям».

- Поняв, что это не панацея, было принято решение о необходимости увеличения автопарка, - сообщил глава Владимира.

Речь идет о закупке в лизинг 100 автобусов для нужд муниципального «Владимирпассажиртранса». Наумов признался, что рассматривалось несколько вариантов закупки транспорта, включая получение инфраструктурного бюджетного кредита наподобие того, за счет которого уже купили 14 автобусов, но остановились в результате на так называемом ГТЛК — государственном транспортном лизинге в кредит.

- Конечно, он не дешевый. Как уже доложил губернатор, мы берем 1,6 миллиарда, а будем отдавать 1,9 миллиарда рублей. Да, это будет в течение пяти лет, но нагрузка очень большая, конечно же, ни одно предприятие такой нагрузки не выдержит, но точно ни в какие тарифы мы деньги не «уберем», - заявил Дмитрий Наумов и добавил, что простым горожанам переживать из-за этого вовсе не стоит. – Так что резкого увеличения тарифов мы не рассматриваем.

По мнению градоначальника, для улучшения экологии желательно было бы закупить больше газомоторных машин, но чисто с технической точки зрения это сделать не получится.

- Конечно, они нужны, но сколько в городе газовых заправок? Две штуки. Если закупим все сто автобусов на газе, они у нас по неделям заправляться будут. Поэтому вопрос распределения нагрузки и эффективности выполнения работы тоже просчитывался. На сегодняшний день рассматривается такое процентное соотношение при закупке автобусов: 35 газомоторных к 65 дизельным автобусам, - подытожил Наумов, добавив, что в любом случае все машины будут доступны для инвалидов.

Если все пойдет по плану, первые автобусы из новой сотни прибудут во Владимир уже во второй половине грядущего лета.

Водителей привлекут зарплатой

Другой важный момент — обновление сети маршрутов, которую разработали в конце 2000-х годов. Подрядчик к осени должен представить новую транспортную схему. Но как она будет выглядеть, до сих пор не очень ясно.

- Каково будет количество маршрутов, совсем они изменятся или появятся новые, сказать пока нельзя. Не будем бежать впереди паровоза и подождем мнение специализированной организации, - уточнил градоначальник. – Но я думаю, что, скорее всего, схема изменится, потому что это требование времени.

В частности, Дмитрий Наумов заявил, что часть автобусов в городе ездит по слишком длинным маршрутам, что приводит к давке уже к середине пути даже при достаточном количестве машин на линии.

Еще Дмитрия Наумова заботит проблема нехватки водителей и кондукторов. По его словам, проблема эта актуальна, но пути решения уже нашли.

- Будем пересматривать систему оплаты труда, привлекать молодых специалистов, обучать их на предприятиях, для всех будет социальный пакет, иногородним поможем с жильем, - перечислил Дмитрий Наумов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В связи с грядущей реставрацией Золотых ворот и необходимостью размещения поблизости строительного городка, Дмитрий Наумов анонсировал частичное ограничение движения рядом с памятником архитектуры. По его словам, дорогу на улице Большой Московской сузят до одной полосы. При этом рассматривается вариант, при котором троллейбусы, как менее мобильные средства передвижения, могут вовсе перестать пускать через центр. Вместо них пустят газомоторные автобусы.