Во Владимире осталось только два официальных места для купания

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Купальный сезон стартует с 1 июня. До этого момента водолазы, спасатели, сотрудники ГИМС и власти муниципалитетов активно работают над приемкой пляжей. Во Владимире такие работы ведутся на озерах Семязино и Глубокое.

С поправкой на ветер

Утром 29 мая на песке у водной глади верхнего Семязинского пруда царило оживление — сотрудники «Благоустройства» косили траву, в то время как их коллеги из управления гражданской защиты обновляли краску на посту спасателей. У воды выгрузили буи, при помощи которых в самое ближайшее время оградят акваторию для купающихся.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Вскоре в Семязино, как и в других официальных местах для купания, установят информационный стенд, на котором будут выставлять сведения о скорости ветра и температуре воды. Государственный инспектор Центра ГИМС ГУ МЧС России по Владимирской области Алексей Чебаненко объяснил, что существует нюанс: если волна превышает высоту в 1,2 метра, а скорость ветра преодолеет отметку в 8 метров, на берегу вывешивается черный или красный флаг.

- При такой волне и скорости ветра не рекомендуется плавать людям, имеющим проблемы со здоровьем, - объяснил инспектор.

Тем временем водолаз облачился в костюм и неторопливо зашагал на глубину — сотрудникам муниципального поисково-спасательного отряда необходимо обследовать каждый метр той местности, где скоро будут плескаться отдыхающие.

Как и прежде, спасательный пост в Семязино, да и на других водоемах, станет работать с 11 часов утра до 19 часов вечера без выходных. Первым рабочим днем матросов-спасателей станет именно 1 июня. К этому же времени у воды поставят туалеты, контейнеры для мусора, раздевалки и лавочки.

Как объяснили в управлении гражданской защиты города Владимира, только на Семязино и Глубоком можно будет купаться, а вот Содышка в этот раз оказалась «рекреацией без купания».

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Минус пляж

Содышка и водоемы в Загородном остались местами для загорания по одной причине – несоответствие санитарным нормам. Между прочим, Роспотребнадзор со дня на день подготовит санитарно-эпидемиологическое заключение и по другим водоемам. И существует вариант, что и Семязино с Глубоким не пройдут проверку на чистоту.

Тем не менее, загорать на Содышке не запрещают. Более того, там тоже будут дежурить спасатели.

Кстати, руководитель управления гражданской защиты Борис Беликов объяснил, почему в этом году опять закрыт для отдыхающих так называемый городской пляж на Клязьме, который с помпой открывали в 2014 году. Уже тогда профессиональные спасатели тихо ругались, сетуя, что власти слишком поспешили и не спросили их мнения. Тогда оказалось, что на дне акватории полно мусора, вода мутная, а впоследствии ситуация стала еще печальнее.

- По субботам и воскресеньям в прошлом году здесь отдыхало 10-15 человек, чисто загорающих. Но вода за последние пять лет там никаких критериев не проходит, - заявил Борис Беликов. - Там илистое дно, я лично заходил и проверял: 50-60 сантиметров черного ила. Заходишь белый, а выходишь чуть-чуть черноватый. Поэтому там мы купание не планируем.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Тем временем водолаз, спасатель первого класса Дмитрий Кузин достал со дна Семязинского пруда очередную партию хлама, который вместе с коллегой лодкой перевезли на берег. Среди мусора попадаются бутылки, палки и даже пара солнцезащитных очков.

- Глубина в районе акватории до двух метров, может чуть больше. Обычно это чистый водоем, видимо откуда-то нанесло. Постарались все убрать, так что купаться в пределах акватории безопасно, - рассказал Дмитрий и признался, что сам лично купается здесь.