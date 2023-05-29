Судебные приставы взыскали с владимирских алиментщиков больше 95 миллионов рублей

. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В преддверии Дня защиты детей, Управление Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области проводит акцию «Судебные приставы — детям». Она нацелена на привлечение внимания к проблеме неуплаты алиментов, а также призвана помочь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Во время проведения акции, судебные приставы региона проведут благотворительные мероприятия в детских учреждениях, будут организованы рейды по проверке имущества неплательщиков алиментов.

Как показывает практика, большинство должников вспоминают о ребенке и о необходимости помогать ему только после неоднократных визитов судебных приставов. В частности, один владимирец накопил долг — 300 тысяч рублей перед своей дочерью. И только после того, как ему запретили продавать квартиру площадью почти 69 квадратных метров, он сразу же нашел необходимую сумму и выплатил алименты.

Другой житель Владимирской области задолжал сыну 480 тысяч рублей. Он скрывался от судебных приставов и не был официально трудоустроен. Его доставили в отделение принудительно, привлекли к административной ответственности — 60 часов обязательных работ. Но и после отбывания наказания он не выплатил алименты. Пришлось возбуждать уголовное дело. Чтобы не получить судимость, нерадивый отец полностью погасил долг перед сыном.

А еще одного должника пристав разыскал в барбершопе, притворившись его клиентом. 42-летний владимирец не платил алименты на сына и дочь. Сначала приставы арестовали банковские счета мужчины, наложили запрет на продажу квартиры и на выезд из страны. Установить местонахождение должника не удавалось. Его объявили в розыск. Мужчину обнаружили работающим в одном из барбершопов города. Чтобы не спугнуть должника, пристав записался к нему на стрижку бороды. За неуплату алиментов на него составили административный протокол. Суд назначил владимирцу 30 часов обязательных работ. Если мужчина продолжит игнорировать родительские обязанности, его могут привлечь к уголовной ответственности.

За 4 месяца этого года судебные приставы произвели 245 арестов имущества неплательщиков алиментов на сумму свыше 38,5 миллионов рублей. Кроме того, 101 должник ограничен в праве управления транспортными средствами, а 1515 — не может выехать за границу.

За неуплату алиментов больше 290 неплательщиков привлечено к административной ответственности. К уголовной ответственности привлечено более 115 должников.

На сегодняшний день в структурных подразделениях УФССП России по Владимирской области на исполнении находится более 4,5 тысяч исполнительных производств по взысканию алиментов. В пользу детей взыскано свыше 95 миллионов рублей алиментов.