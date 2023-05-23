Владимирские выпускники на два часа «захватили» Соборную площадь

. Фото: Виктория СУХОВА

В этом году из 73 одиннадцатых классов во Владимире выпустились 1672 учащихся. Своеобразный рекорд установил Промышленно-коммерческий лицей, из стен которого вышли 126 ребят.

Туристы проходили через «рамки»

Во всех школах день начался с торжественных линеек, после чего выпускники устремились на Соборную площадь. Интересно, что мэрия анонсировала, что ребят привезут специальным транспортом «Выпускник-2023», однако многие нарядные мальчишки и девчонки добирались до центра самостоятельно общественным транспортом.

Выпускники шли колоннами от остановки до Соборной площади. Фото: Виктория СУХОВА

Кстати, хотя в этом году праздничное шествие от Золотых ворот до Соборной площади отменили, классам все-таки удалось пройти колонной по центру. Просто чуть менее длинным маршрутом - от улицы Спасской и Гагарина. Они шли, размахивали флагами и пели песни.

В это время на Соборной площади установили несколько рамок металлодетекторов, через которые пропускали не только школьников и педагогов, но и всех проходящих мимо. Особенно эта ситуация выбила из колеи группу туристов, которая шла к Успенскому собору. Пришлось гостям открывать сумки, отстояв немаленькую очередь.

Выпускники танцевали и фотографировались. Фото: Виктория СУХОВА

Ворвавшись на Соборную площадь, выпускники начали радостно водить хороводы, петь, обниматься, кто-то плакал, а один парень решил показать свою выносливость и начал отжиматься. Также классы по очереди поднимались на сцену, чтобы сфотографироваться на память.

Уезжают в город больших возможностей

. Фото: Виктория СУХОВА

Любовь Калугина закончила школу №13. Девушка признается, одиннадцать лет для нее были непростыми, не ладились отношения с одноклассниками. Но в последние годы класс сплотился, и расставаться теперь грустно.

- Сейчас чувствую облегчение, одиннадцать лет удались. Но расслабляться не надо, впереди экзамены. Я буду сдавать биологию, химию, обществознание, ну и русский язык с математикой. Планирую поступать в Нижегородский педагогический институт, чтобы стать учителем биологии и химии. К сожалению, во Владимире будут набирать на направление «биология-география». Так что поеду покорять другой город, - поделилась планами выпускница.

. Фото: Виктория СУХОВА

Другой одиннадцатиклассник Роман Дорофеев из гимназии №3 тоже не планирует остаться в родном городе. Его выбор пал на Москву, где он будет учиться на программиста. Говорит, что в столице больше возможностей для обучения и работы.

- Одиннадцать лет прошли, это всего лишь этап нашей жизни. Уходить из школы, расставаться с друзьями и учителями, конечно, грустно. Но впереди ждут новые испытания, надо к ним готовиться, - отметил Роман.

. Фото: Виктория СУХОВА

Поддержать и проводить в «большое плавание» выпускников пришли не только учителя, но и родители. Каждый украдкой вытирал слезы, эмоции в такой день сдержать было нелегко.

Елена Желтова на праздник пришла вместе со своей дочерью Екатериной, которая закончила лицей-интернат №1. Женщина признается, что за годы учебы были и слезы, и нервы, и счастливые мгновения.

- На торжественной части в школе мы с другими родителями уже наплакались, потому что это очень трогательно осознавать, что твой ребенок из маленького птенчика становится орлом, который взлетает. Сейчас немножечко страшно, потому что не знаешь, что ждет впереди. Дочка решила поступать в Москву на политолога, и я одобрила ее выбор, - рассказала Елена Николаевна.

. Фото: Виктория СУХОВА

Больше 20 тысяч звонков

Поздравить выпускников с «Последним звонком» пришли губернатор Александр Авдеев, мэр города Дмитрий Наумов, а также митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.

- От всей души поздравляю вас с окончанием школы. А сколько всего звонков и уроков было за одиннадцать лет? Больше 20 тысяч звонков вы слышали за это время. Но сегодня он у вас последний. Впрочем, этим летом вы не будете отдыхать, вам нужно сдать экзамены и поступить туда, куда вы хотите. Я желаю вам удачи. Мечтайте, дерзайте, живите, реализовывайте свои планы и воплощайте свои мечты. Все у вас получится, - напутствовал губернатор.

. Фото: Виктория СУХОВА

А глава города Дмитрий Наумов пожелал «Ни пуха, ни пера» и разрешил послать его к черту под громкие аплодисменты и смех выпускников.

После этого на сцене наградили лучшие школы города. Третье место заняли школы №8 и №9. Они получили дипломы и сертификаты на 200 тысяч рублей. Второе место и сертификаты на 300 тысяч рублей получили школы №2 и №42. Победителем конкурса стала школа №36, учреждение получило 500 тысяч рублей.

. Фото: Виктория СУХОВА

Финальным аккордом стал последний звонок, который дал выпускник 35-й гимназии Владислав Парфенов и будущая ученица школы №44 Ева Кольнова. После чего на сцене начался концерт, а выпускники стали расходиться для дальнейшего празднования.

. Фото: Виктория СУХОВА

КСТАТИ

Ожидается, что медали «За особые успехи в учении» получат 209 выпускников. Больше всего претендентов в школах №№3, 31, 35, 36 и Промышленно-коммерческом лицее.