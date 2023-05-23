Во Владимирской области инфляция снизилась, но остается выше российской

. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Уровень инфляции во Владимирской области сложился ниже, чем в Центральном федеральном округе (2,9 процента), но выше, чем в целом по России (2,3 процента). Замедлению годового роста цен в регионе способствовало увеличению объемов производства продовольственных товаров, расширение предложения ряда товаров и услуг и снижение издержек производителей.

- Экономика постепенно справляется с санкционными вызовами, подстраивает процессы производства и логистики к новым условиям. Отечественные предприятия наращивают производство товаров, замещая импорт. Налаживаются альтернативные поставки импортных товаров. Открываются новые вакансии. Экономика в этом году, по прогнозу, вырастет на 0,5–2 процента. Инфляция под влиянием денежно-кредитной политики Банка России снизится в 2023 году до 4,5–6,5 процентов, а в 2024 году — до 4 процентов, — отметила управляющий владимирским отделением Банка России Надежда Калашникова.

Цены на продовольственные товары в апреле выросли в целом на 0,3 процента. Удешевление муки и сахара, увеличение производства отечественных кондитерских изделий привели к снижению цен на торты, печенье и зефир.

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кроме того, в регионе выросло производство молока. Одновременно снизились издержки животноводов на корма — подешевело зерно, благодаря его рекордному урожаю. Способствовали снижению затрат также льготные кредиты на закупку компонентов для кормов. Все это в совокупности привело к удешевлению питьевого молока, а снижение издержек производителей на сырье — к замедлению роста цен на кисломолочную продукцию и творог.

Цены на непродовольственные товары снизились в апреле на 0,1 процента. Из-за уменьшения цен на древесину и наращивания производства в регионе подешевела мебель. Параллельный импорт и рост российского производства парфюмерно-косметических товаров привели к замедлению роста цен на шампунь, крем и к удешевлению туалетной воды.

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Из-за расширения предложения в регионе различных программ добровольного страхования автомобилей привело к ускорению снижения цен на КАСКО. Тем самым это способствовало замедлению роста цен на услуги страхования в регионе.

Сохранение размера тарифов на услуги по обслуживанию и эксплуатации домов в апреле против их индексации годом ранее стало причиной замедления роста цен на услуги ЖКХ.