Новый прокурор Владимирской области анонсировал уголовные дела на чиновников

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Вновь прибывший глава надзорного ведомства Владимирской области в ходе пресс-конференции поделился первыми шагами на новом посту и рассказал, что предстоит сделать в ближайшее время.

«Громкость» прокурора

Новый областной прокурор объяснил, что хотя приехал сюда вместе с семьей всего несколько недель назад, но уже составил о регионе некоторое представление в профессиональном плане.

Сравнивая владимирскую землю с Псковской областью, где он трудился в последние годы, Иван Грибов отметил, что псковщина в два раза меньше владимирщины, однако показатели преступности там даже немножечко выше. В целом же прокурор не считает Владимирскую область криминальным регионом, включая число тяжких и особо тяжких преступлений.

Что до «повседневного» состояния законности, то Иван Грибов не заметил особенной разницы между проблемами владимирцев и проблемами жителей тех регионов, где ему довелось поработать.

- Каких-то ориентиров, на что обратить внимание, со стороны Генпрокуратуры не было. Было сказано, что регион более крупный, соответственно, проблем будет намного больше, надо будет ими заниматься. Точечных задач во Владимирской области, когда что-то очень серьезно провалено и завалено, нет, - объяснил Иван Грибов.

Областной прокурор добавил, что уже начал знакомиться с делами в муниципалитетах. В частности, на днях выезжал в Гусь-Хрустальный район, где провел прием жителей.

- У меня каждую неделю запланированы выезды по приему граждан и знакомству с прокуратурами и прокурорами. Приоритетов делать не стал, все районы будут изучены, будем погружаться в проблематику каждого из них, - подчеркнул Грибов.

Причем новый глава областного надзорного ведомства на вопрос, будет ли он работать «громко», как его ушедший предшественник Владислав Малкин, с улыбкой ответил, что «громкость» у каждого собственная.

- Не знаю ваше представление о громкости, оно у нас свое. Но работать буду спокойно, методично, не скрывая от вас ход ее направления. Работа у нас гласная, но мы же не блогеры, чтобы сердца зрителей и радиослушателей завоевывать. Нам надо решать проблемы, которые имеются. Поэтому будем методично работать и достигать законности на территории Владимирской области, - заявил Иван Грибов.

Проблемы молодежи и корень бездействия

Пока новый прокурор обратил внимание на изношенный жилой фонд и коммуникации, на проблему разбитых дорог и мусорный коллапс в Коврове. С последней ситуацией, по его словам, сейчас разобрались, а по дорогам вопросы «отрабатывают».

Кроме того, Иван Грибов отметил растущее число детей-сирот за последние пять лет. Причем, по его словам, нужно искать не только средства на жилье для них, но и смотреть в корень проблемы — выяснять, по какой причине дети остались без родителей и кто не досмотрел.

Еще одной проблемой руководитель надзорного ведомства назвал наркотизацию молодежи, и заявил, что прокуратура тоже должна участвовать в борьбе с этим явлением.

Говоря о коррупционных вопросах и преступлениях, связанных с органами власти, Иван Грибов отметил, что прокуратура как проверяла, так и проверяет декларации чиновников и депутатов, которые в целях безопасности пока что скрыли от общественности. Нарушения есть, но серьезных и уж тем более целенаправленных сокрытий не обнаружено.

- На сегодняшний день выявили 200 нарушений по декларациям. Не могу сказать, что мы вышли с иском из-за того, что кто-то не указал торговый центр. Вопросы в основном рабочие, - сообщил областной прокурор.

Иван Грибов заметил, что касается это как чиновников, так и депутатов, причем наибольшее количество недочетов в декларациях обнаруживается во Владимире, что объясняется большим количеством органов власти.

- Конечно, одно из направлений это борьба с коррупцией, - продолжил Грибов. - И здесь цифры для такого региона интересные, и результаты, надеюсь, покажем. Будет и возбуждение уголовных дел.

От конкретики прокурор области пока отказался, но добавил, что речь идет о довольно высоком количестве погрязших в коррупции чиновников.

Напоследок Иван Грибов уточнил, что пока не планирует инициировать увольнение тех или иных руководителей администраций и других ключевых фигур, не справляющихся со своими обязанностями. Ведь в первую очередь следует помочь людям.

- В первую очередь важно разобраться в причинах бездействия. В основном главы жалуются на отсутствие денег, - объяснил областной прокурор и добавил, что с подчиненных также будет спрашивать конкретные результаты. - Я всегда говорю: «Вы должны не просто внести акт реагирования и забыть, а добиться решения проблемы». Просто отписались человеку — внес представление. И что дальше? Как решилась проблема? Вышли с иском. Но почему, например, дорога так и не построена? Должно быть реальное достижение конкретного результата, и это установка генеральной прокуратуры, которую будем выполнять, - резюмировал Иван Грибов.