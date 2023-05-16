Владимирским детям в лагерях предлагают смены с Уэнсдэй и Гарри Поттером

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летние каникулы уже не за горами. А так как не у всех есть бабушки в деревне, следует подумать, чем занять чадо, пока родители на работе. На помощь приходят городские лагеря. Тут за ребенком не только присмотрят, но и погуляют, вкусно накормят и организуют интересное времяпрепровождение.

Творческий лагерь «В Балансе»

Один из самых больших городских лагерей расположен в Центральном парке в здании «Юнипарк». 1000 квадратных метров творчества и спорта и 15 гектаров территории инфраструктуры центрального парка. Площадь лагеря включает в себя отдельные помещения для отрядных занятий, оборудованные кулерами и удобными раздевалками, гимнастический зал с зоной для игровых программ и спортивных эстафет с полосой препятствий, батутами и поролоновой ямой, а также снек бар с кислородными коктейлями. Для детей обещают организовать мастер-классы, экскурсии, квесты и игры на свежем воздухе, ежедневный обед и полдник. Подходит для детей от 6 до 15 лет. Режим дня: с 8.00 до 17.30.

1 смена (5-23 июня) - «Монстры на каникулах».

2 смена (26 июня-14 июля) - «Пятый элемент. Новый мир».

3 смена (17 июля-4 августа) - «Герои нашего времени. Время первых».

4 смена (7-25 августа) - «Небо славян. Все это мы».

Цена — 19 тысяч рублей. Подробности по телефонам: 8(904)038-81-66, 8(4922)49-49-74.

«Все интересно»

Детей ждут экскурсии, квесты, сюжетно-ролевые игры-драматизации, тренинги, английский язык, программирование, ИЗО, рукоделие, хореография, интересные гости, познавательные занятия и активные прогулки на своей закрытой территории. Включено питание: завтрак, обед и ужин. Подходит для детей 7-10 лет. Ожидается семь смен. Режим дня: с 8 до 19 часов.

1 смена (29 мая — 6 июня) — естественно-научная.

2 смена (12 — 23 июня) — медицинская.

3 смена (26 июня — 7 июля) — финансовая.

4 смена (10 — 21 июля) — экологическая.

5 смена (24 июля — 4 августа) — туристическая.

6 смена (7 — 18 августа) — театральная.

7 смена (21 — 29 августа) — арт-смена.

Лагерь находится по адресу: ул. Сакко и Ванцетти, 23а.

Цена — 15 тысяч рублей, седьмая смена — 10500 рублей. Подробности по телефону: 8(903)832-86-08.

«Росич»

В программу входит: трехразовое питание, подготовка к ГТО, мастер-классы по зумбе, акробатике, спортивные тренировки, бассейн, творческие занятия, уроки истории, занятия с психологом, организованные экскурсии в музеи и городские мероприятия, лагерная дискотека, прогулки на свежем воздухе, выезды в центр активного отдыха Ярус, Полет. Режим дня: с 9.00 до 17.30.

Лагеря располагаются по двум адресам: ул. Институтский городок, 20Б (тел. 60-11-18) и ул. Тихонравова, 8А (тел. 60-10-22).

Первая смена стартует уже 29 мая. 1 неделя обойдется в 6500 рублей, 2 недели — в 11700 рублей, 3 недели — в 17 тысяч рублей.

«Индиго»

Ребенок познакомится с основами программирования, с культурой и традициями различных стран, попробует себя в роли актера и снимет кино, сможет развить свои творческие способности и найти новых друзей! Его ждут увлекательные игры и прогулки на свежем воздухе, мастер-классы, полноценное двухразовое питание, выездные мероприятия. Подходит для детей 6-12 лет. Режим дня с 8.30 до 18.30.

Лагерь расположен по адресу: ул. Безыменского, 18-б. Подробности по телефону: 8(903)833-83-35.

Первая смена стартует 29 мая. Одна неделя в лагере обойдется в 7990 рублей, 2 недели — в 14 990 рублей, 3 недели – в 20990 рублей.

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Школа скорочтения и интеллекта»

Детей от 6 до 12 лет приглашают в «Лабиринт разума». Ежедневно в лагере: развитие скорочтения, памяти и мышления, чтение летней литературы, творческие мастер-классы, повышение навыков логики, эрудиции, публичных выступлений, настольные игры, подвижные игры, тренинг по самооценке и мозговые штурмы. Режим дня: с 9 до 13 часов.

Школа скорочтения расположена по адресу: проспект Строителей, 1а. Подробности по телефону: 8(930)033-43-13, 8(930)221-43-13.

1 день стоит 1500 рублей, 1 неделя — 6500 рублей, 2 недели — 11800 рублей, 3 недели — 17000 рублей.

«Калейдоскоп»

Летний клуб подходит для детей 7-12 лет. Предлагают двухнедельные смены по интересным программам, познавательные и увлекательные экскурсии, прогулки и игры на свежем воздухе, творческие занятия в клубе. Предусмотрено трехразовое питание. Можно ходить полдня - до обеда или после обеда. Режим дня: с 7.30 до 18 часов.

Смены в филиале на улице Сперанского, дом №1: 1 смена (5 — 16 июня) - Форт Боярд, 2 смена (19 — 30 июня) - Бравл Старс, 3 смена (3-14 июля) — Уэнсдэй, 4 смена (17 — 28 июля) — Гарри Поттер, 5 смена (31 июля — 11 августа) — Амонг Ас, 6 смена (14 — 25 августа) - Гравити Фолз.

Смены на улице Юбилейной, дом №11-б: 1 смена (5 — 16 июня) — Уэнсдэй, 2 смена (19 — 30 июня) — Гарри Поттер, 3 смена (3-14 июля) - Форт Боярд, 4 смена (17 — 28 июля) - Бравл Старс, 5 смена (31 июля — 11 августа) - Гравити Фолз, 6 смена (14 — 25 августа) — Амонг Ас.

Цены: 19 тысяч рублей за 10 дней, 10 тысяч рублей за пять дней, 2500 рублей за один день. Питание включено. Полдня: 9 тысяч за 10 дней, 5 тысяч за 5 дней, 1200 рублей за один день. Дополнительно и по желанию обед — 300 рублей в день. Подробности по телефону: 77-30-73, 8(910)097-37-87 (вайбер).

«Страна мастеров»

Лагерь рассчитан на детей 7-12 лет с режимом дня с 8 до 18 часов и для детей 13-16 лет с 10 до 16 часов. Смены рассчитаны на две недели: 3-14 июля, 17-28 июля, 31 июля-11 августа.

В лагере будут создавать дизайн-проекты, конструировать дома и арт-объекты, лепить, рисовать, моделировать и осваивать керамику. Кроме того, здесь будут изучать творческие профессии, гулять в парках, посещать мероприятия сферы креативных индустрий, играть в спортивные игры. Обещают комплексный обед и полдник.

Лагерь работает на базе школы архитектуры и дизайна «АРДИЗ» (ул. Девическая, 17).

Цена: полный день для детей 7-12 лет — 16 тысяч рублей, неполный день для подростков 13-16 лет — 15 тысяч рублей. Зарегистрироваться нужно до 21 мая. Подробности по телефону: 8(920)626-00-71.

Каникулы в «Яркопарке»

В летний лагерь приглашают детей от 6 до 12 лет. Обещают трехразовое питание, спортивные мероприятия и мастер-классы, обучение прыжкам, тренировки, экскурсии, развлекательные программы и кинопоказы. Режим дня: с 8 до 18 часов (ребенок может оставаться на территории Яркопарка до прихода родителей, но не позднее 20 часов).

Лагерь расположен по адресу: ул. Мира, 61а. Запись по телефону: +7(930)031-13-11.

1 смена (1 — 16 июня), 2 смена (19 — 30 июня), 3 смена (3 — 14 июля), 4 смена (17 — 28 июля), 5 смена (31 июля — 11 августа), 6 смена (14 -25 августа). Цена — 1 день обойдется в 2 тысячи рублей. Первая смена — 21 тысяча рублей, 2-6 смены — 18 тысяч рублей.

«Джем»

Ребят 6-14 лет ждут три смены на выбор, каждая поделена на тематические недели. В программе лагеря: прогулки и игры на свежем воздухе, мастер-классы, чтение каждый день и помощь в заполнении читательского дневника, занятия спортом, экскурсии, кино, боулинг, поездка на эко-ферму, поездка в Суздаль, пикники, квесты и подвижные игры. Режим дня: с 8 до 19 часов (возможен ранний приход в 7.30). В питание входит завтрак, перекус, обед и полдник.

Лагерь находится по адресу: ул. Пугачева, 9. Подробности по телефону: 8(900)585-77-87.

1 смена (5-23 июня) — «Мир волшебства», 2 смена (3 — 21 июля) — «Дети будущего», 3 смена (31 июля — 18 августа) - «Сила в команде».

Цена: полная смена — 16500 рублей, 1 неделя — 6250 рублей, 1 день — 1350 рублей.