Во Владимире последние звонки и выпускные пройдут без ограничений

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На днях Министр просвещения России Сергей Кравцов озвучил рекомендуемые даты для проведения последних звонков и выпускных вечеров. Так, министерство рекомендовало педагогам провести в школах последние звонки 22-23 мая, а выпускные организовать 23-24 июня.

Сергей Кравцов отметил, что ковидные ограничения полностью сняты, а ведь именно они не давали проводить праздники в привычном формате. Так что теперь они состоятся в очном режиме, и молодые люди и девушки получат долгожданный праздник.

Однако среди владимирцев буквально на днях прошел слух, что, так как в последнее время часто отменяют массовые мероприятия в целях безопасности, то старшеклассникам снова не придется отметить окончание школы так, как это положено. В мэрии Владимира успокоили — пока никаких серьезных изменений по части выпускников в городе не предвидится.

- Пока все по плану. В двадцатых числах мая проведем последние звонки. Традиционное шествие выпускников по центру города и сами выпускные также планируются, - рассказал официальный представитель горадминистрации Владимира Игорь Ефремов. - Точные даты мероприятий уточняются.

В школах столицы региона тоже ничего отменять или проводить смену форматов последних звонков и выпускных не намерены.

- У нас все по традиции: 23 мая проведем последний звонок, 23-24 июня будут выпускные. Если состоится шествие, то да, конечно наши ребята примут в нем участие, мы готовы участвовать в общественных мероприятиях, - поделилась директор школы №41 Татьяна Кашутина.

Ее коллега из школы №49 Светлана Подшибякина также не видит причин, чтобы испортить ребятам праздник очередными ограничениями.

- 23 мая проведем последний звонок, будет торжественная линейка с театрализованными элементами. Что касается выпускных, то их мы планировали 29 июня, но в связи с тем, что сроки установили немного другие, решим — стоит переносить или нет. Если шествие выпускников будет, то конечно на него пойдем, - объяснила Светлана Подшибякина.

Другие руководители городских образовательных учреждений единодушны — дети и их родители могут спать спокойно — праздник им организуют. Единственное, что может варьироваться, это даты проведения мероприятий. К примеру, в школе №29 последний звонок прозвенит не 23 мая, как у многих, а 22-го числа. Также директор школы Екатерина Плышевская уточнила, что пока нет конкретики по датам выпускных. Однако эти частности не отменят самих праздников.

Так что старшеклассникам пора готовить праздничные наряды — первые последние звонки состоятся уже через две недели.

КОНКРЕТНО

В этом году в области большой выпуск – 32 277 человек:

- более 19 тысяч юношей и девушек оканчивают 9 и 11 классы;

- почти 7,2 тысячи выпускников ссузов (рекорд пятилетки);

- около 5,6 тысяч выпускников вузов;

- 447 детей выходят из школ-интернатов и кадетских корпусов.