Во Владимирской области в ДТП погиб герой мемного ролика "Ломай меня полностью"

Кадр из передачи "Пусть Говорят".

6 мая под Гусь-Хрустальным, что во Владимирской области, в ДТП погиб герой известного вирусного ролика "Ломай меня полностью" Шайдабек Эседуллаев. Первым об этом сообщило местное сетевое издание "Газета Афиша".

Пока о ДТП известно не очень много. Как сообщили в ГИБДД Владимирской области, авария произошла около половины пятого утра на въезде в Гусь-Хрустальный со стороны Курлово.

Место, где произошло ДТП. Фото группы «Автолюбители г.Гусь-Хрустальный» в ВК.

«ДТП произошло по адресу: улица Курловская, 35. Водитель автомобиля "Фольксваген Поло" 1966 года рождения не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, после чего съехал с дороги и врезался в опору линии электропередач. От полученных травм водитель скончался на месте. Сейчас проводится проверка по данному факту. Подробности известны будут позже», - рассказал официальные представитель регионального ГИБДД Олег Лапшин.

Очевидцы аварии говорят, что иномарка, за рулем которой и находился Шайдабек Эседуллаев, ехал с превышением скорости. Говорят, что стрелка спидометра в итоге замерла на отметке 160 километров в час. Судя по виду разбитой машины, эта версия вполне может иметь место. Помимо того, что автомобиль снес опору линий электропередач, он также задел газовые сети, в результате чего ряд домов на улице Ольховой остались без газа.

Фото группы «Автолюбители г.Гусь-Хрустальный» в ВК.

Само видео "Ломай меня полностью", благодаря которому и прославился Шайдабек Эседуллаев, появилось в сети в 2010 году. На нем герой видео просит сотрудника полиции "сломать его" или побороться на равных, уверяя, что он спортсмен. После того, как ролик стал мегапопулярным, Шайдабека пригласили в передачу "Пусть говорят" на Первом канале. Там он объяснял свое поведение тем, что выпил, но также добавлял, что такое могло случиться с каждым. Как он объяснял, началось все с того, что он был гостем шумной вечеринки. Соседи, устав от шума, вызвали полицию. Шайдабека задержали и надели на него наручники. После чего и произошел вирусный диалог, который сотрудник полиции записал на телефон, а позже выложил в сеть.

Шайдабек Эседуллаев родился в Дагестане, но большую часть жизни жил в Гусь-Хрустальном, а работал на северных месторождениях.