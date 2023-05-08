День Победы во Владимире 9 мая 2023: программа праздника, расписание мероприятий

. Фото: Ольга МАКАРОВА

В этом году во Владимире не будет традиционного шествия от Садовой площади до площади Победы. Акция "Бессмертный полк" будет проходить в онлайн-формате.

Митинг и возложение цветов

В 10 часов у мемориала на Князь-Владимирском кладбище пройдет торжественный митинг с возложением цветов к «Огню Памяти».

Часом позже, в 11 часов, на площади Победы у мемориала в честь владимирцев, павших на фронтах Великой Отечественной войны, также состоятся митинг и церемония возложения венков и цветов к Вечному огню с участием первым лиц региона и города.

Торжественные митинги также пройдут у памятников владимирцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, во всех микрорайонах города. В 10 часов пройдет церемония возложения венка памяти к обелиску погибшим воинам в Великой Отечественной войне на площади у Дома культуры «Лунево», в микрорайоне Юрьевец, в микрорайоне Лесной на площади Мира и на центральной площади микрорайона Оргтруд. В 14 часов митинг пройдет в селе Мосино.

В 20.30 у пруда на улице Комиссарова состоится открытый кинопоказ. А вот традиционного салюта на площади Победы в этом году не будет. В мэрии объяснили это повышенными мерами безопасности.

Как пойдет транспорт

С 8 до 12 часов будет ограничено движение всех видов транспорта по проспекту Ленина на участке от поворота на ул. Чапаева до ул. Студеная Гора. Автотранспорт будет направлен в объезд по федеральной автодороге М-7 «Волга», ул. Разина, Белякова, Мира, Горького, Студеная Гора, Дзержинского, Гражданской, Красноармейской.

. Фото: Ольга МАКАРОВА

Также на это время будут изменены маршруты движения общественного транспорта, следующего через центральную часть города.

Автобусные маршруты:

№ 1С - Золотые ворота - ул. Гагарина - ул. Горького — Сельцо.

№ 5 - Ново-Ямской пер. - ул. 9 Января - ул. Красноармейская - пр-кт Строителей - ул. Горького - Октябрьский пр-кт - ул. Дзержинского - ул. Дворянская - ул. Большая Московская - ул. Гагарина - Центральный рынок - ул. Горького - пр-кт Строителей - ул. Красноармейская - ул. 9 Января - Ново-Ямской пер.

№ 9С Полянка - ул. Горького - ул. Мира - Октябрьский пр-кт - ул. Дзержинского - ул. Большая Московская - ул. Гагарина - ул. Горького - Полянка.

№ 11С - Разрывной:

- ул. Элеваторная - пр-кт Ленина;

- Гипермаркет «Глобус» - Рябинка.

№ 12С - мкр. Мостострой - ул. Верхняя Дуброва - пр-кт Ленина.

№ 14 - Гипермаркет «Глобус» - Рябинка.

№ 15 - Энергетик - ул. Лакина - ул. Горького - ул. Гагарина - ул. Большая Московская - ул. Добросельская - ул. Егорова - ул. Комиссарова - ул. Безыменского - Гипермаркет «Глобус».

№ 16С - Бухолово - Золотые ворота.

№ 17 - завод «Точмаш» - ул. Мира - Золотые ворота.

№ 20С - Пиганово - ул. Лакина - ул. Горького - ул. Мира - ул. Куйбышева.

№ 21С - Энергетик - ул. Лакина - ул. Горького - ул. Тракторная - Рокадная дорога - ул. Куйбышева.

№ 22 - с. Спасское - ул. Лакина - ул. Горького - ул. Гагарина - ул. Большая Московская - ул. Добросельская - Суздальский пр-кт - ул. Комиссарова - ул. Безыменского - Гипермаркет «Глобус».

№ 22С - с. Спасское - пр-кт Ленина.

№ 23 - ул. Куйбышева - Рябинка.

№ 24С - Разрывной:

- Гипермаркет «Глобус» - Рябинка;

- ул. 3-я Кольцевая - пр-кт Ленина.

№№ 25, 26С - Разрывные:

- Юго-Западная - пр-кт Ленина;

- ул. Куйбышева - Золотые ворота.

№ 27 - Разрывной:

- ул. Совхоз «Вышка» - пр-кт Ленина;

- ул. Растопчина - Золотые ворота.

№ 28 - Рябинка - пр-кт Строителей - ул. Горького - ул. Мира - ул. Усти на Лабе - ул. Большая Московская - Золотые ворота.

№ 29С - Энергетик - пр-кт Ленина.

№ 32 - Т/к «Тандем» - Рябинка.

№ 33С - Пиганово - пр-кт Ленина.

№№ 6С и 36 - на время проведения праздничных мероприятий работать не будут.

Троллейбусные маршруты:

№ 1 - театр «Разгуляй» - Золотые ворота, № 5 - Вокзал - Золотые ворота, № 7 - ВЭМЗ - Золотые ворота, № 8 - Рябинка - проспект Строителей - ул. Горького - Золотые ворота.

№ 2 - на время проведения праздничных мероприятий работать не будет.