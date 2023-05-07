Майский вальс, кинопоказ и мастер-классы: куда владимирцам пойти в преддверии 9 мая 2023 года

Фото ЦКМ.

Тематические концерты, мастер-классы акции начнутся в преддверии Дня Победы.

Парки приглашают

7 мая в 12 часов в парке «Добросельский» пройдет программа Весна Победы», которая начнется с концерта. После этого в 13 часов для юных гостей пройдут конкурсы, игры, викторины в военной тематике, которые познакомят детей с военными профессиями и историческим прошлым нашей страны.

Будет организована тематическая фотозона «Маленькие герои» и акция «Георгиевская лента».

7 мая в 16 часов в Центральном парке на фонтанной площади пройдет тематическая программа «Майский вечер». Сначала на сцене выступят творческие коллективы и солисты города, а в 19 часов программу продолжит поэтический перформанс «Нам дороги эти позабыть нельзя…». С 16 до 18 часов пройдет творческий мастер-класс «Гвоздика», на котором все желающие своими руками сделают один из главных символов Победы – цветок гвоздики. В течение вечера гости парка смогут посмотреть выставку фотографий «Город в лицах и судьбах», повествующую о трудовой доблести владимирцев, а также сделать памятные фотографии на тематической фотозоне «На привале». В 19.45 состоится патриотическая акция «Свеча Памяти». В память обо всех погибших в тяжелые годы войны зажгут свечи и составят из них цифру «78». Завершением вечера в 20 часов станет показ художественного фильма «Дорога на Берлин» на большом экране под открытым небом.

Фильм "Дорога на Берлин". Кадр из фильма.

8 мая в 11.30 в парке «Дружба» пройдет тематический день «От советского Инфомбюро». Начнется мероприятие с патриотической радиопередачи «Говорит Москва». В 12 часов состоится концертная программа «Память поколений», в которой примут участие вокальные и хореографические коллективы дома культуры микрорайона Оргтруд под руководством Сергея Артемьева и вокально-инструментальный ансамбль «Акцент». Песни военных лет будут звучать в течение всего дня.

8 мая в полдень в Загородном парке пройдут тематические мастер-классы «Открытка ветерану». В программе могут принять участие все желающие любого возраста. Творческие работы можно забрать с собой или оставить на выставке в мастерской.

Концерты и кинопоказ

8 мая в 17 часов на сцене филармонии с праздничным концертом выступит Государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь» им.М.Фирсова. Программа «От Москвы до Бреста» совмещает два главных мотива: всеобщую радость Победы и осознание, какой ценой она досталась. Постановка представляет собой театрализованное действие: вокально-хореографические композиции выстроены в единую линию как сказ о великом духе русского воина. Каждый номер – маленькая история со своей песней. Цена билета — 400-600 рублей.

Также в этот день в 17 часов на открытой площадке во дворике Центра классической музыки состоится концерт Городского духового оркестра под управлением Артема Маркина «Вальс на Георгиевской». В нем примут участие солисты Татьяна Прокушкина и Виолетта Стрельцова, а также ансамбль мажореток. В программе: композиции «Победа», «Радость Победы», «Майский вальс», «Нежность», «В городском саду», «Черноглазая казачка», «Катюша», «Прощание славянки», «День Победы» и другие. Вход свободный.

На Никитском бульваре в 18 часов пройдет акция «За день до Победы». Главные гости акции – ветераны Великой Отечественной войны, дети войны, труженики тыла. Гостей вечера ждет творческий вечер «Связь поколений», фотовыставка «Давайте вспомним поименно военной той поры учителей!», выставка экспонатов поискового движения, тематическая фотозона, творческие мастер-классы «Георгиевская ленточка» и «Букет Победы». Завершит вечер открытый кинопоказ.

В День Победы

Кроме основной программы, которая пройдет на площади Победы, для владимирцев подготовили мероприятия другие учреждения.

Фото Центрального парка.

В 11.30 в парке «Дружба» состоится праздничная программа «Подвиг. Победа. Память!». Откроет праздник конкурс рисунка на асфальте «Победа глазами детей». Продолжится мероприятие концертом. Со сцены прозвучат любимые песни и мелодии военных лет в исполнении солистов Виктора Чаусова и Василия Карпикова. Также выступят детский духовой оркестр и образцовый ансамбль «Россиюшка» Детской школы искусств № 5, Детской школы хореографии, ансамбль «Усладики». Дополнением праздника станет выступление ансамбля мажореток Городского духового оркестра.

В 12 часов в парке «Добросельский» пройдет праздничная программа «Сквозь года звенит Победа!». Откроет праздник концертная программа творческих коллективов города Владимира. В исполнении талантливых артистов прозвучат самые известные песни военных лет. В 14 часов на игровой программе «Трамвай Победы» юные гости парка «отправятся в путешествие» по местам боевой славы и смогут проявить свои умения в строевых командах, стрельбе из лука, попадании в цель и прохождении тематической полосы препятствий. Завершится программа конкурсом рисунков на асфальте «Спасибо за мир!».

В 12 часов в Загородном парке пройдет программа «Весенний вальс». Ярким и торжественным открытием программы станет концерт с участием творческих вокальных и хореографических коллективов города. В этот день пространство парка превратиться в весеннюю музыкальную эстраду, где любой желающий сможет поздравить всех с праздником и даже исполнить песню военных лет на сцене. Гости праздника могут принять участие в поздравлениях у «Открытого микрофона» и конкурсе семейного рисунка «Сквозь года звенит Победа». В завершении праздничного мероприятия в парке будет работать музыкальная танцплощадка со шлягерами конца 1940-х годов.

В 12 часов в Центральном парке состоится программа «Не смолкнет слава тех великих лет!». На главной сцене парка в течение трех часов будет идти большой праздничный концерт. Свои выступления подарят лучшие творческие коллективы и солисты города. В течение праздника для всех желающих будут доступны различные тематические площадки: выставка фотографий «Город в лицах и судьбах», фотозона «На привале», полевая кухня. Также в этот день пройдет патриотическая акция «Голубь мира» - гости парка смогут изготовить из бумаги символ мира – голубя, написать на нем добрые пожелания и разместить его на специальном стенде, создав в итоге единую композицию, олицетворяющую стремление к миру на Земле.

Фото парка "Дружба".

Кроме того, в полдень областная филармония приглашает на бесплатный концерт «Песни. Весна. Победа» ансамбля «Родные напевы». В этом театрализованном художественном действе наряду с музыкой и популярными песнями военных и послевоенных лет важное место занимает историческое повествование, основанное на подлинных документах военного времени. Зрителей ждет рассказ о боях за Ленинград, Севастополь, Новороссийск и другие советские города-герои, повествование о боевом пути и истории любви фронтовика Ивана Романова – Героя Советского Союза, кавалера двух Орденов Славы, командира взвода пешей разведки. Еще одной важной частью программы станет погружение зрителей в историю подвигов героев войны, чьи имена сейчас носят улицы Владимира: Николай Гастелло, Александр Крайнов, Сергей Василисин, Дмитрий Погодин, Николай Каманин, Полина Осипенко, Евгений Пичугин. Широко известные и любимые в народе песни «Севастопольский вальс», «Тучи в голубом», «Ведь мы же с тобой ленинградцы», «Ехал я из Берлина», и, конечно, «День Победы» исполнят заслуженная артистка России Елена Молодцова, лауреаты всероссийских конкурсов Владимир Савушкин и Валерия Кириллова.