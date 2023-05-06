Власти Петушинского района обвинили дорожников на трассе М-7 в «неторопливости»

Фото ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород".

На днях социальные сети Петушинского района запестрели сообщениями от местных жителей о том, что ремонтники на федеральной трассе М-7 «Волга» в черте Покрова «сидят в машине», а «техника стоит». Вслед за жителями на сигналы отреагировали местные власти.

Нехватка личного состава

Администрация Петушинского района опубликовала на своей официальной странице в соцсети документ на имя начальника ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» Александра Нефедова с копией для регионального министра транспорта и дорожного хозяйства Николая Тенякова.

В документе за подписью главы райадминистрации Александра Курбатова, главы района Елены Володиной и депутата Заксобрания Павла Шатохина дословно говорится следующее:

«Администрация Петушинского района по результату проводимого ежедневного мониторинга ремонтных работ на автомобильной дороге М-7 «Волга» в районе города Покров (с 28 апреля 2023 года и по настоящее время) констатирует факты недопустимо медленного проведения работ, по мнению администрации и жителей района на объекте недостаточное количество техники и личного состава. Данные факты недопустимы и привели к срыву расписания пассажирских автобусов, школьных автобусов, срыву вывоза мусора, задержке служб экстренного реагирования (задержка прибытия скорой помощи в районе города Покров составляет более 1 часа), возможности проезда техники ЖКХ. У жителей отсутствует возможность беспрепятственного проезда к своим жилищам».

Далее власти Петушинского района потребовали на основании изложенных фактов «незамедлительно принять необходимые меры по пересмотру производственного процесса, сократить время выполнения работ на аварийном участке» и до 5 мая организовать проезд машин не менее, чем по трем полосам.

Вот такое письмо появилось в четверг вечером в социальных сетях Покрова и Петушков.

В конце районные главы добавили предложение вести работы круглосуточно.

Трасса преткновения

Любопытно, что раньше подобные предложения уже высказывал губернатор Владимирской области Александр Авдеев, который заверил, что дорожники к ближайшим выходным действительно организуют движение по трем полосам, так что не совсем понятно, почему районные власти решили сделать это еще раз.

В самом ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» на вопрос о письме из Петушинского района лишь развели руками и даже предъявили соответствующие фотографии - работы ведутся по плану. По словам специалистов, в Покрове работы идут на «захватке» по направлению в Москву от улицы Герасимова до Больничного проезда с ограничением движения через перекресток с улицей Карла Либкнехта. Подрядчики отфрезеровали старое покрытие и устранили повреждения, а также провели санацию трещин в бетонной плите, которая находится в основании дороги. На подготовленную поверхность уже начали укладывать покрытие.

- До наступления праздничных дней работы на данном отрезке будут завершены и движение по нему запустят. На объекте задействовано необходимое количество техники и рабочих для выполнения конкретного вида работ. При проведении ремонта учитываются погодные условия, - добавил официальный представитель ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» Александр Полянский.

Напомним — ремонт на отрезке М-7 со 102 по 104 километр стал настоящим камнем преткновения. Его должны были провести еще два года назад, но тогда они были отложены. Доходило до того, что местные жители выходили на митинг против их проведения.

Затем реконструкция трассы началась, но из-за строительства автобана М-12 власти решили вновь ее остановить, что привело к еще большему ухудшению состояния дороги. Сотрудники ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» возобновили работы в экстренном порядке, уложив асфальт на поврежденных участках, но оставшиеся работы запланировали как раз на нынешний сезон.

Другой наш источник в федеральном дорожном ведомстве заявил, что все проблемы жителей и водителей кроются вовсе не в «неторопливых» дорожниках, а в непонятных действиях властей.

- Все знали, что будет ремонт, и почему местные власти опять оказались к нему не готовы, непонятно, но опять все перекладывают на нас. Они же заявляли о каких-то подготовительных действиях и постоянно пиарятся на теме ремонта, - отметил собеседник.

А пока две стороны конфликта спорят между собой, водителям остается стоять в пробках и ждать, что на этот раз дорожникам все-таки удастся довести дело до конца.