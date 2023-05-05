Жители Владимирской области собрали почти 10 миллионов на благоустройство своих территорий

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Видеть свои дворы, дороги, скверы отремонтированными и комфортными хотят все жители области. Однако не секрет, что на благоустройство всех объектов в казне денег не хватает. Поэтому уже несколько лет подряд жители сами собирают посильную сумму, а областные власти добавляют свои 50 процентов.

В этом году жители 18 муниципалитетов собрали почти 10 миллионов рублей на инфраструктурное развитие и благоустройство своих населенных пунктов. Ровно такая же сумма из областного бюджета будет направлена на реализацию предложенных людьми инициатив. Соответствующее постановление уже подписал глава региона.

Итак, кто, сколько и на что получит деньги? За 175 тысяч рублей в поселке Панфилово Гусь-Хрустального отремонтируют памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.

175 тысяч выделили Андреевскому сельскому поселению Александровского района на мощение пешеходных дорожек и проезжей части в деревне Базуново, а также благоустройство в селе Годуново памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Краснопламенское сельское поселение Александровского района получит 3 миллиона 308,7 тысяч рублей на благоустройство сквера в поселке Искра.

Паустовское сельское поселение Вязниковского района за 75 тысяч рублей обустроит детскую площадку в деревне Воробьевка.

Денисовскому сельскому поселению Гороховецкого района выделили 150 тысяч рублей на благоустройство мест захоронения в погосте Вознесенье.

Куприяновское сельскому поселению Гороховецкого района получит 248,4 тысячи рублей на благоустройство кладбища в деревне Кондюрино, спил аварийных деревьев в деревне Арефино, а также благоустройство колодцев в деревне Юрово.

889,9 тысяч рублей необходимо Фоминскому сельскому поселению Гороховецкого района на мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревне Быкасово и селе Фоминки.

16 тысяч рублей достанется Брызгаловскому сельскому поселению Камешковского района на спил аварийных деревьев в селе Усолье.

На 10 тысяч рублей Второвское сельское поселение Камешковского района благоустроит в селе Давыдово памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Бавленскому сельскому поселению Кольчугинского района выделили 20 тысяч рублей на благоустройство кладбища в селе Бавлены.

На 75 тысяч рублей Есиплевское сельское поселение Кольчугинского района благоустроят кладбища в селах Есиплево и Новобусино.

17 тысяч рублей необходимо Ильинскому сельскому поселению Кольчугинского района для мощения пешеходных дорожек и проезжей части в деревнях Прокудино и Шишлиха.

Меленковский район получит около 2,5 миллионов рублей на организацию водоснабжения жилых домов в деревнях Селино и Савково.

Ляховскому сельскому поселению Меленковского района выделили 5 тысяч рублей на спил аварийных деревьев в селе Ляхи.

Ковардицкое сельское поселение Муромского района потратит чуть более 13 тысяч рублей на спил аварийных деревьев в селах Ковардицы, Старые Котлицы и деревне Новое Ратново.

Новлянское сельское поселение Селивановского района –получит 10 тысяч рублей на спил аварийного дерева в деревне Новлянка.

В Собинке 135 тысяч рублей планируют потратить на обустройство памятника воинам, погибшим в ходе специальной военной операции.

Юрьев-Польский направит 2 миллиона рублей на ремонт городских дорог.