Жители Владимирской области собрали почти 10 миллионов на благоустройство своих территорий

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Фото: Евгения ГУСЕВА
Видеть свои дворы, дороги, скверы отремонтированными и комфортными хотят все жители области. Однако не секрет, что на благоустройство всех объектов в казне денег не хватает. Поэтому уже несколько лет подряд жители сами собирают посильную сумму, а областные власти добавляют свои 50 процентов.
В этом году жители 18 муниципалитетов собрали почти 10 миллионов рублей на инфраструктурное развитие и благоустройство своих населенных пунктов. Ровно такая же сумма из областного бюджета будет направлена на реализацию предложенных людьми инициатив. Соответствующее постановление уже подписал глава региона.
Итак, кто, сколько и на что получит деньги? За 175 тысяч рублей в поселке Панфилово Гусь-Хрустального отремонтируют памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.
175 тысяч выделили Андреевскому сельскому поселению Александровского района на мощение пешеходных дорожек и проезжей части в деревне Базуново, а также благоустройство в селе Годуново памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.
Краснопламенское сельское поселение Александровского района получит 3 миллиона 308,7 тысяч рублей на благоустройство сквера в поселке Искра.
Паустовское сельское поселение Вязниковского района за 75 тысяч рублей обустроит детскую площадку в деревне Воробьевка.
Денисовскому сельскому поселению Гороховецкого района выделили 150 тысяч рублей на благоустройство мест захоронения в погосте Вознесенье.
Куприяновское сельскому поселению Гороховецкого района получит 248,4 тысячи рублей на благоустройство кладбища в деревне Кондюрино, спил аварийных деревьев в деревне Арефино, а также благоустройство колодцев в деревне Юрово.
889,9 тысяч рублей необходимо Фоминскому сельскому поселению Гороховецкого района на мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревне Быкасово и селе Фоминки.
16 тысяч рублей достанется Брызгаловскому сельскому поселению Камешковского района на спил аварийных деревьев в селе Усолье.
На 10 тысяч рублей Второвское сельское поселение Камешковского района благоустроит в селе Давыдово памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.
Бавленскому сельскому поселению Кольчугинского района выделили 20 тысяч рублей на благоустройство кладбища в селе Бавлены.
На 75 тысяч рублей Есиплевское сельское поселение Кольчугинского района благоустроят кладбища в селах Есиплево и Новобусино.
17 тысяч рублей необходимо Ильинскому сельскому поселению Кольчугинского района для мощения пешеходных дорожек и проезжей части в деревнях Прокудино и Шишлиха.
Меленковский район получит около 2,5 миллионов рублей на организацию водоснабжения жилых домов в деревнях Селино и Савково.
Ляховскому сельскому поселению Меленковского района выделили 5 тысяч рублей на спил аварийных деревьев в селе Ляхи.
Ковардицкое сельское поселение Муромского района потратит чуть более 13 тысяч рублей на спил аварийных деревьев в селах Ковардицы, Старые Котлицы и деревне Новое Ратново.
Новлянское сельское поселение Селивановского района –получит 10 тысяч рублей на спил аварийного дерева в деревне Новлянка.
В Собинке 135 тысяч рублей планируют потратить на обустройство памятника воинам, погибшим в ходе специальной военной операции.
Юрьев-Польский направит 2 миллиона рублей на ремонт городских дорог.