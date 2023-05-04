Во Владимирской области составлен график работы поликлиник на День Победы 2023 года

. Фото: Ксения Высотина

Традиционно в преддверие больших выходных дней Минздрав Владимирской области готовит перечень медицинских учреждений, которые будут оказывать помощь жителям и гостям региона в экстренном и неотложном порядке.

Появился график и на вторую половину майских праздников – с 6 по 9 мая. В эти дни ряд поликлиник и больниц будут работать строго по определенным часам. В целом, помощь врачей владимирцы в течение четырех выходных дней смогут получить во всех районах региона. Но следует помнить, что, например, неотложную помощь стоматологов по острой боли заболевшие жители получить смогут, но не круглосуточно, а лишь на протяжении нескольких часов в день.

К примеру, стоматологическая поликлиника №2 во Владимире больных с острой болью 7, 8 и 9 мая примет, но только с 8.00 до 14.00. По такому же графику примут с больными зубами и в стоматологической поликлинике №1 города Мурома, а в Кольчугино стоматологи станут принимать экстренных пациентов в эти дни с 9.00 до 15.00.

Важно, что у подавляющего большинства докторов 9 мая все же будет выходным днем, так что в плановом порядке лучше обращаться в поликлинику или вызывать врача на дом заранее. Вместе с тем, абсолютно во всех больницах стационары продолжат функционировать в круглосуточном режиме, включая такие отделения Областной клинической больницы, как хирургия, сосудистый центр. Это же касается всех станций и отделений скорой медицинской помощи и травмпунктов.

А вот Областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины закроется на все выходные и праздничные дни, так что пациентам следует заранее выбирать время для визита.

КОНКРЕТНО

Графики работы поликлиник и больниц Владимирской области с 6 по 9 мая:

Владимир:

1. ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница»: Судогодское шоссе, д. 41: Приемное отделение хирургического корпуса, тел.: 8 (4922) 32-95-60), Региональный сосудистый центр — круглосуточно, стационар — круглосуточно, лаборатория клинической иммунологии ОЦПБ СПИД будет принимать мазки на ПЦР 6 и 7 мая с 8.00 до 12.00.

2. ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница»: стационар круглосуточно, телефон приемного отделения +7(4922)21-68-36. Детская поликлиника по адресу: ул. Добросельская, д. 34 и ул. Соколова-Соколенка, д. 21: 6, 7, 8 и 9 мая – выходные дни. Врачи-педиатры принимают по адресу: ул. Добросельская. д. 197 «а» с 6 по 9 мая с 8.00 до 16.00, прием на дому с 8.00 до 13.00. Вызов врача на дом при личном обращении на ул. Добросельская, 197 «а», либо по телефону 8 (4922) 77-99-47.

3. ГБУЗ ВО «Детская стоматологическая поликлиника г. Владимира», ул. Егорова, д. 10 «б». телефон: +7(4922)21-44-25, 6 мая с 8.00 до 14.00 (1 отделение), с 12.00 до 18.00 (2 отделение), 7, 8 и 9 мая с 9.00 до 15.00 (2 отделение);

4. ГБУЗ ВО «Стоматологическая поликлиника №1 г. Владимира», ул. Мира, д. 40, телефон: +7(4922) 43-10-55, с понедельника по пятницу 8-00 до 20-00, суббота с 8.00 до 20.00, воскресенье и праздничные дни с 14.00 до 20.00.

5. ГБУЗ ВО «Стоматологическая поликлиника №2 г. Владимира», ул. Большая московская, д. 3, телефон: +7(4922) 32-50-82, с понедельника по пятницу 8-00 до 20-00, суббота с 8.00 до 18.00, выходные и праздничные дни с 8.00 до 14.00. 7, 8 и 9 мая с 8.00 до 14.00 по острой боли;

6. ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница № 5 г. Владимира», ул. Добросельская, д. 38 «а»: круглосуточно с 6 по 9 мая. Поликлиника: 6 и 8 мая с 8.00 до 12.00, 9 мая выходной день.

7. ГБУЗ ВО «Городская больница №4 г. Владимир»:

- поликлиника на ул. Каманина, 25: 6 мая с 8.00 до 12.00 прием врача, с 12.00 до 15.00 — обслуживание вызовов. 7, 8 и 9 мая с 9.00 до12.00 — прием врача, с 12.00 до 15.00- обслуживание вызовов;

- поликлиника на ул. Каманина, 6: 6 мая с 8.00 до 12.00 прием врача, с 12.00 до 15.00 — обслуживание вызовов. 7, 8 и 9 мая с 9.00 до12.00 — прием врача, с 12.00 до 15.00- обслуживание вызовов;

- детская поликлиника: 6 мая с 9.00 до 11.00 — прием врача, с 11.00 до 13.00 — обслуживание вызовов. 7, 8 и 9 мая с 9.00 до 11.00 — прием врача, с 11.00 до 15.00 — обслуживание вызовов;

- женская консультация: 6, 7 и 8 мая — по графику выходного дня, 9 мая — по графику праздничного дня

8. ГБУЗ ВО «Городская больница № 2 г. Владимира»: 6 и 8 мая с 8.00 до 12.00, 9 мая выходной день, стационар круглосуточно;

9. ГБУЗ ВО «Городская больница № 6 г. Владимира»: стационар круглосуточно, поликлиника: 6 мая по графику буднего дня, 8 мая с 8.00 до 15.00, с 8.00 до 12.00 амбулаторный прием, с 12.00 до 15.00 — обслуживание по вызову на дому; 9 мая по графику праздничного дня.

10. ГБУЗ ВО «Городская больница № 7 г. Владимира»: 5, 6, 7, 8, 9 и 10 мая с 8.00 до 17.00;

11. ГБУЗ ВО «Городская поликлиника № 1 г. Владимира»: с 6 по 9 мая: Колл-центр, Ново-Ямской пер. д. 4, тел: 77-30-83, 54-19-76 работает с 8:00 до 18:00. Отделение ОРИ (острых респираторных инфекций), Ново-Ямской пер. д. 4 06 мая, 07 мая, 08 мая, 09 мая 2023 года с 8-30 до 14-00; Отделение ОРИ (острых респираторных инфекций), Благонравова, д. 5 работает 06 мая 2023 года с 8-30 до 14-00; Прием вызовов на дом, Ново-Ямской пер. д. 4, тел: 77-30-83, 54-19-76 06 мая, 08 мая, 09 мая 2023 года с 9-00 до 11-00; Прием вызовов на дом, Благонравова, д. 5, тел: 54-80-42 06 мая 2023 года с 9-00 до 11-00.

Вязники:

1. ГБУЗ ВО «Стоматологическая поликлиника №1 г. Вязники», ул. Благовещенская, д.9, телефон.: +7(49233) 2-46-90, 6 и 8 мая с 8.00 до 13.00;

2. ГБУЗ ВО «Вязниковская районная больница», ул. Киселева, д. 72 телефон 8(49233)20431,8(49233)25583. Поликлиника: 6 и 8 мая с 8.00 до 12.00, 9 мая выходной день. Стационар и приемное отделение круглосуточно.

Петушки:

1. ГБУЗ ВО «Петушинская районная больница»: стоматологическое отделение, г. Петушки, ул. Московская, 3, телефон: +7(49243) 2-26-08, ежедневно с 9-00 до15-00.

Ковров:

1. ГБУЗ ВО «Ковровская стоматологическая поликлиника»: г. Ковров, ул. Циолковского, д.12, телефон: +7(49232) 3-12-01. 6 мая с 8.00 до 13.00, 7 мая выходной, 8 мая с 8.00 до 13.00, 9 мая выходной.

2. ГБУЗ ВО «Центральная городская больница города Коврова»: амбулаторно-поликлиническая служба: с понедельника по пятницу с 8.00 до 19.00, по субботам с 8.00 до 18.00, в праздники прием больных проводится только в приемном отделении. Центр амбулаторного диализа: работает 6 дней в неделю с 7.00 до 20.00, в праздничные дни гемодиализ пациентам проводится по показаниям. Дневной стационар при поликлинике: пятидневный режим работы с 7.30 до 15.00. Принимает приписное население по направлению участкового терапевта или узких специалистов. Стационар: круглосуточно.

3. ГБУЗ ВО «Ковровская городская больница № 2»: Амбулаторный прием пациентов в поликлиниках, амбулаториях, ФАПах 10 мая по утвержденному графику в будние дни (поликлиника п. Мелехово 8.00-18.00, все остальные структурные подразделения 8.00-12.00)

6 мая с 8.00 до 11.00. Обслуживание вызовов 10 мая по утвержденному графику в будние дни (поликлиника п. Мелехово 12.00-18.00, все остальные структурные подразделения 12.00-15.00), 6 мая поликлиника п. Мелехово 11.00-14.00, все остальные структурные подразделения 11.00-12.00. Прием вызовов на дом 10 мая по утвержденному графику в будние дни (поликлиника п. Мелехово 7.30-14.00, все остальные структурные подразделения 07.30-12.00), 6 мая с 07.30 до 11.00.

- поликлиника п. Мелехово – регистратура: 8(49232)7-82-46, 8(49232)6-98-38 (колл-центр)

- Иваново-Эсинская участковая поликлиника – регистратура: 8(49232)7-73-46

- Клязьмогородецкая участковая поликлиника – регистратура: 8(49232)2-52-98

- Больше-Всегодическая участковая поликлиника – регистратура: 8(49232)7-66-45.

С 29 апреля по 10 мая неотложная помощь оказывается медицинскими работниками структурных подразделений по прикрепленным территориям согласно утвержденному графику, кроме 8 мая. В этот день с 8.00 до 20.00 (прием вызовов с 8.00 до 18.00) бригада неотложной помощи Клязьмогородецкой участковой поликлиники тел. 8-915-763-04-07 (обслуживание всей территории Ковровского района). Стационар: круглосуточно;

4. ГБУЗ ВО «Ковровская многопрофильная городская больница № 1»: поликлиника для взрослыз 8 и 9 мая нерабочие дни, 6 мая с 8.00 до 14.00, прием вызовов на дом с 8.00 до 12.00. Прием амбулаторных пациентов с признаками ОРВИ на базе приемного отделения инфекционного отделения. Детская поликлиника 7, 8, 9 и 10 мая нерабочие дни, 6 мая с 8.00 до 13.00, прием вызовов на дом с 8.00 до 11.00. Женские консультации №1, 2 и 3: 6 мая с 8.00 до 14.00, 7, 8 и 9мая нерабочие дни.

5. ГБУЗ ВО «Ковровская районная больница»: поликлиника и детская поликлиника с 8.00 до 14.00, стационар круглосуточно;

Муром:

1. ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 1»: 6 мая с 8.00 до 14.00 работа поликлиники, 07.05.23 – 09.05.23г – дежурный врач круглосуточно.

2. ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 2»: 06.05.2023- Дежурный терапевт с 8:00 до 12:00, обслуживание вызовов на дому с 12:00 до 14:00, 7 мая выходной, 8 мая дежурный терапевт с 8:00 до 12:00, обслуживание вызовов на дому с 12:00 до 14:00, 7 мая выходной, 8 мая дежурный терапевт, 9 мая выходной, стационар круглосуточно;

3. ГБУЗ ВО «Муромская центральная районная больница: г. Муром ул. Войкова 11А, приемное отделение 8(49234) 3-27-16. 6 мая дежурный терапевт с 8.00 до 12.00, обслуживание на дому с 12.00 до 14.00, 7 мая выходной, 8 мая дежурный терапевт с 8.00 до 12.00, обслуживание на дому с 12.00 до 14.00, 9 мая выходной. Стационар круглосуточно.

4. ГБУЗ ВО «Муромская стоматологическая поликлиника»: г. Муром, ул. Красноармейская, д. 37, телефон: +7(49234) 3-31-46, с 06.05.2023 по 09.05.2023 с 8.00 до 14.00 - неотложная помощь пациентам (по экстренным показаниям) осуществляется дежурным врачом.

Александров:

1. ГБУЗ ВО «Александровская стоматологическая поликлиника»: г. Александров, ул. Терешковой, д.9, телефон: +7(49244) 6-27-76, с 8-00 до 14-00 6 и 8 мая;

2. ГБУЗ ВО «Александровская районная больница»: г. Александров, ул. Восстания 1905 г., д. 9, 8 49244 2 43 60. Пункт вакцинации круглосуточно, поликлиника: 6 и 8 мая дежурный терапевт с 8.00 до 14.00, с вохможностью продления до 20.00. 7 и 9 мая выходные дни, 10 мая по графику будних дней. Стационар, кабинет неотложной травматологии и ортопедии, скорая помощь — круглосуточно.

Гусь-Хрустальный:

1. ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная центральная районная больница»: город Гусь-Хрустальный, ул. Октябрьская, д.39, приемное отделение телефон: +7(49241) 2-35-60, стационар круглосуточно, поликлиника 8 мая с 8.00 до 12.00, 9 мая выходной;

2. ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная стоматологическая поликлиника»: ул. Октябрьская, д.25а, телефон: 8(49241)3-05-03, 6 мая с 8-00 до 13-00;

3. ГБУЗ ВО «Золотковская районная больница»: пос.Золотково, ул.Ломоносова, д.13. Отделение скорой медицинской помощи, телефон: 8(49241)57-1-03. Стационар круглосуточно, поликлиника 6 и 8 мая с 8.00 до 12.00, 9 мая выходной;

4. ГБУЗ ВО «Уршельская районная больница»: п.Уршельский ул.Московская д.2Б: 6 мая с 08.00 до 13.00; 7, 8 и 9 мая выходной. Тел.8(49241)58334, скорая помощь круглосуточно, тел 8(49241)58333, 89607191012, 112;

5. ГБУЗ ВО «Курловская районная больница»: поликлиника 6 и 8мая с 8.00 до 12.00, 9 мая выходной. Стационар и приемное отделение круглосуточно.

Кольчугино:

1. ГБУЗ ВО «Кольчугинская районная стоматологическая поликлиника»: г. Кольчугино, ул. Ленина, д.13, телефон: +7(49245) 2-27-57, 6 мая с 08:00 до 13:00, 7,8,9 мая с 09:00 до 15:00 по экстренным случаям.

2. ГБУЗ ВО «Кольчугинская центральная районная больница»: поликлиника 6 и 8 мая с 8.00 до 12.00, 9 мая выходной, стационар и приемное отделение круглосуточно;

Суздаль:

1. ГБУЗ ВО «Суздальская районная больница»: поликлиника 6 и 8 мая с 8.00 до 12.00, 9 мая выходной, стационар и приемное отделение круглосуточно.

Камешково:

1. ГБУЗ ВО «Камешковская центральная районная больница»: поликлиника 6 и 8 мая с 8.00 до12.00, 9 мая выходной, стационар и приемное тделение круглосуточно.

Собинка:

1. ГБУЗ ВО «Собинская районная больница»: поликлиника и детская поликлиника 6 и 8 мая с 8.00 до 14.00.

Юрьев-Польский:

1. ГБУЗ ВО «Юрьев – Польская центральная районная больница»: поликлиника 6 и 8 мая с 8.00 до 12.00, 9 мая выходной, стационар и приемное отделение круглосуточно.

Судогда:

1. ГБУЗ ВО «Судогодская ЦРБ им. Поспелова»: +7 (49235) 2-13-03, 89092725355, 2-13-45, 6 и 8 мая с 9.00 до 12.00.

Гороховец:

1. ГБУЗ ВО «Гороховецкая ЦРБ»: 6 мая часы работы: 08-00 до 12-00: прием врача — терапевта, прием врача- педиатра, проведение профилактических прививок, прием врача- стоматолога, работа фельдшерско-акушерских пунктов;

Меленки:

1. ГБУЗВО «Меленковская ЦРБ»: взрослая поликлиника 8 мая с 8.00 до 14.00, детская поликлиника 6 мая с 8.00 до 13.00, стационар круглосуточно.

Киржач:

1.ГБУЗ ВО «Киржачская районная больница»: круглосуточно.

Радужный:

1. ГБУЗ ГБ ЗАТО г. Радужный: поликлиника 6 мая с 8.00 до 12.00, стационар круглосуточно.