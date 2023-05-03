Во Владимире простились с легендарным гимнастом Юрием Королевым

. Фото: Виктория СУХОВА

Девять золотых медалей Чемпионата мира, пять золотых медалей Чемпионата Европы, пять золотых медалей Игр доброй воли — знаменитого владимирского гимнаста Юрия Королева называли королем восьмидесятых.

Большой успех

В гимнастику Юрий Королев попал случайно, потому что надо было чем-нибудь заняться. Несколько раз спортсмен уходил, даже был отчислен из спортивной школы. Но все же гимнастика была его судьбой, поэтому он вернулся и стал легендой. Весной 1981 года кудрявый паренек из Советского Союза показал на кольцах одну из самых сложных комбинаций на то время. Он сразу покорил мировых судей своей непринужденностью и озорством.

«Так смешно он радовался высоким оценкам. Сделает удачно соскок, подпрыгнет на месте, выбросит руку вверх и бежит вприпрыжку. Представляете, как улыбались судьи? Вот так новичок-озорничок!», - вспоминал владимирский олимпийский чемпион и тренер Николай Андрианов.

Работники гимнастической школы организовали "Вахту Памяти". Фото: Виктория СУХОВА

И все же в списке наград не хватает олимпийских медалей. Юрий Королев стал жертвой времени. На Игры-1980 он не попал из-за возраста, Игры-1984 не состоялись вообще для всех советских спортсменов. Политические игры привели к бойкоту соревнований. Олимпийские игры в Сеуле-1988 также прошли без Королева. На Кубке СССР за год до главного турнира для всех спортсменов гимнаст получил тяжелейшую травму — разрыв ахиллова сухожилия.

После завершения карьеры Королев окончательно не завязал с гимнастикой. Он стал судьей международной категории и все же съездил на Олимпиаду. Королев судил спортсменов в Пекине-2008. Также какое-то время работал консультантом сборной России по спортивнои гимнастике. В течение всей своей жизни он оставался верен родной гимнастической школе имени Толкачева, где тренировал будущих звезд.

Поздно вечером 28 апреля у Юрия Королева случился инфаркт. Ночь он провел в реанимации. 29 апреля сердце легендарного гимнаста перестало биться. Ему было всего 60 лет.

Рядом с цветами лежали золотые медали гимнаста. Фото: Виктория СУХОВА

Строгий, но добрый и понимающий

3 мая Юрия Королева отпевали в Успенском соборе, после чего состоялась гражданская панихида в Доме культуры молодежи. Несколько сотен владимирцев — коллеги, спортсмены, друзья, близкие и обычные горожане, несли цветы в память о гимнасте. Приехала большая делегация из Москвы — члены российской сборной команды, представители Федерации гимнастики. Также в последний путь спортсмена и тренера пришли проводить сенатор Андрей Шохин, председатель Заксобрания Владимир Киселев, министр физкультуры и спорта области Алексей Сипач.

Председатель Заксобрания Владимир Киселев выразил соболезнования близким Юрия Королева. Фото: Виктория СУХОВА

- Со всего мира нам поступали звонки — и в Федерацию, и в спортивную школу, и близким. Только мне дозвонилось около 15 стран со словами соболезнования. Юрий Николаевич был для всех кумиром, им восхищались миллионы людей. Для нас это большая утрата, - отметил директор спортивной школы имени Толкачева Виталий Иванчук.

Рядом с букетами лежали золотые медали выдающегося гимнаста. Перед выступлениями он всегда говорил: «Я иду на золото!», на меньшее был не согласен. Наверное, поэтому и достиг таких успехов.

Около гроба спортсмены, тренеры и рабочие школы имени Толкачева организовали своего рода «Вахту памяти», сменяя друг друга.

Все как один говорили о доброте, искренности, порядочности и легкости Юрия Королева. Свой последний день он провел в зале — готовил братьев Акиньшиных к выступлению на Первенстве России.

Юрия Королева в последний путь проводили под громкие аплодисменты. Фото: Виктория СУХОВА

- Юрий Николаевич был требовательным, но в то же время очень добрым и понимающим тренером. Если у нас болели руки, то он не заставлял нас делать упражнения на кольцах и брусьях. Всегда настраивал нас на победу и говорил не расстраиваться, если что-то не получается. Нам будет очень тяжело без него, но мы сделаем все, чтобы завоевать медали на Первенстве России, - сказали братья Матвей и Тимофей Акиньшины.

- Вроде бы совсем недавно мы радовались успехам владимирских гимнастов, обсуждали перспективы развития гимнастической школы, отмечали юбилей Юрия Николаевича. Совместных планов было много, поэтому сегодня трудно поверить, что его больше с нами нет. Это большая утрата для семьи, для спортсменов, для Владимирской области и для всей России. Мы все скорбим, но уверен, что память о Юрии Николаевиче будет жить в наших сердцах и приумножит победы владимирских гимнастов, - подчеркнул Алексей Сипач.

Легендарного гимнаста и тренера в последний путь владимирцы проводили под громкие аплодисменты. Его похоронили на Аллее Славы городского кладбища «Улыбышево» рядом с Николаем Андриановым и Юрием Рязановым.

В память о Юрии Королеве хотят провести спортивный турнир, а также установить мемориальную доску на доме, где он жил.