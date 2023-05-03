Во Владимире начался большой ремонт трассы на Судогодском шоссе

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Владимирские автолюбители с приходом весны высказали немало нареканий по поводу состояния дорог, и областной центр исключением не стал. Много вопросов у водителей возникло к состоянию выезда из города в сторону Мурома, особенно после того, как на Судогодском шоссе у областной больницы срезали асфальт.

Новая пробка

Водители сперва обрадовались, однако затем стали возмущаться: асфальт срезали еще две недели назад, но работы все никак не начинались. И лишь 2 мая подрядчик, которым по итогам конкурса стал ГУП «ДСУ-3», вышел на объект.

Согласно договору, отремонтировать дорожникам предстоит всего 900 метров — от дома №33а по Судогодскому шоссе до развязки с трассой на Радужный, где недавно установили новый светофор. Стоимость работ составляет более 35 миллионов рублей, средства выделены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

2 мая дорожники приступили к укладке нового дорожного полотна. На месте работали один асфальтоукладчик и сразу три катка, над Судогодским шоссе запахло битумом и свежим асфальтом.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Работы начали с одной из полос на въезд в город, в связи с чем вполне естественно образовалась большая пробка. Так что автолюбителям придется потерпеть неудобства и быть внимательнее при проезде этого участка — места ремонта огорожены предупреждающими знаками.

Стучащий мост

Но жаловались водители не только на состояние асфальта на Судогодском шоссе. Не устраивал водителей и мост через Клязьму. Несколько лет назад его уже капитально ремонтировали, и в ходе ремонта деформационные швы, на стыках которых подпрыгивали автомобили, оказались под асфальтом. Подрядчик дал гарантию всех работ на четыре года, и по истечении этого времени швы вновь оголились.

- Если честно, то по мосту ехать страшно. Ощущение, будто вот-вот отвалятся колеса, - призналась автолюбитель из областного центра Юля. - С одной стороны это плюс, так как невольно приходится снижать скорость на участке, где и так много аварий, с другой стороны, мне каждый день нужно по несколько раз проезжать по мосту в обе стороны, боюсь к концу года остаться без подвески.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Однако наши эксперты поспешили успокоить — хотя прыжки на деформационных швах и неприятны, но все же для автомобиля «не смертельны».

- Куда хуже, когда на дорогах образуются кратеры. Тем не менее, любой удар по ходовой части – это всегда микроизнос как амортизаторов, так и шарниров. Однако на испытательных автодорогах машинам создают более неприятные условия, - говорит автомеханик Илья Соловьев.

Наш постоянный автоэксперт, председатель Федерации по автослалому Владимирской области Евгений Ерофеев также полагает, что сильного вреда автомобилю от прыжков по швам не будет, но и дело просто так оставлять не следует.

- Подвеска справляется с таким препятствием легко, другое дело, что водителям это доставляет дискомфорт. Но трафик на этом направлении вырос в несколько раз, так что очевидна нехватка еще одного выезда в сторону Мурома. Стыки останутся в любом случае, это конструктивная необходимость, а вот примыкающее к ним хорошее асфальтобетонное покрытие сделать следует, - считает Евгений Ерофеев.

В мэрии Владимира, однако, сообщили, что пока глобальных работ на мосту через Клязьму не предвидится, во всяком случае, в текущем году. Однако чиновники пообещали, что дорожники станут чинить его по мере необходимости в рамках текущих работ.