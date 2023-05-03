Владимирская область попала в десятку лучших регионов России по вводу жилья

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Для строительной отрасли России 2022 год стал годом очередного рекорда. Пот данным Росстата, объем ввода жилья составил 102,71 миллиона квадратных метров, что на 11 процентов выше, чем в 2021 году. Однако диапазон значений показателя в регионах очень широк и отличается в разы.

Для оценки темпов жилищного строительства эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов по вводу жилья. Они сравниваются по количеству квадратных метров жилья, введенного в 2022 году, в пересчете на одного жителя.

Согласно исследованию, ввод жилья на одного человека в регионах изменялся в диапазоне от 0,07 до 1,961 квадратного метра жилья. Более одного «квадрата» было введено в Ленинградской, Московской, Тюменской областях, Чечне, Краснодарском крае, Калининградской области и Сахалине. Также в лидерах оказались Севастополь, Республика Адыгея, Владимирская область, Ненецкий автономный округ и Калужская область. Здесь показатель ввода жилья на одного жителя превышает 0,85 квадратных метров.

Во Владимирской области в прошлом году было построено более 11079 новых квартир площадью 1 миллион 183 тысячи квадратных метров. Это самый высокий показатель объема жилищного строительства в 33 регионе за всю историю. Темпы строительства превысили на 42,8 процента показатели аналогичного периода 2021 года. Установленный план был перевыполнен на 47 процентов. На сегодняшний день получается, что на одного жителя области приходится 31,9 «квадрата».

По данным Владимирстата, лидером по строительству жилых домов является город Владимир. Здесь в прошлом году было введено в эксплуатацию 368,8 тысячи квадратных метров. На втором месте оказался Ковров – в 2022 году было возведено 70,3 тысячи «квадратов». На третьем месте расположился Муром, в прошлом году там возвели 44,7 тысяч квадратных метров. Меньше всего жилья построили в Гусь-Хрустальном (17,2 тысячи квадратных метра). За последние пять лет темп строительства жилых помещений там, незначительно, но снизился.

Меньше всего жилья, согласно составленному рейтингу, было введено в Республике Ингушетия (135 тысяч квадратных метров), Камчатском крае (67 тысяч), Еврейской автономной области (25 тысяч), Магаданской области (12 тысяч) и Чукотке (4 тысячи).