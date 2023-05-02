Во Владимирской области расширили круг предпринимателей, имеющих право на нулевые налоги

Фото с сайта pexels.com. Автор - Mikhail Nilov.

Вообще апрельское заседание ЗС было почти техническим. Большая часть вопросов касалась согласованию регионального законодательства с федеральным. И все же парочку более весомых законов депутаты приняли.

Налоговые каникулы для новичков

Налоговые каникулы – о них мечтают все предприниматели. Особенно это актуально сейчас, когда из-за санкций и перераспределения логистических потоков серьезно выросли расходы во многих сферах промышленности и услуг. Новички на два года с момента регистрации получают освобождение от уплаты налога по упрощенной и патентной системам. Не все, а только определенных видов деятельности. Такой закон уже действовал во Владимирской области, а на апрельском заседании ЗС депутаты во втором чтении приняли закон, который продлевает его действие и дает льготу тем, кто зарегистрировался в этом году.

Депутаты увеличили предельный уровень доходов, при котором возможно обратиться за предоставлением налоговых каникул, с 25 до 29 млн рублей за год.

- Это поможет воспользоваться льготой большему числу начинающих предпринимателей, поможет им выйти на нормальный оборот. А для тех, кто сейчас работает в тени, хорошая возможность легализоваться, – пояснил председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Михаил Максюков.

Михаил Максюков. Фото ЗС.

На данный момент налоговые каникулы уже оформили 75 предпринимателей. В ЗС уверены, что теперь число льготников вырастет. При этом депутаты не переживают увеличения расходов, так как они «компенсируются прогнозируемым общим ростом налоговых поступлений в бюджет». А в перспективе депутаты уверены, что предоставленная на этапе стартапа льгота принесет региональной казне прибыль, ведь новые предприятия встанут на ноги и войдут в число стабильных налогоплательщиков.

Жилье – медикам, новорожденным - подарок

Также на апрельском заседании Законодательного Собрания депутаты утвердили рекомендации, выработанные по итогам депутатских слушаний по проблемам медицины. В документе более 20 пунктов.

В числе прочего речь идет о расширении мер по привлечению врачебных кадров, в том числе, с помощью предоставления служебного жилья. Так по итогам публичных слушаний в рекомендациях появился пункт: «проработать вопрос увеличения специализированного государственного жилищного фонда, том числе путем приобретения жилых помещений за счет средств областного бюджета, с возможностью передачи этих жилых помещений в собственность». Ну и, конечно, предложено доработать уже существующие льготы и выплаты медицинским работникам – от увеличения размера ипотечной субсидии до более щедрой компенсации на топливо для медиков, живущих в домах без центрального отопления.

Помимо этого в рекомендациях указаны пункты, которые должны улучшить ситуацию с демографией в области. В частности, по итогам слушаний властям направлено предложение доработать, наконец, перинатальный центр до современным стандартов. Кроме того, депутаты считают необходимым сделать уже в роддомах области подарок для новорожденных.

Все рекомендации направлены Правительству Владимирской области. Контроль за реализацией рекомендаций депутатских «медицинских» слушаний будет возложен на специальную рабочую группу при Законодательном Собрании. В нее войдут также представители областной прокуратуры и региональных исполнительных органов.