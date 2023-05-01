В Успенском соборе предложили открыть древний цоколь для посетителей

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Обширные научные исследования Успенского собора начались еще летом прошлого года. По заказу музея и Русской православной церкви этим занимаются сотрудники Центральных научно-реставрационных проектных мастерских с привлечением субподрядчиков, специализирующихся в разных видах исследовательских работ. Это и археологи, и реставраторы, и строители.

Критерии музейного эталона

Были проведены историко-архивные, натурные, инженерные, геодезические, геологические, микологические и другие исследования. Специалисты оценили состояние белого камня и монументальной живописи.

И вот на днях в музее рассмотрели предпроектные предложения по реставрации Успенского собора. Эскизный проект реставрации представили главные архитекторы Центральных научно-реставрационных проектных мастерских Дмитрий Яковлев и Анна Калугина. Документ основан на результатах исследований, ход которых, в том числе, увенчали научные открытия (найденные следы древней апсиды позволили установить размеры первого храма, возведенного при Андрее Боголюбском, и на предложениях экспертов по музеефикации как отдельных элементов храма, открывшихся при работах, так и ранее установленных объектов храмовой архитектуры и живописи.

Ученые разошлись во мнениях, что же следует предложить посетителю Успенского собора в качестве музейного эталона.

- Надо учитывать, что Успенский собор - это действующий храм, верующие приходят сюда молиться, поэтому музеефикацию следует проводить очень взвешенно, - считает Александр Скворцов, искусствовед, реставратор высшей категории, профессор ВлГУ.

Понятно, что под слоем фресок XIX века может находиться живопись более раннего и, стало быть, более ценного с научной точки зрения периода, пояснил ученый. Но, убирая поздние слои, мы их уничтожаем, лишаемся навсегда, а в принципе, это тоже культурный и исторический объект, представляющий несомненный интерес.

Пыль да пыль кругом

Среди других предложений прозвучала идея оставить для показа несколько шурфов, проделанных в разных частях храма. Если их не заложить чугунными плитами, а перекрыть стеклом, то посетители увидят все «слои» пола, начиная с XII века: там и белый камень времен Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, и плитка, устилавшая храм в Средневековье.

Фото ВСМЗ.

Или, например, можно снаружи по периметру стен открыть древний цоколь, а за апсидами - белокаменный фундамент. Выполненные на ранних этапах существования храма, они сами по себе привлекательны для всех интересующихся историей. Еще прозвучало предложение восстановить некоторые детали убранства храма - например, чугунное ограждение солеи.

Все прозвучавшие идеи еще предстоит обдумать. Самая острая проблема на сегодняшний день — состояние собора. Резкие температурные и влажностные перепады губительно влияют и на белый камень, и на фрески, и на другие ценные реликвии, поскольку устаревшая вентиляция храма ведет к образованию большого количества пыли. Архитектор Анна Калугина внесла предложения по изменениям параметров температуры и влажности, что позволит уменьшить их негативное воздействие на памятник.

Ученый совет решил принять эскизный проект в целом и дальше спланировать детальное обсуждение отдельных вопросов реставрации памятника. В итоге должен появиться сам проект реставрации, по которому будут вестись непосредственные работы в храме. Конечно, если на это выделят средства.