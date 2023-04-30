На Первомай владимирцы смогут поиграть в «резиночки» и освоить русские ремесла

Фото Центрального парка.

Выходные порадуют владимирцев насыщенной культурной программой, которые приготовили во всех парках, а также в Суздале.

Загородный парк

30 апреля гости парка смогут посетить творческие мастер-классы и принять участия в арт-играх, стать участниками уличного театра. В программе «Загородной мастерской»: урок по созданию весеннего арт-объекта, мастер-классы для детей и взрослых. На сцене пройдут интерактивные и импровизационные игры для детей, мастер-класс по буффонаде, театральный тренинг и шуточные игры с реквизитом.

Самые смелые и артистичные гости смогут поучаствовать в съемке музыкально-театрализованного клипа, посвященного весне, парку и отдыху на природе. Каждому участнику подарят попкорн. На летней веранде парка расположится выставка летательных моделей. У каждого посетителя выставки будет уникальная возможность принять участие в мастер-классе по аэромоделированию и создать свою мини-версию самолета, параплана или другого летательного аппарата.

1 мая в 12 часов всех юных гостей ждет анимационная «Цветная дискотека». Любимые персонажи, ростовые куклы, сладкие призы и мыльные пузыри не оставят равнодушными никого.

Конкурсно-развлекательный блок обещает быть щедрым на призы: сертификаты, фирменные призы от парка, вкусные наборы, билеты в цирк, сувениры и многое другое. Кульминацией программы станет вокально-инструментальное выступление специальных гостей праздника.

Парк «Дружба»

1 мая в 11.30 праздник начнется с циркового представления «Дружный манеж» от Областного дворца культуры и искусства. В 12 часов всех гостей праздника ждет концерт «Весеннее настроение». Со сцены выступят: эстрадный ансамбль «Музыкальный фрегат», Алексей Молдалиев, студия танца «Отражение», Арт-проект VOICE и Арт-студия «KREATIFF». В завершении концертной программы состоится шоу мыльных пузырей, танцы с фейерверком из конфетти! Также в течение дня посетители парка смогут принять участие в творческих мастер-классах.

Фото ВСМЗ.

Центральный парк

1 мая с 12 часов на сцене парка пройдет концертная программа «Ласковый май», которая перетечет в музыкальный фестиваль «Живи, страна. На солнечной поляночке!», посвященный творчеству Алексея Фатьянова и Леонида Дербенева.

В 14.30 гости смогут стать непосредственными участниками иммерсивной постановки «Мир. Труд. Май» и дружными рядами пройти по территории парка, гордо неся над головой «Знамя труда»! На Вишневой аллее развернется интерактивная площадка «Игры нашего двора». Здесь юные гости парка познакомятся, а родители вспомнят игры и развлечения советского детства: «резиночки», «классики», «крестики-нолики», «пятнашки», а еще сыграют партию в шашки, домино или лото. Для всех любителей шахмат на Центральной аллее пройдет открытый шахматный турнир.

На главной площади парка расположится серия тематических фотозон: «Советская комната», «Двор моего детства», «Стоп-кадры из советских фильмов и мультфильмов». Главным украшением фестиваля станет выставка ретро-автомобилей и мотоциклов. Представлять их будут сами владельцы, которые охотно все покажут и расскажут, позволят заглянуть в салон и под капот своих «железных коней». Увидеть выставку можно будет на фонтанной площади с 14.00.

В завершении праздника в 18.00 на главной сцене парка выступит Александр Шаганов - советский и российский поэт-песенник. Зрителей ждут хиты групп «Любе», «Иванушки International», «На-На» и других звезд эстрады под аккомпанемент профессиональных музыкантов.

Добросельский парк

1 мая в 12.00 начнется программа «Разноцветный Первомай». На сценической площадке у скейт-парка пройдет встреча с творческими коллективами города Владимира. В перерывах между выступлениями ведущие Ириска и Барбариска проведут с гостями игры, конкурсы, танцы и флешмобы.

В течение дня все желающие смогут принять участие в творческих мастер-классах и познавательных интерактивах от центров развития и научных клубов и сфотографироваться, заглянув на фотозону «Весенний перезвон». В 15.00 на площадке пройдет шоу мыльных пузырей. Завершением праздника станет детская анимационная программа, танцевальные мастер-классы, конкурс рисунков на асфальте и мини-диско.

Суздаль

30 апреля с 12 до 16 часов в Музее деревянного зодчества впервые будет работать проект «Ремесленный двор», который соберет мастеров со всего Суздальского Ополья и предложит мастер-классы по русским ремеслам на любой вкус. Среди них: древний вид росписи - набойка по ткани, плетение традиционного пояска в технике дерганье (на пальцах), изготовление дудочки из камыша и славянского оберега «соломенный паук», создание писанки (расписного пасхального яйца) по старинным канонам и ткачество на настольном ткацком станке. Народные умельцы будут ждать гостей на площадке у Дома купцов Агаповых.

Фото ВСМЗ.

30 апреля и 1 мая в 17 часов в музейном комплексе «Спасо-Евфимиев монастырь» впервые покажут театральный проект Творческого сообщества МИРА «Протокол присутствия» (16+). Действо посвящено истории узилища, существовавшего в обители на протяжении веков. Цена билета — 600 рублей (для жителей области), 1200 — для туристов.