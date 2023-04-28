Жители Владимирской области стали меньше жаловаться на нарушения своих прав

Людмила Романова. Фото: Владимир ЧУЧАДЕЕВ

Апрельское заседание Законодательного собрания Владимирской области получилось не самым ярким на события. Большая часть вопросов оказалась посвящена чисто «техническим» законам. То есть тем законам, где всего лишь вносились правки в существующие законы. И правки эти были необходимы, чтобы согласовать региональное законодательство с федеральным.

Поэтому самым ярким событием заседания, прошедшего 27 апреля, стал доклад регионального уполномоченного по правам человека Людмилы Романовой. Она не стала растягивать свой доклад и, обозначив общее количество жалоб, которое поступило ей за год (5401 обращение, из которых 1812 пришли в письменном виде, еще 3589 человек обратились устно, рост числа обращений по сравнению с 2021 годом вырос на 27,8 процента), сразу перешла к тому, на что жалуются владимирцы.

- Очень выросло в прошлом году число обращений, связанных с частичной мобилизацией и проблемами вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и Украины, - рассказала Людмила Романова. - Всего поступило 754 обращения от мобилизованных и членов их семей. Что касается переселенцев, то у них было много вопросов – от обмена гривен на рубли до поиска родных и помощи с переездами.

Кстати, одной семье из Украины аппарат Уполномоченного совместно с властями помог добраться до родственников аж во Владивостоке. По словам Романовой, им не только купили билеты, но и помогли сесть на самолет.

Вообще же, в разрезе тематики превалируют жалобы, связанные с социальными вопросами – получение пенсий, льгот и другие проблемы. На втором месте идут экономические вопросы. А вот на нарушения своих прав жители Владимирской области стали жаловаться реже. С чем это связано, Людмила Романова не пояснила, но если вспомнить прошлые годы, то чаще всего люди жаловались на нарушения прав во время ковидных ограничений. Сейчас их нет, вот люди и не жалуются.

Всего в прошлом году было решено 14 процентов от всех обращений, отказали лишь в семи случаях. По результатам рассмотрения были восстановлены права 761 человека, еще 73 гражданам оказано содействие в восстановлении прав, в 2086 случаях люди получили необходимые разъяснения, в то время как 1490 обращений уполномоченный по правам человека передал в компетентные органы. Еще в 984 случаях нарушений не установлено.

Сама Людмила Романова отметила большую роль в росте как числа обращений, так и их решения «Правового поезда».

- Для жителей удаленных территорий это, по сути, единственный способ рассказать о своих проблемах, - рассказала Людмила Романова. – А тут в тот или иной муниципалитет прибывает сразу большая делегация из числа руководителей различных ведомств, включая омбудсмена. К ним может обратиться со своим вопросом любой желающий, чем люди охотно пользуются. Всего за год «Правовой поезд» объехал 48 населенных пунктов региона.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Чем недоволен омбудсмен

Людмила Романова в ходе ответов на вопросы депутатов отметила, что свою активность могут усилить некоторые органы власти и учреждения. В частности, уполномоченная по правам человека в 33 регионе отметила, что есть нарекания в работе судебных приставов, которые «не всегда вовремя исполняют судебные решения».

- Из-за этого мы недополучаем средства в бюджет региона. Это недопустимо, - заявила она.

Также Людмила Романова считает, что облизбирком обязан усилить работу по информированию избирателей о том, к каким участкам те приписаны.

- Люди, не имеющие доступ к Госуслугам, должны иметь альтернативу. И избирательная комиссия должна быть активней вопросы. Можно подключить КТОСы.