«Дело темное»: в Суздале расследование смертельного ДТП затянулось на 10 месяцев

Место ДТП. Фото Анатолия Крайнова

В редакцию «КП-Владимир» обратился житель областного центра Анатолий Крайнов. Он рассказал о трагедии, случившейся с его средним сыном Михаилом, который разбился на питбайке по дороге из деревни в областной центр. Отец посетовал, что по непонятным причинам расследование этого ДТП затягивается.

Страшная весть

Само ДТП произошло еще летом прошлого года. Судьба семьи Крайновых радикально изменилась в ночь на 9 июля.

- В четвертом часу утра нас разбудил звонок. Звонили сотрудники полиции, которые сказали, что наш сын Михаил (студент колледжа — Ред.) погиб в ДТП в районе села Борисовское на трассе Р-132 в Суздальском районе, - вздыхает Анатолий.

В ту ночь Михаил заночевал в деревне и, как потом оказалось, поехал к девушке во Владимир, для чего воспользовался питбайком — мини-мотоциклом из разряда спортинвентаря, на котором по дорогам ездить, в общем-то, нельзя. Парень тяготел к технике, сам зарабатывал деньги и на собственные средства купил этот питбайк, на котором обычно катался только на поселковых дорогах.

Родители как могли быстро примчались на место аварии и увидели, что тело сына лежало там, где дорога начинала подъем в сторону Владимира. Неподалеку валялся разбитый питбайк, на котором ехал Михаил, а в 600 метрах в сторону Суздаля находилась «Лада Калина», с которой и столкнулся мотоциклист.

Анатолий и его супруга нашли в себе силы запечатлеть обстановку на месте происшествия. Также мужчина обнаружил среди обломков «шашки» - знак такси, и маршрутные листы. По его словам, водитель легковушки был таксистом и все это вылетело из «Калины».

- Суздальским ОМВД было возбуждено уголовное дело. После похорон сына, 14 июля, меня допросили в качестве потерпевшего. Следователь разъяснил будущие следственные действия, сказал, что опросил водителя «Калины», - рассказывает Анатолий.

Кроме того, следствие нашло свидетеля аварии — человека, автомобиль которого обгоняла «Лада» во время столкновения с питбайком. Была назначена автотехническая экспертиза и опрошены двое приятелей Миши из деревни.

Отец погибшего парня Анатолий Крайнов Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Срок идет, ответов нет

Казалось, все идет своим чередом, и Крайновы надеялись, что скоро станут известны обстоятельства гибели их сына. Но спустя два месяца, дающиеся на расследование по закону, дело в суд не ушло. Впрочем, и прекращения его не последовало.

- Может быть, я не прав, но мне стало казаться, что дело искусственно затягивается. Вот уже семь месяцев как идет следствие, но никакого решения мы не получили. Кроме того, ни разу не получили уведомления о продлении сроков расследования, - рассказал Анатолий.

Кроме того, Анатолий и его адвокат оказались не согласны с вопросами, которые поставил следователь эксперту, а главное — не согласились с рядом доводов относительно скорости машин и других обстоятельств. В итоге закончилось тем, что Крайновы решили заказать собственную экспертизу.

Все это произошло еще в декабре. Но до поры наше издание не стало придавать ситуацию огласке, так как в любом уголовном деле могут возникнуть непредвиденные сложности. Однако в середине апреля Крайновы снова вышли на связь и рассказали, что их уголовное дело в итоге было прекращено.

После жалобы Анатолия и его адвоката в Следственное управление УМВД России по Владимирской области им пришел ответ, что постановление о прекращении отменено как необоснованное, и что Анатолия суздальские следователи вскоре допросят в качестве потерпевшего, а результаты сделанной ими экспертизы приобщат к материалам уголовного дела. К этому моменту истекло уже 10 месяцев.

- Я ни в коем случае не хочу кого-то обвинять, но мы даже не можем узнать правду — что случилось той ночью? Если сын не прав, вопросов нет. Если не прав водитель «Лады», пусть отвечает по закону. Но даже на эти вещи ответ до сих пор неизвестен, - сокрушается Анатолий.

В результате отец погибшего парня и его защитник, так и не дождавшись вызова на допрос после ответа из главка, сами позвонили руководителю суздальских следователей полиции. Им был дан неожиданный ответ, что очередная экспертиза по делу ожидается почему-то только в июле, что еще сильнее затягивает и без того длительное расследование.

Мы обратились в УМВД России по Владимирской области с официальным запросом, в котором попросили объяснить столь затянутые сроки расследования, казалось бы, не самого сложного дела. Ответ в полиции обещали предоставить в ближайшее время. Мы будем следить за развитием событий.

СКАЗАНО

Адвокат семьи Крайновых Кирилл Ермаков:

- Действительно, дело очень сильно затянуто. Мы направляли жалобу, после которой был дан ответ, что постановление о прекращении отменено. Но чтобы начать предварительное расследование, оно должно быть возобновлено, о чем нас до сих пор не уведомили. Фактически по делу ничего не делается. Поэтому я направил жалобу начальнику УМВД России по Владимирской области, так как с момента ответа из Следственного управления прошло уже две недели, и попросил записать нас на личный прием. Также отдельная жалоба направлена прокурору Владимирской области.