Первомайскую демонстрацию во Владимире заменит поездка на троллейбусе

Последний раз во Владимире первомайская демонстрация была еще в допандемийные времена. Фото: Сергей МОРКОВКИН

В 2020 и 2021 годах первомайские митинги были под своеобразным запретом. Их нельзя было проводить из-за пандемийных ограничений. Однако в прошлом году объединение профсоюзов все-таки вернуло эту традицию, правда сменило дислокацию и провело шествие и митинг в городе Воинской славы — Коврове.

В этом году концепция проведения Первомая вновь поменялась. И хотя праздник весны и труда вновь вернется в областной центр, привычного шествия от Золотых ворот до Соборной площади не будет.

В Федерации независимых профсоюзов России отменили массовые мероприятия, к которым относится митинг, шествие и автопробег. Это объясняют повышенным уровнем террористической опасности даже в тех регионах, которые далеки от мест проведения специальной военной операции. Поэтому во Владимире решили возродить акцию «Профсоюзный троллейбус», которая успешно прошла в 2013 году.

- Праздничный троллейбус в ретро-стиле будет следовать по маршруту №8. Весь день проезд для пассажиров будет бесплатный. Транспорт будет украшен праздничными плакатами и воздушными шарами. С 10 до 11 часов члены Молодежного совета проведут консультации по правовым вопросам, - рассказали во Владимирском областном объединении организаций профсоюзов.

Главные лозунги Первомайской акции касаются защиты интересов людей и труда, социального партнерства, коллективных договоров, индексации зарплаты и госзаказов.

К слову, в прошлом году свои мероприятия проводили и коммунисты. Во Владимире состоялся автопробег с возложением цветов на площади Ленина, а в Александрове — традиционное первомайское шествие.

- В этом году мы также планируем мероприятия. Во Владимире пройдет автопробег. Стартуем от ДТЮ, едем по улице Мира и дальше по городу. В Александрове планируем провести полноценную демонстрацию, но пока это мероприятие находится на стадии согласования, - отметил депутат Законодательного собрания от фракции КПРФ Шамиль Хабибуллин.