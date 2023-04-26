Во Владимирской области увеличилось количество аварий с участием мотоциклов

. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Сезон мотоциклистов» во Владимирской области открыт уже как месяц. К сожалению, вместе с мотосезоном открылась и печальная статистика, чем всерьез обеспокоены сотрудники Госавтоинспекции.

«Сузуки» vs «Лада»

Согласно последним данным областного Управления ГИБДД, на дорогах региона с начала года случилось уже 16 аварий с участием мотоциклов, в которых различные травмы получили 19 человек.

Как рассказали в Госавтоинспекции, особенно «урожайным» в части таких ДТП стало 23 апреля. В этот воскресный день случилось сразу несколько аварий с участием мотоциклистов, причем в двух случаях любители двухколесных «железных коней» пострадали весьма серьезно.

Первый случай произошел в Камешково на 2 километре Северного обхода: 30-летний водитель мотоцикла «Сузуки» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу».

Второй инцидент случился на обходе Мурома, где 23-летний парень на «Ладе» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу 42-летнему мотоциклисту, тоже на «Сузуки». После удара мотоцикл врезался в ехавший навстречу «Рено».

Фото УМВД России по Владимирской области.

- В этих ДТП мотоциклисты получили тяжелые травмы, включая переломы и ушибы головного мозга, врачи борются за их жизни, - рассказал заместитель начальника отдела УГИБДД УМВД России по Владимирской области Олег Лапшин.

Год назад за первые 4 месяца случилось 14 аварий с участием двухколесного транспорта, причем 11 из них произошли по вине мотоциклистов. Так что в нынешнем сезоне уже идет рост их числа, а ведь апрель еще не закончен. Кстати, как и в прошлом году, в этом также большая часть аварий (11) случились по недосмотру любителей мототехники.

Дети на трассе

Другая головная боль инспекторов ГИБДД — юные мотоциклисты, которым зачастую нет даже 16 лет.

Самым первым таким случаем в нынешнем сезоне стала авария с 14-летним юношей на мопеде «Ямасаки», который в Муроме на улице Чкалова врезался в легковушку «Киа», не уступившую ему дорогу. Парня с различными травмами увезли в больницу.

А последний случай произошел 24 апреля во Владимире, где в ДТП попал 17-летний молодой человек на питбайке. И хотя парень тоже не был виноват в случившемся, но на дороге, отмечают в ГИБДД, его быть не должно, так как питбайк относится к разряду спортинвентаря.

- ДТП с участием юных мотоциклистов происходят буквально каждый день. И, к сожалению, зачастую на местах ДТП некоторые из родителей ведут себя так, будто не понимают, что сами поставили своих детей в опасность, купив им мопеды и питбайки, в результате чего их ребенок пострадал, - констатировал Олег Лапшин.

В связи со сложившейся дорожной ситуацией в региональном управлении ГИБДД начали проведение рейдов, и особенно много их будет в грядущие праздники. Госавтоинспекция на всей территории Владимирской области проведет проверки по выявлению пьяных водителей, усилит контроль на федеральных трассах, и обязательно уделить пристальное внимание мотоциклистам.

С начала текущего года в регионе уже было оштрафовано 300 водителей двухколесной техники за различные нарушения, в том числе 16 человек задержали за вождение в нетрезвом виде.

КОНКРЕТНО

В полиции напомнили, что управлять мопедом и скутером разрешается с 16 лет, при этом необходимо получить водительское удостоверение категории «М».

Молодые люди в возрасте 16 лет и старше также могут управлять мотоциклами с объемом двигателя до 125 кубометров, для чего им потребуется получить права категории «А1».

Все остальные мотоциклы разрешается водить исключительно совершеннолетним гражданам с водительским удостоверением категории «А».