Владимирцы предлагают пустить по городу трамваи и вернуть троллейбусы до Загородного парка

Такие трамваи ходят в Краснодаре. А могут и у нас. Фото: Виталий ТИМКИВ

Еще в начале апреля глава региона Александр Авдеев предложил спросить у людей, как они видят развитие своего села, города или области. Для этого был создан специальный сайт, на котором необходимо зарегистрироваться, после чего разместить свою идею или просто проголосовать за уже имеющуюся.

За несколько дней существования сайта было подано больше 30 предложений. Чаще всего они касаются благоустройства каких-либо территорий или транспортного сообщения. Чтобы идея воплотилась в жизнь, необходимо, чтобы она собрала 500 голосов. После этого ее дополнят профильные эксперты и подготовят к реализации. По крайней мере, такие условия написаны на сайте проекта.

Итак, публикуем самые интересные и популярные идеи жителей области.

Новый транспорт в областном центре

Кто о чем, а владимирцы все об общественном транспорте. Аж три предложения посвящены этой теме. Например, горожане предлагают пустить трамвайную линию из одного конца города (начиная, например, из Энергетика или Юрьевца) до другого (Боголюбово, Оргтруд).

- Трамвайная линия, проходящая через центр города, возможно, в перспективе, могла бы частично решить задумку с пешеходной зоной по улице Большая Московская. Таким образом, легковой транспорт использовал бы объезды, вроде Лыбедской магистрали, а трамваи взяли бы на себя нагрузку общественного транспорта по Большой Московской, - пишет автор идеи.

Еще одна инициатива - восстановить троллейбусное сообщение в Загородный парк. Сейчас туда ходит только один маршрут.

162 человека подписали предложение пустить автобус 7с до поселка Вяткино. Жители населенного пункта просят, чтобы он ездил хотя бы один раз в полчаса. Это будет для них большим подспорьем.

Благоустройство и озеленение

И все же больше всего предложений связано не с автобусами и троллейбусами. Жители областного центра явно устали дышать пылью из-за отсутствия деревьев и кустарников. Поэтому сразу несколько инициатив касаются благоустройства городских пространств.

В частности, есть предложение организовать зоны отдыха с фонтаном, зелеными насаждениями и лавочками в районе областной филармонии, на двух пустырях. Предлагают привести в порядок (озеленить и сделать дорожки) у пруда на улице Комиссарова, а также довести до ума Добросельский парк. Там, по мнению жителей, не хватает фонтана, цветников на центральной аллее и обещанного летнего амфитеатра.

Также владимирцы хотят возродить сквер на улице Балакирева. Они говорят, что там есть все — много зелени, дорожки, место под большую клумбу цветов. Осталось только облагородить — поставить скамейки, посадить цветы.

И еще одна идея от жителей областного центра — благоустроить Аллею Гайдара от школы №11 до улицы Даргомыжского.

- Аллея выглядит неухоженной, а тут гуляют жители близлежащих домов. Прошу рассмотреть возможность сделать небольшое благоустройство – поставить скамейки и урны. Хотелось бы заодно видеть фонари и аккуратные газоны. Жители района были бы благодарны таким изменениям, - пишет инициатор Артем Исаков.

Больше всего голосов (395) набрала идея благоустройства безопасного подъема и спуска к ЖК «Содышка». В этом месте есть надземный пешеходный переход, однако он установлен в месте, где грунт имеет крутой спуск. Там установили пандус и лестницу, имеющие угол наклона, не позволяющий спуститься и подняться инвалидам-колясочникам и населению с маленькими детьми. Жители просят установить нормальный пандус.

Задумались о благоустройстве и в других городах области. Например, жители Киржача просят сделать новое место отдыха — парк в микрорайоне Красный Октябрь. Там необходимо освещение, лавочки, урны, новые асфальтовые дорожки.

Жители поселка Бавлены Кольчугинского района хотят благоустроить пруд. Необходимо его очистить, подсыпать песку в местах для купания, чтобы удобнее было заходить в воду, а также оборудовать кабинки для переодевания, лежаки, лавочки и столики для отдыха на пруду.

- Также рядом с берегом со стороны гаражей и стадиона есть место под площадку для пляжного волейбола. Возможно сооружение деревянного пирса для рыбаков со стороны «плит». Плюс подумать о создании детской зоны отдыха на мелководье. Весь ансамбль можно украсить стилизованным маяком или другой атрибутикой, - предлагают местные жители.

Двухуровневая развязка в Юрьевце

Проблема пробок актуальна даже в небольших микрорайонах областного центра. В частности, речь идет о Юрьевце. Жители микрорайона уверены, что необходима реконструкция дорожной сети и организация дополнительного выезда на М-7. Кроме того, они предлагают сделать двухуровневую развязку в районе съезда к гаражам. Реализация этого проекта позволит полностью решить проблему на годы вперед.

Набережная в Коврове и амфитеатр в Муроме

Ковров расположен на берегу реки Клязьма, однако из-за ее состояния официального пляжа в городе нет. Жители предлагают очистить русло реки, укрепить берега и сформировать набережную зону отдыха от Комсомольского парка до проходных фабрики Абельмана.

А вот в Муроме набережная есть, однако по мнению горожан, там не хватает небольшого амфитеатра для городских музыкантов и слушателей, также там могли проводиться лекции и ночные кинопоказы летом.