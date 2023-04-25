Во Владимире сразу на четырех улицах ввели частичный запрет парковки

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В мэрии областного центра 21 апреля объявили о введении запрета на стоянку и остановку транспорта сразу в четырех точках города. Одна из них находится у территории школы, остальные на проезжих частях крупных улиц Владимира.

«Работает эвакуатор»

В целом запретами парковки владимирских автомобилистов не удивишь. Вводятся они периодически, однако чаще всего касаются одного конкретного участка. На этот раз изменения затронули улицы сразу нескольких районов города.

В мэрии сообщили, что у школы №39, что находится на улице Нижняя Дуброва, 28а, отныне установят знак «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Объяснили это обеспечением безопасности дорожного движения.

Надо сказать, что проезжая часть в том месте очень узкая и тупиковая, а водители бросают своих «железных коней» все чаще на ближайших газонах. Конкретной схемой размещения знаков в горадминистрации не поделились, поэтому пока нет окончательной ясности, на каком именно участке у школы №39 их поставят.

Вторым участком, где появятся аналогичные знаки, стала часть улицы Большой Нижегородской по четной стороне — от дома №32 до Молодежного сквера, где находится развязка с улицей Вокзальной.

Третьей точкой оказалась Рокадная дорога. Здесь под запрет остановки с предупреждением о работающем эвакуаторе попал участок от улицы Поселковой, что находится неподалеку от выезда на Тракторную улицу, до пересечения с улицей Полины Осипенко.

Наконец, четвертым местом оказалась улица Комиссарова. Здесь установят знак «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор» на повороте с улицы Безыменского до дома №2 по четной стороне. Пожалуй, именно эта точка стала одной из самых обсуждаемых. Местные жители жалуются, что в этом месте постоянно стоят фуры и другие грузовики, которые не только мешают проезду, но и загораживают проезжую часть.

Все эти запреты вступят в силу через 20 дней после опубликования информации об этом, то есть в первой половине мая.

Негде оставить машину

В мэрии Владимира объяснили, что столь массовый запрет парковки — вовсе не разовая акция.

- Это системная мера по обеспечению безопасности дорожного движения и увеличению пропускной способности улиц города. Вопрос о запрете парковки решается с учетом замедления трафика и пробок. Определенный мониторинг проводят сотрудники ГИБДД и наши службы. Подобные ограничения являются одной из мер по улучшению ситуации, - объяснил официальный представитель горадминистрации Владимира Игорь Ефремов.

Сами водители к подобным запретам относятся двояко.

- Конечно, хорошо, когда автомобили не бросают где попало. Например, на той же Нижней Дуброве, - рассуждает автолюбитель Роман. - С другой стороны, на этой же улице совершенно невозможно найти бесплатное место, чтобы оставить машину и ничего не нарушить — запрещающими знаками увешали буквально все, а деваться некуда.

Наш автоэксперт, президент Федерации по автослалому Владимирской области Евгений Ерофеев считает, что в корне ситуацию такие запреты не поменяют.

- Это дает деньги со штрафов. Безусловно, машин в городе больше год от года, люди паркуются там, где находят место. Плюс дает нагрузку бизнес, в том числе их работники и клиенты, и дальше будет только хуже, - считает Евгений Ерофеев.

К сожалению, взамен утраченной возможности припарковаться вдоль дорог городские власти какую-то определенную альтернативу водителям не предлагают — глобальных планов по строительству муниципальных автостоянок на территории областного центра сейчас нет. Так что когда будете искать место для остановки, будьте внимательны, чтобы потом не искать свой автомобиль на штрафстоянке.