Министр транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области: «Мы пока создаем лишь каркас дорог, по которым можно ездить»

. Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Во Владимирской области в 2023 году на дороги выделено уже полтора миллиарда рублей. Изначально в бюджете было запланировано 1,2 миллиарда рублей, но не так давно губернатор Александр Авдеев добавил муниципалитетам еще 300 миллионов рублей. Последний транш будет распределяться между муниципалитетами.

Упор на дороги к социальной инфраструктуре

- В первую очередь, они будут направлены на повышение доступности у населения объектов социальной инфраструктуры, - уточнил министр транспорта и дорожного хозяйства Николай Теняков.

Что под этим подразумевается? Это означает, что большая часть этих денег пойдет на дороги, ведущие к ФАПам, поликлиникам, больницам, школам, детским садам, почте и так далее.

Власти ждут, что ремонты дорог приведут к улучшению состоянию дорожной сети. Ведь нормативное состояние дорог – один из ведущих критериев нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

- Нам уже удалось чуть улучшить качество дорог в регионе, - заявил Николай Теняков. – В нормативном состоянии у нас сейчас находится 41 процент дорожной сети. А по итогам 2024 года мы должны выйти на следующие цифры: в нормативном состоянии обязана быть половина региональных дорог, а по городским дорогам этот показатель должен быть еще выше и достигать не менее 85 процентов.

Эти цифры могут обескуражить. Ведь получается, что сейчас более половины дорог в области не соответствуют нормативному состоянию и требуют ремонта. При этом каждый год выделяются внушительные средства на их ремонт. Как так получается?

По мнению Николая Тенякова, всему виной колоссальные нагрузки, которые сейчас испытывают российские дороги, в том числе и во Владимирской области.

- Нагрузки на дороги сейчас выходят колоссальными, - сказал он. – Ведь поток машин вырос в разы. И самое главное, что увеличилось количество тяжелых машин, весом от 8 тонн. А многие дороги в лучшем случае на 6 тонн рассчитаны.

Нагрузки и пробки

Отчасти нагрузку на дороги усиливают пробки. Во всяком случае, так быват в городах. К примеру, во Владимире улицу Чапаева машины за последний год буквально «убили» до такого состояния, что там уже автомобили подвески теряют.

На пресс-конференции Николая Тенякова спросили о том, есть ли у областных властей желание помочь мэрии Владимира с ремонтом и самое главное расширением улицы Чапаева, которая сейчас стала «бутылочным горлышком» построенной недавно развязки Сперанского-Чапаева. Из-за этого проект, направленный на решение проблемы пробок в Юго-Западном районе, пока не привел к желаемым результатам.

- Мы, конечно, должны поддерживать инициативы муниципалитетов, - ответил Николай Теняков. – Однако в свое время, когда проект развязки только разрабатывался, департамент транспорта говорил администрации города о том, что необходимо расширять улицу Чапаева. Там же речь шла лишь о том, чтобы снести несколько домов. Но в мэрии посчитали, что пока не нужно этого делать. Теперь вот приходится возвращаться к этому вопросу. Но сейчас время такое, когда надо расставлять приоритеты.

По словам Тенякова, Правительство Владимирской области работает в рамках существующих средств – так называемого консолидированного дорожного фонда региона.

- Перед нами стоят задачи государственной важности, - пояснил министр. – Еще раз напомню про то, что мы должны увеличивать количество дорог, находящихся в нормативном состоянии. Смотрите сами, если к 2024 году мы должны иметь 52 процента качественных дорог, это означает, что 48 процентов у нас все равно будет в ненормативном состоянии. А 48 процентов – это 2300 километров дорожной сети! То есть мы пока, по сути, создаем лишь каркас дорог, по которым можно ездить более менее комфортно.

Николай Теняков в итоге подвел к мысли, что есть в нашем регионе места, где помощь Правительства гораздо сильнее важна, чем на той же улице Чапаева. Поэтому мэрии, если ситуация кардинально не изменится, приходится рассчитывать лишь на свои силы.