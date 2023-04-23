В XVIII веке жители Суздаля читали Хераскова, Мольера и Пьера де Мариво

. Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

В 1769 году в провинциальном Суздале произошла настоящая культурная революция. Горожане получили возможность покупать самую современную литературу своей эпохи, причем не только религиозную, но и научную, художественную, как отечественных, так и зарубежных авторов.

В архиве Владимирской области сохранился объемный рапорт Суздальского уездного суда от 2 марта 1782 года, составленный по делам бывшей Суздальской провинциальной канцелярии. В нем сказано, что типография Императорского Московского университета присылала для продажи в Суздальскую провинциальную канцелярию книги дважды. 28 ноября 1769 года было прислано 489 экземпляров, 2 августа 1774 года - еще 716 экземпляров.

С ноября 1769 по декабрь 1778 года книголюбам было продано 274 тома, при том, что население тогда составляло чуть более полутора тысяч человек. Интересна и динамика продаж. Из первой партии за пять лет (с ноября 1769 по март 1774) было продано 145 книг, с марта 1774 года по январь 1776-го — еще 28 книг, в январе 1776 — октябре 1777 года еще 43 тома, а с октября 1777 года и до открытия Суздальского уездного суда в конце 1778 года - 58 книг. То есть спрос был хоть и небольшой, но стабильный.

Какие именно книги продавали суздальским книголюбам XVIII века? Это можно выяснить из приложенного к рапорту перечня книг каждой из присланных партий. В Суздальскую провинциальную канцелярию были присланы 97 наименований книг: грамматика немецкая, логика, арифметика Аничкова, Российская история, «Риторика» Ломоносова, азбуки русская, латинская, немецкая, французская, букварь для юношества. Была и художественная литература: роман Пьера де Мариво «Жизнь Марианны», сочинения А.П. Сумарокова «Семира», «Синав и Трувор», «Вышеслав», «Хорев», «Ярополк и Димиза», «Пустынник», сочинения Жана-Батиста Мольера «Жорж Дандин», «Школа жен», «Тартюф», «Откупщик», «Сицилианец» и многие другие.

Перечень книг. Фото архива Владимирской области.

Самыми дешевыми книгами были «Букварь для юношества» и «Любовные стихи», которые стоили по 15 копеек. Самой дорогой была книга «Жизнь Сифа - царя египетского» Жана Тарассона в переводе Фонвизина, которая стоила 3 рубля 80 копеек.

Что же суздальцы покупали и читали? Прямого ответа на этот вопрос в деле нет. Сравнивая списки первой и второй партий, можно обратить внимание на повторную присылку книг и, главное, на увеличение или уменьшение количества экземпляров того или иного издания.

Самое большое количество экземпляров одной книги во второй партии - 15. И это басни Хераскова, в первой партии их было 5. По 10 экземпляров во второй партии комедий Мольера, романа Пьера де Мариво «Жизнь Марианны», любовных стихов, комедии ле Гранда «Щеголеватый скороход». В первой партии этих книг было по 5 экземпляров. Вполне вероятно, что цифры отражают популярность этих изданий.