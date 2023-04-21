Во Владимирской области в нормативном состоянии находится лишь 41 процент дорог

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Состояние дорог во Владимирской области по разным мнениям варьируется от хорошего до ужасного. Сам министр Теняков считает, что все познается в сравнении. Он уверяет, что есть регионы, где положение с дорогами значительно хуже.

- Об этом говорят те, кто приезжает к нам в область, - заявил он.

Вообще, по словам чиновника, главным критерием состояния дорожного хозяйства 33 региона является выполнение нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Именно оно показывает, как у нас с дорогами.

Спасли 15 жизней

Главный итог 2022 года для нас состоит в том, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» региону удалось достичь всех показателей. Особенно важно, что мы снизили смертность на дорогах. И не вышли за определенный порог, установленный для региона.

Тут стоит оговориться, что по данному нацпроекту во Владимирской области ежегодно должна снижаться смертность на дорогах в ДТП. Для этого и ремонтируются дороги в области, устанавливается освещение в населенных пунктах, а также ставятся всякие ограждения и барьеры. Все это должно уменьшить число ДТП (сбитых пешеходов, столкновений) со смертями.

А так как чиновники работают с конкретными показателями, то и по смертности для региона устанавливается ежегодно определенное количество «допустимых» смертей. То есть если в области на дорогах погибло больше человек, чем это число, властям ставят «неуд» по нацпроекту. А для руководства региона это серьезный удар по имиджу.

- Я понимаю, что данный показатель звучит не очень красиво, но тут надо понимать, что с каждым годом он должен становиться все меньше. И в идеале достичь нуля. Ну, а пока работаем с этими показателями. И по итогам 2022 года у нас количество погибших на 15 человек ниже установленного уровня, то есть нам удалось спасти 15 жизней, что тоже очень важно.

Всего для региона установлен был порог в 215 смертей. Кто-то может задаться вопросом, почему именно такая цифра. Как пояснил Николай Теняков, высчитывается показатель следующим образом - устанавливаются коэффициенты транспортного и социального риска для региона. Социальный риск высчитывается по числу погибших в ДТП на 100 тысяч населения, а транспортный риск складывается из численности населения и количества транспорта в области.

Рпенский проезд запустят в этом году

Но нацпроект – это не только показатели смертности на дорогах, но и сами дороги. Отремонтировано в 2022 году было чуть более 500 км региональных и муниципальных дорог. Правда, самый крупный объект – Рпенский проезд – пока еще не достроен.

С ним было много сложностей в течение 2022-2023 годов, но сейчас, по словам Николая Тенякова, самые серьезные проблемы преодолены. И теперь ничто не должно помешать достроить объект в текущем году.

- С учетом тех результатов, которых мы достигли по итогам 2022 года – а это, в первую очередь, окончание монтажа моста – есть уверенность, что к концу 2023 года мы уже запустим движение на Рпенском проезде, - заявил Николай Теняков. – Я бы оценил готовность данного объекта на 60 процентов, где самые сложные участки пройдены. Дальше будет проще.

При этом про остальные дороги в Правительстве Владимирской области тоже не собираются забывать. Тем более, что по тем же данным нацпроекта, там еще и конь не валялся. Так, в нормативном состоянии в регионе находится лишь 41 процент дорог. И нужно в этом году выйти на 50 процентов. Так что впереди нас ждет жаркое лето. На ремонт дорог из областного бюджета и регионального дорожного фонда уже было выделено ранее 1,2 миллиарда рублей. И еще 300 миллионов рублей выделено было буквально на днях. Большая часть средств пойдет на муниципальные дороги.