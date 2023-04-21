Владимирским приютам для животных официально разрешили находиться в промзоне

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 апреля прошло очередное заседание владимирского горсовета. Пожалуй, один из самых ожидаемых вопросов касался размещения владимирских приютов для животных.

Напомним, что вся земля поделена на участки, и у каждого свое назначение. По закону, приютам можно строиться только на участках категории О2, а их крайне мало, а территория недостаточна для размещения животных. Поэтому волонтеры ратовали за то, чтобы приюты могли располагаться в производственных зонах. Эти земельные участки, как правило, находятся вдали от жилых застроек, и животные не будут никому мешать.

К слову, чтобы чиновники снова не отложили этот вопрос в долгий ящик, волонтеры опубликовали интернет-петицию с просьбой внести изменения в существующий документ. Ее подписало больше тысячи человек.

Депутаты горсовета единогласно проголосовали «за» внесение изменений, однако не стали обсуждать сложившуюся ситуацию. Озвучили лишь, что изменения также касаются расположения гаражей. Так или иначе, это значит, что теперь владимирский приют для животных «Валента» сможет переехать в новое место, которое он уже нашел.

- Место расположено далеко от жилых застроек, но при этом доступно и для волонтеров, и для владимирцев. Участок на 80 процентов огорожен забором и имеет облагороженную территорию, - рассказали в приюте.

Пока приют остается на улице 16 лет Октября, вызывая недовольство местных жителей. Одна из них, Нина Каткова, и обратилась в суд, чтобы выселить бездомных собак, которые мешают своим лаем, запахом и экскрементами, остающимися после прогулки.

Кроме того, с внесением поправок будет узаконено и место под строительство муниципального приюта на улице Мещерская.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Из областной собственности в муниципальную передали земельный участок под строительство школы в Юрьевце на 720 мест. Площадь участка составляет 32 тысячи квадратных метров. Городской администрации осталось разработать проектно-сметную документацию и найти источники финансирования. Пока никаких документов мэрия в региональное Министерство образования не предоставляла. Но в госпрограмме развития образования области этот объект есть. Учреждение планируют построить по проекту недавно введенной школы в Коммунаре.