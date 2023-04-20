Прокуратура Владимирской области предлагает Заксобранию пересмотреть требования к инвесторам

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Прокуратура региона проанализировала факторы, оказывающие влияние на привлечение инвесторов. Оказалось, что удачное географическое положение, климатические условия, активность населения, культурно-исторический потенциал зачастую не используются инвесторами из-за высокой стоимости арендной платы за земельные участки по сравнению с другими регионами ЦФО.

Так, для реализации инвестиционного проекта в части создания новых рабочих мест в Ивановской, Костромской и Рязанской областях нет количественных требований, в Белгородской и Тверской областях - не менее 10, во Владимирской области - не менее 50.

Объем налогов, идущих в бюджет, в Белгородской области должен составлять не менее 0,5 миллиона рублей, в Ивановской – 2 миллиона, в Тверской и Брянской – 5 миллионов, во Владимирской области – не менее 10.

В части объема капиталовложений в Белгородской области установлен минимум в 10 миллионов рублей, в Костромской и Рязанской - 100 миллионов, во Владимирской области от 500 миллионов рублей.

Из этого следует, что инвесторы для реализации своих проектов предпочитают выбирать соседние регионы. С 2021 года по сегодняшний день проводился подбор земельных участков, необходимых для реализации 54 инвестиционных проектов. 10 проектам не суждено сбыться, в том числе из-за завышенных критериев. Как уточняют в областной прокуратуре, проектами предполагалось создание 508 рабочих мест в регионе и поступление ежегодных налогов и сборов в бюджет Владимирской области в размере 2 миллиарда 45 миллионов рублей.

Законопроектом предлагается скорректировать критерии, которым должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты, для реализации которых предоставляют в аренду без проведения торгов земельных участков — из государственной и муниципальной собственности, и тех, на которые собственность не разграничена.

В частности, надзорное ведомство предлагает снизить требуемое количество созданных рабочих мест с 50 до 25 для реализации инвестиционного проекта в одном из приоритетных направлений и до 10 для реализации проекта по созданию и развитию индустриальных (промышленных) парков и технопарков. Также необходимо уменьшить объем ежегодных поступлений налогов и сборов в областной бюджет с 10 до 5 миллионов рублей после выхода на проектную мощность, а также объем инвестиций в форме капитальных вложений с 500 до 100 миллионов рублей.

В прокуратуре уверены, что снижение критериев позволит создать благоприятные условия для реализации масштабных проектов, привлечь в регион новых инвесторов, повысить конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность Владимирской области, создать новые рабочие места и увеличить поступление налогов. Принятие закона не потребует дополнительных расходов из областного бюджета.