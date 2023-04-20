Руководство завода имени Дегтярева встретилось в Госдуме с председателем комитета по обороне

Фото со страницы Игоря Игошина в ВК.

Руководство "Завода имени Дегтярева" 18 апреля посетило Государственную Думу РФ. Перед началом пленарного заседания руководство ЗиДа (Сергей Пустовалов, Михаил Шикин, Николай Дерюга) встретилось с депутатом ГД РФ от Владимирской области Игорем Игошиным. Дегтяревцы прибыли в Государственную Думу за помощью в решении ряда вопросов, касающихся выполнения Гособоронзаказа.

"Мы встретились с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым. Ковровские оружейники обратили его внимание на то, что во время выполнения задач СВО, завод работает в три смены. Люди трудятся не покладая рук. Но предприятие испытывает кадровый голод, не хватает обученных кадров. К тому же, во время весеннего призыва ещё 56 молодых рабочих пойдут служить в армию. Как выход из создавшейся ситуации, они видят организацию при заводе производственной роты, где молодые люди будут и служить, и продолжать работу. В принципе, председатель комитета согласился, что инициатива логична. И готов совместно с Минобороны проработать этот вопрос", написал Игошин.

Дегтяревцы обсудили и другие проблемы завода: своевременное финансирование госзаказа, помощь в приобретении дополнительного оборудования, внимание со стороны государства. В итоге председатель комитета по обороне Государственной Думы согласился, что темы, озвученные дегтяревцами, весьма актуальные. Он готов подключиться к их решению лично.

"Мы составили дорожную карту, определили, кто за что отвечает. Мне предстоит провести переговоры с заместителем министра обороны России Татьяной Шевцовой. Ковровчане вместе с моим федеральным помощником Людмилой Никитиной подготовят ряд аргументированных документов, которые помогут нам немедленно включится в процесс решения, поставленных оборонными предприятиями нашего региона, задач", рассказал Игорь Игошин.