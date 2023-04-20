Лизинговый портфель Группы Газпромбанк Лизинг превысил 900 млрд рублей по итогам первого квартала 2023 года

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Объем нового бизнеса показал рост в 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 170 млрд рублей с НДС. Лизинговый портфель Группы вырос на 10% с начала года и достиг 954 млрд рублей. Основными сегментами, оказавшими влияние на рост объемов нового бизнеса в первом квартале 2023 года, стали: автобусы и микроавтобусы (+1104% к аналогичному периоду прошлого года), строительная техника и спецтехника (+552%), дорожно-строительная техника (+268%) и грузовой автотранспорт (+188%). Позитивную динамику также показало направление работы по финансированию различного оборудования для добывающего сектора экономики (+37%) и легкового автотранспорта (+21%).

Ключевыми факторами развития рынка лизинга в первом квартале 2023 года являются программы субсидирования отечественного транспорта, развитие региональных, транспортных и инфраструктурных проектов. Также отмечается рост спроса на финансирование социальных объектов в регионах, подвижного состава и сельскохозяйственной техники.

Максим Калинкин, Вице-Президент Газпромбанка, генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг:

«В первом квартале 2023 года мы реализовали несколько знаковых для рынка сделок с клиентами крупного корпоративного бизнеса, открыли новые направления бизнеса. Спрос на лизинг со стороны клиентов малого и среднего предпринимательства за отчетный период увеличился вдвое по сравнению с прошлым годом. Лизинг сегодня – это не столько финансовый инструмент для приобретения основных средств, сколько способ решения более глобальных для бизнеса задач. К примеру, крупнейшие грузовладельцы все больше проявляют интерес к возвратному лизингу, а торговые сети - к расширению автопарков в целях экспансии на новые рынки. Поэтому мы продолжаем начатую в 2022 году работу по созданию новых решений для клиентов всех сегментов, которые будут способствовать росту и масштабированию их бизнеса».

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