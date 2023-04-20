«Бессмертный полк» во Владимире 9 мая 2023 года пройдет в новом формате без традиционного шествия

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Владимирцы 9 мая традиционно принимали участие в акции «Бессмертный полк». Жителям 33 региона полюбилась возможность пройти с портретом своих родных, воевавших в Великой Отечественной войне, по улицам своих городов. Однако в 2023 году этого сделать не получится. Причем это не прихоть региональных властей, а идея инициаторов акции.

«Как такового формата привычного шествия не будет. Традиционный формат решили расширить до того, чтобы в течение всего дня мы чтили память героев», - рассказала пресс-секретарь движения Ольга Байбулова.

Подтвердили эти слова и в администрации города Владимира, уточнив, что данные изменения коснутся лишь «Бессмертного полка».

«Центральным местом проведения празднования Дня победы традиционно станет площадь Победы. В этом плане мы ничего кардинально менять не будем. Что касается шествия «Бессмертного полка», то я не буду отрицать, что в этом году акция, скорее всего, пройдет в других форматах. Но точнее пока сказать мы не можем. Программа праздника еще верстается. И могут быть внесены какие-то изменения», - рассказал Александр Карпилович, официальный представитель администрации города Владимира.

В итоге, формат разъяснили в Правительстве Владимирской области, где рассказали, что владимирцы могут разместить на сайте «Бессмертного полка» портреты не только героев Великой Отечественной, но и фотографии участников СВО. Также возможны и другие форматы акции.

«Так же в этот день можно сменить свой аватар в соцсетях или разместить портрет ветерана на автомобиле, одежде или бейдже. Так лица героев весь праздничный день будут со своими потомками, за чье светлое будущее они сражались», заявили в «белом доме».

Что касается празднования 9 мая, то подробная программа Дня Победы должна появиться в ближайшие дни. Пока известно, что всего во Владимирской области пройдет более 12 тысяч праздничных мероприятий. Масштабные Парады Победы запланированы во Владимире, Коврове и Муроме. Их анонсировал несколько дней назад губернатор Владимирской области Александр Авдеев. В остальных городах праздничные мероприятия будут менее масштабными.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

5937 ветеранов Великой Отечественной войны и более 62 тысяч «детей войны» проживает во Владимирской области.

10 тысяч рублей составляет областная выплата к 9 мая ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, лицам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и «Жителю осаждённого Севастополя», труженикам тыла.