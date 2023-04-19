Владимирский приют «Валента» может вновь оказаться не закона

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В истории с переездом владимирского приюта «Валента» до сих пор не могут поставить точку. Напомним, что по решению суда, бездомные животные должны переехать в другое место, подальше от жилых домов. В городской администрации приюту предложили на выбор два участка в промзоне — на улице Куйбышева и на улице Мещерская. Но руководители учреждения самостоятельно подобрали новое место. Оно расположено далеко от жилых застроек, но при этом доступно и для волонтеров, и для владимирцев. Участок на 80 процентов огорожен забором и имеет облагороженную территорию. Однако есть большое «но». Участок соответствует всем требованиям за исключением назначения.

Дело в том, что вся земля поделена на участки, и у каждого свое назначение. По закону, приютам можно строиться только на участках категории О2, а их крайне мало, а территория недостаточна для размещения животных.

Решить ситуацию можно единственным способом: внести изменения в правила землепользования и застроек, добавив в определенные категории земель право размещения приютов для животных. Необходимо разрешить размещение приютов для животных на территориальных зонах Сп-4, П1, П2 (производственная зона). Эти участки расположены в промышленной зоне, вдали от жилых застроек. Там приют никому не будет мешать, - объясняют в «Валенте».

Утвердить внесение изменений может только горсовет Владимира. 20 апреля пройдет заседание, на котором одним из вопросов и будет внесение изменений в правила землепользования и застройки. Однако в приюте беспокоятся, ведь предварительные заседания по этому вопросу уже переносили несколько раз. Для привлечения большего внимания к этой проблеме было принято решение создать интернет-петицию. Ее подписало больше 600 человек.

К слову, поправки необходимы и для строительства муниципального приюта для животных на улице Мещерской, который также сейчас находится на неразрешенной территории.

Мы будем следить за развитием ситуации.