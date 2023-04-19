Во Владимирской области в 2023 году готовят к открытию 4 больницы

Фото Минздрава Владимирской области.

За последний год в регионе было построено 12 объектов здравоохранения, капитально отремонтировано более 25 учреждений, поставлено 73 автомобиля и 630 единиц медоборудования. В этом году также обещают сдать несколько новых больниц.

На территории Областной клинической больницы должен открыться инфекционный госпиталь, который был так необходим в пандемию. Но и сейчас, такое медицинское учреждение пустовать не будет — в нем будут проходить лечение люди с разными инфекциями. На своей последней пресс-конференции губернатор говорил, что первых пациентов госпиталь может принять уже во втором квартале этого года.

Еще один долгожданный и многострадальный объект для области — акушерский корпус в Коврове. Он уже практически оснащен оборудованием, идет работа по сдаче необходимой документации. Есть замечания по внутренней отделке, но главная проблема — в подключении корпуса к газу, воде, электричеству. А для этого нужны разрешения от Ростехнадзора. Напомним, что объект должны сдать до конца второго весеннего месяца.

Также к концу подходит реконструкция старого здания Ковровской районной больницы в поселке Мелехово. Примет пациентов совсем скоро и взрослая поликлиника в Струнино. В декабре прошлого года ее готовность составляла 99 процентов, шли отделочные работы, закупалось оборудование.

Стройка в Муроме

В Муромской ЦРБ идут ремонтные работы приемного отделения и входной группы. В этом году больница получит ангиограф. Помещение, где его установят, готовят к ремонту. К концу года там планируют открыть региональный сосудистый центр.

До конца 2023 года завершится строительство детской поликлиники в Муроме. Сейчас там ведутся отделочные работы и благоустройство территории. В здании площадью в 5 тысяч квадратных метров будут регистратура, профилактическое отделение, а также 32 кабинета для участковых врачей и узкопрофильных специалистов. Также оборудуют гараж на пять санитарных машин и один автобус, который превратят в мобильный медкорпус. Для посетителей сделают парковку на 30 мест.

Ремонт стационара и взрослая поликлиника в Суздале

В рамках подготовки к празднованию 1000-летия Суздаля на ремонт стационара больницы из федерального бюджета было выделено 248 миллионов рублей. Сейчас ремонтируют одно крыло лечебного корпуса 3 этажа. Там находилась терапия, хирургия и детское отделение. Также идут ремонтные работы в приемном отделении и операционном блоке. Сроки ремонта подрядчику поставлены три месяца. После этого персонал и пациентов планируют переселить в отремонтированные помещения и приступить к ремонту следующего крыла. Он также займет три месяца. После этого начнется третий этап – благоустройство территории, асфальтирование проездов, ремонт административного, стоматологического и хозяйственного корпусов. Все работы займут 9 месяцев.

Суздальская районная больница. Фото Минздрава Владимирской области.

- Больница построена в 1986 году, за это время капитальных ремонтов не было, проводились только текущие ремонты и ремонт фасада в 2018 году. В настоящее время здесь находятся терапия, хирургия, гинекология, педиатрия, отделение скорой помощи и реанимации. Больница обслуживает и Суздаль, и Суздальский район, это 46 тысяч населения, - говорит Сергей Тимкин, главный врач Суздальской районной больницы.

Кроме того, в Суздале началось строительство взрослой поликлиники, рассчитанной на 350 посещений в смену. Из федерального бюджета было выделено 512 миллионов рублей. Будет построено двухэтажное здание площадью более 6 тысяч квадратных метров с полноценным цокольным этажом. Это технический этаж, где будет размещено вспомогательное оборудование: система вентиляции, вводные распределительные узлы, тепловые узлы. И на двух этажах будет оказываться медицинская помощь специалистами узкого профиля и общей практики. Здесь разместятся 7 терапевтических участков, акушер-гинеколог, хирург, психиатр-нарколог, отоларинголог, офтальмолог, невролог, фтизиатр и онколог. Строительство должно завершиться в 2024 году. Сейчас врачи ведут прием в поликлинике 1972 года постройки.

Новая поликлиника в Суздале. Фото Минздрава Владимирской области.

Ремонт инфекционки на Токарева

По решению суда, детское инфекционное отделение в Городской больнице №2 города Владимира не соответствует санитарным нормам. В помещениях отделения запланировано проведение капитального ремонта, который начнется в июне и завершится к концу года. В свою очередь, детей будут принимать в отделении на 45 коек, расположенном в отдельно стоящем здании, и в инфекционном отделении Областной детской клинической больницы. При необходимости дополнительно будет определена временная маршрутизация пациентов в инфекционное отделение детской больницы г. Гусь-Хрустальный.

Масштабные работы в Собинском районе

В Собинке капитально отремонтируют 5-этажный корпус стационара районной больницы. Контракт на ремонтные работы заключен с ООО «МБ Инжиниринг» на 395 миллионов рублей. Окончание ремонта запланировано на конец 2025 года.

- На сегодняшний день рабочие демонтировали практически все, 4 этажа полностью разобрали до кирпича. К середине апреля ориентировочно закончат демонтажные работы. Далее последует замена всех коммуникаций и сетей: электрика, водоотведение, канализация, система вентиляции и кондиционирования. В планах - замена окон, внутренние ремонтные работы, установка пожарной сигнализации, проведение интернета, - говорит Светлана Муравьева, главный врач Собинской районной больницы.

Отделения кардиологии, неврологии и терапии временно разместились во втором и третьем корпусах районной больницы. Инфекционное и детское отделения расположились в отдельном корпусе. Хирургический корпус, травматология, а также отделение анестезиологии и реанимации, операционный блок заняли второй этаж терапевтического корпуса в поселке Ставрово, потому что там есть центральная подводка кислорода и грузовой лифт.

Также в Собинке началось строительство взрослой поликлиники на 650 посещений в смену. Контракт на строительство стоимостью более 610 миллионов рублей заключили в декабре прошлого года. Площадка уже передана застройщику ООО «МБ Инжиниринг». Окончание стройки запланировано на конец 2024 года.

- Это 4-этажное здание площадью более десяти тысяч квадратных метров с удобным расположением, навигацией и логистикой. В новой поликлинике создадим все условия для маломобильных граждан в соответствии с программой «доступная среда» - лифт, удобные широкие коридоры, открытая регистратура, - рассказала Светлана Муравьева.

До момента ввода в эксплуатацию нового здания поликлиники врачи продолжат вести прием в старом, построенном еще в 1900 году. Взрослое приписное население поликлиники составляет 40 457 человек.