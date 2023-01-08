Взрывы, ДТП и спасение во время фотосессии: самые громкие происшествия 2022 года во Владимирской области

Фото из группы "Заметки спасателя" в ВК.

К счастью, крупных техногенных катастроф минувший год региону не принес, однако совершенно спокойным в плане чрезвычайных ситуаций его тоже назвать нельзя.

Котельную подвел потолок

В январе самым обсуждаемым ЧП стал инцидент, произошедший в Муроме, где произошло одно из самых крупных техногенных происшествий ушедшего года. Там во дворе дома №47 по улице Московская утром 23 января частично обрушилась крыша котельной, из-за чего 31 жилой дом на 1500 квартир и целый ряд учреждений в центре города остался в холода без отопления и горячей воды.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Авария оказалась настолько серьезной, что последствия фактически устраняют до сих пор, а тогда пришлось в срочном порядке проводить магистрали прямо по земле, а в помощь муромским энергетикам прислали специальную «мобильную» котельную. Тем не менее, муромляне три дня сидели без тепла, а на улице Советской из-за проложенных магистралей было перекрыто движение транспорта.

Оказалось, что во время обрушения пострадали котлы, поэтому и случилось отключение. В результате котельную пришлось полностью реконструировать, и работы окончательно закончат лишь в мае 2023 года.

Смертельные пожары

По роковому стечению обстоятельств первое серьезное ЧП с жертвами в 2022 году тоже пришлось на 23 января. Ночью в Вязниках в квартире двухэтажки погибли двое детей — мальчики трех и четырех лет. Местные власти рассказали, что у мамы были две дочки и два сына. В ту ночь младший мальчик не мог заснуть, и ему дали поиграть телефон. Но каким-то образом после того, как вся семья уснула, у ребенка в руках оказались спички.

Фото из сообщества "Вязники наш город" в ВК.

В результате начался пожар, и когда пламя разошлось, мама пыталась докричаться сквозь дым и огонь до мальчиков, но те уже не отвечали. Женщина смогла спасти 1,5-годовалую дочку и ее 12-летнюю сестру, и сама получила ожоги. Всех их госпитализировали, а по факту случившегося Следственное управление СК России по Владимирской области проводило проверку.

Череду смертельных пожаров продолжил инцидент в деревне Воютино Меленковского района, где на улице Поповка ночью 17 февраля в собственном доме погибли 94-летняя хозяйка и ее 62-летняя дочь. Также вместе с пожилой женщиной жил 64-летний зять-инвалид, но он остался жив.

Гореть начало внезапно — в доме отключился свет, а вскоре мужчина, находившийся в террасе, обнаружил, что комнаты уже вовсю полыхают. Пожарные расчеты прибыли в считанные минуты, но спасти женщин уже не смогли. Причиной случившегося дознаватели МЧС назвали аварийный режим работы электросети.

Той же зимой еще два ЧП с детьми произошли в Муроме и в Красной Горбатке 19 февраля. В обоих случаях на детей обрушился снег — в Муроме пострадал мальчик, а в Красной Горбатке — девочка. К счастью, дети остались живы, но в случае с Муромом следователи СК возбудили уголовное дело, которое в итоге дошло до суда.

Крупные ДТП

Фото УМВД.

Запомнился 2022 год и рядом дорожно-транспортных происшествий. Так, трижды попадали в аварию автобусы, курсирующие по маршруту «Радужный-Владимир», и все три раза не по своей вине. В двух случаях, произошедших в январе и апреле, виноваты оказались грузовики со строительства трассы М-12, а в третьем случае в автобус на полной скорости врезалась легковушка. К сожалению, в аварии погибли водитель легковой машины и два его пассажира, среди которых оказалась чемпионка Европы по у-шу, мастер спорта международного класса Евгения Степанова.

Фото МЧС.

Еще одно крупное ДТП, и опять с участием автобуса, случилось совсем недавно — 13 декабря рейсовый автобус, выполнявший рейс из Владимира в Гусь-Хрустальный, выехал с трассы и пробил металлический отбойник. В результате пострадали 25 человек, включая троих детей. Сейчас Следком региона по данному факту ведет следствие.

Спасение утопающих

Однако были и случаи, когда все заканчивалось хорошо. Так, 20 июня 25-летняя жительница Владимира Марина Прохорова во время фотосессии на водоеме в Загородном парке Владимира спасла упавшего в воду мальчика.

По словам самой Марины, ребенок стоял на мостике и наблюдал за утками, когда потерял равновесие и упал. А девушка, выполнявшая роль фотомодели, прямо в платье бросилась за ним. К счастью, малыш остался цел и невредим.

ЧП произошло в Загородном парке. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Еще одно небольшое ЧП, закончившееся благополучно, произошло в те же дни в Селивановском районе. Там местные полицейские спасли утопавшую на заболоченном участке реки Колпь косулю.

Начальник уголовного розыска Артем Горожанов и его коллега приехали в тот день на природу, когда заметили гибнущее на реке животное. Пожалев косулю, полицейские сразу позвонили егерям, а затем попросили друзей привезти резиновую лодку. Друзья сделали это очень быстро, так что оперативники смогли приблизиться на лодке к косуле, а оставшуюся часть пути пришлось проделать по пояс в воде. Животное смогли достать и довезти на лодке до берега, где оно пришло в себя и спокойно удалилось в лес.

Крушение параплана

Единственным ЧП во Владимирской области с участием летательного аппарата в 2022 году было зафиксировано 2 августа недалеко от деревни Дарьино Александровского района. Там в лес рухнул мотопараплан, очевидцами чего стали местные жители.

Видевшие упавший аппарат граждане позвонили в экстренные службы, и на место прибыли сотрудники полиции, спасатели, а также поисковики «отряда «Лиза Алерт» и просто неравнодушные жители.

Место падения искали весь вечер и почти всю ночь. В итоге около 3 часов ночи пострадавшего пилота удалось обнаружить. С многочисленными ушибами и переломами его доставили в больницу. К счастью, мужчина остался жив.

Взрыв в Коврове

Еще одно громкое происшествие случилось в Коврове, причем случилось оно со спасателями.

Днем 18 июля экипаж поисково-спасательного отряда Коврова прибыл на новенькой служебной «Газели» в гаражный массив на улице Блинова, где требовалось вскрыть ворота одного из гаражей.

Во время работ произошел взрыв. Как оказалось, внутри воспламенился газовый баллон, о котором никто не знал. В результате серьезно пострадали четыре человека, в том числе двое спасателей. К сожалению, один из гражданских впоследствии скончался, а все остальные долго лечились. Также сгорели четыре гаража и два автомобиля на площади 120 квадратных метров.

Кроме всего прочего, сотрудники ПСО Коврова остались без новой служебной машины, в которой находился и набор таких же новых спасательных инструментов.