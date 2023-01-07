Спортивные итоги 2022 года: появление горнолыжного спуска во Владимире и новый тренер «Торпедо»

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на победы и награды владимирских спортсменов, нельзя сказать, что спортивный год в регионе был каким-то выдающимся в отличие от прошлого. И все-таки мы нашли, о чем вспомнить.

Бюджет года

В этом году впервые с 2013 года владимирскому футбольному клубу «Торпедо» увеличили финансирование с 36 до 50 миллионов рублей. Расходы, как и прежде, поделили между собой город и область. Однако цены сильно подскочили, поэтому команде вновь приходится экономить. В частности, под угрозой срыва оказались южные сборы футболистов. Между тем, все соперники уже разъехались — кто в Кисловодск, кто в Турцию, и найти соперников для спарринга будет очень сложно.

«Новенький» года

И снова речь о «Торпедо». С февраля команду возглавил новый тренер Александр Горбачев. Человек он не местный, приехал из Калининграда, чем вызвал неподдельный интерес болельщиков. Тем более что тренеров из других городов в команде не было давно.

Александр Горбачев. Фото из группы Торпедо в ВК.

Два года он возглавлял брянское «Динамо». Под его руководством команда заиграла и в сезоне 2019-2020 годов набрала 39 очков в 17 матчах и вышла в ФНЛ. А потом случилась неприятная история — в январе 2021 года Горбачева обвинили в сокрытии информации об игроках, болеющих коронавирусом, и дисквалифицировали на год. Но виноватым себя он не считает, говорит, что его просто подставили.

С приходом Горбачева в «Торпедо», команда смогла дойти до 1/32 Кубка России и закрепиться в шестерке сильнейших команд, заняв пятое место. Наставник черно-белых считает, что могли быть и третьими, но ключевые игроки получили травмы и выбыли на долгий срок.

Провал года

В феврале в Пекине проходила зимняя олимпиада. Однако владимирские спортсмены в ней участия не принимали. Надежды возлагались на муромскую конькобежку Елену Еранину, которая на этапе Кубка мира в канадском Калгари, завоевала для сборной третью квоту на дистанции 1500 метров. Несмотря на это, тренерский штаб решил не включать ее в состав сборной. Для самой спортсменки это стало полной неожиданностью.

Зато отличился на соревнованиях уроженец Мурома Иван Якимушкин. Он завоевал серебряную медаль в гонке на 30 километров свободным стилем с общего старта. Однако он уже долгое время выступает за Тюменскую область, поэтому очки в копилку 33 региона мы не получили. В департаменте спорта говорили о том, что хотят вернуть спортсмена на родину, однако за год ничего не изменилось.

Возвращение года

Спустя семь лет простоя на Студеной горе вновь появился горнолыжный спуск. Склон разделен на несколько частей: есть скоростной спуск, склон протяженностью 300 метров, учебный склон и горки для тюбинга. Подняться на гору можно с помощью основного и малого подъемников. Рядом открыли каток размером с футбольное поле. Работает прокат и инструкторы.

Фото администрации города Владимира.

Кроме того, горнолыжная трасса должна появиться на склоне на горе у села Сновицы. Причем изначально трассу хотели сделать на Огуречной горе, но там не подходил рельеф. И в итоге остановились на Сновицах. Здесь должны оборудовать несколько спусков разной сложности. А в перспективе может появиться всесезонный спортивный кластер.

Объекты года

Не обошлось без открытия целого ряда спортивных объектов. В Муроме появилась конькобежная трасса общей протяженностью 333 метра, внутри которой смонтировано 64 километра труб для фреона. Пропускная способность ледовой площадки — до 120 человек. Трасса всесезонная — летом на ней можно кататься на роликах.

В Александрове построили лыжероллерную трассу «Звездная» с асфальтобетонным покрытием на 2000 метров, биатлонным стрельбищем с 24 мишенными установками и искусственным освещением.

Ввели в эксплуатацию стадион в Красной Горбатке, где можно заниматься хоккеем, футболом, теннисом, фигурным катанием, лыжными гонками, скейтбордингом, лёгкой и тяжёлой атлетикой. В административном двухэтажном здании расположены тренажёрный зал и зал для занятия фитнесом, на территории — площадка ГТО и площадка для воркаута.

Открыт бассейн в Ставрово. Ежемесячно его могут посещать около двух тысяч человек. Бассейн соединен с действующим физкультурно-оздоровительным комплексом, в котором работает более 30 секций.

ФОК в Коврове. Фото АВО.

Последним открытым объектом стал ФОК в Коврове. В нем есть тренажерный зал, зал художественной и спортивной гимнастики, буфет, общежитие на 30 спортсменов, административные, вспомогательные, технические, служебные и бытовые помещения. Теперь здесь появился целый спортивный городок, где можно тренироваться и профи, и любителям спорта, а ещё проводить крупные спортивные состязания.

Застой года

С мертвой точки никак не сдвинется строительство спортивного центра с 50-метровым бассейном во Владимире. Его появление анонсировали еще в 2020 году, в собственность области передавали необходимый участок земли. Но что-то пошло не так. Строительство до сих по не началось и неизвестно, когда начнется. На сегодняшний день известно, что центр будет располагаться на перекрестке улицы Мира и проспекта Строителей. По словам главы региона, участок находится в разной собственности, его необходимо объединить. Инициативу должен поддержать председатель Правительства Михаил Мишустин. После чего можно будет подготовить концепцию и заняться проектированием. И только года через полтора можно будет просить о выделении федеральных средств.

Инициатива года

Во Владимире собираются возобновить работу ледового дворца «Полярис». Ледовый комплекс не используется по назначению уже два года. Крыша требует реконструкции, отдельные элементы внутренней отделки, компрессорная установка пришли в негодность. Губернатор договорился с владельцем комплекса, что он проведёт ремонт и постарается перезапустить объект к 1 сентября 2023 года.

Фото АВО.

К слову, в планах областной администрации - развитие детского хоккея, у области есть команда «Русичи», показывающая неплохие результаты. На крытом катке также с удовольствием будут заниматься фигуристы и просто любители катания на коньках.

Перспектива года

ВК Муром. Фото с сайта клуба.

Во Владимирской области решили развивать волейбол, тем более что неплохо играющая команда - «Муром» уже есть. Кроме того, власти хотят сделать ставку и на пляжный волейбол. Профессиональная команда, спортивный комплекс для тренировок, и, возможно, в перспективе – областная академия волейбола: таким видят план развития вида спорта представители федерации волейбола. Глава Мурома Евгений Рычков предложил построить центр пляжных видов спорта в городе на Оке, рядом с набережной. Это не только повысит интерес к этим видам спорта в регионе, но и привлечет туристов. Чем обернется инициатива, пока непонятно. Но в конце прошлого года Владимирская область заключила соглашение о сотрудничестве с Всероссийской федерацией волейбола.