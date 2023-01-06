«Клев есть»: где владимирским рыбакам попадаются плотва, судак и подлещик

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В январские праздники многочисленные рыболовы-любители Владимирской области традиционно достают ящики и буры и устремляются в магазины за обновлением зимних снастей. Впрочем, кто-то машет рукой, мол, рыбы у нас уже не осталось. Но профессионалы советуют не лениться, и тогда удача будет на вашей стороне.

Перспективные места

Владимирские рыболовы-спортсмены вовсю готовятся и уже участвуют в крупных состязаниях на льду, в то время как многие любители даже не выезжали на водоемы. Именно показатели профессионалов сигнализируют, что рыбы в наших водоемах стало больше, а клев улучшился. Во всяком случае, количество рыбы и вес уловов существенно выросли.

По словам мастера спорта по спортивной рыбалке, председателя Владимирского рыболовного клуба Андрея Кудрявцева, традиционно первый отборочный тур в сборную Владимирской области по ловле на мормышку в нынешнем сезоне состоялся в Гусь-Хрустальном районе. И если год назад уловы победителей составляли около 2 килограммов, то в нынешнем декабре наловили уже 3 килограмма, а один из спортсменов за 2,5 часа сумел набрать 4,5 килограмма. В основном клюют мелкие окуни и плотвички, но суть именно в том, что рыба есть.

Впрочем, совсем не обязательно ехать именно в Гусь-Хрустальный район, чтобы хорошо половить рыбу. Водоем можно выбрать недалеко от дома.

- Традиционно ловить можно на крупных водохранилищах, это Пекшинское в Кольчугинском районе, Глазовское под Суздалем. Поклевывает мелкая рыба на Содышке, - советует Андерй Кудрявцев.

Можно выбраться и на реки. Например, на Клязьме в нынешнем году с успехом ловили со льда судака и подлещика. На Оке, включая ее многочисленные затоны, представлены практически все виды рыбы: плотва, окунь, ерш, густера, лещ, щука, судак и другие. Неплохо идет рыбалка на Карачаровской старице напротив Мурома. Также при желании можно выехать в Юрьев-Польский район на водоемы Кутуково и Небылого.

Профессионалы рекомендуют тем, у кого есть возможность, выбираться за пределы Владимирской области. К примеру, в этом сезоне неплохо клевала плотва на Рубском озере в Тейковском районе Ивановской области, да и на знаменитом Горьковском водохранилище под Нижним Новгородом в нынешнем году попадались судак, его родственник берш и прочая рыба. Во Владимире рыбаки, помимо Содышки, могут найти клевые места непосредственно в черте города на Клязьме, например, в районе моста или недалеко от железнодорожного вокзала.

Рыбу следует «искать»

С хорошим уловом возвращается с рыбалки тот, кто лучше ищет рыбу. Особых секретов при поиске нет. Если вы любитель ловли на мормышку, не поленитесь захватить сразу несколько удочек, оборудованных разными типами мормышек, а еще лучше — лесками различной толщины. Стоит помнить, что в глухозимье рыба активно не ищет корм, поэтому пищу приходится приносить ей буквально «на блюдечке», причем более мелкая мормышка с более тонкой леской подойдет на роль «блюдечка» куда лучше. И не ограничивайтесь одной-единственной лункой — пробурите на новом месте лед хотя бы в трех-четырех местах. А если в одном месте довольно долго нет клева ни в одной лунке, следует перемещаться и, таким образом, «искать» рыбу.

- Спортсмен не останется без улова даже в глухозимье, в то время как любителю будет сложнее. Но день, проведенный на рыбалке, в зачет жизни не идет, как у нас говорят. Да и подышать свежим воздухом нужно всегда, - советует Андрей Кудрявцев.

КСТАТИ

Во Владимирской области существует несколько ограничений. В частности, запрещается ловля на зимовальных ямах. В настоящее время список ям выглядит следующим образом:

1.Александровский яр - река Ока (Муромский район): деревня Пеньково - вверх и вниз по течению 500 м;

2. Река Ока (Муромский район): устье реки Теши (деревня Угольное) вверх 200 м, вниз 500 м;

3.Ямской яр: река Ока (Муромский район): в районе 213 - 210 км судового хода вдоль левого берега по условной границе с Нижегородской областью;

4. Воютинский стан: река Ока (Меленковский район): село Воютино вверх и вниз по течению 500 м;

5. Дмитровогорская река Ока (Меленковский район): район села Дмитриевы Горы - 600 м;

6. Кононовская старица: река Ока (Меленковский район): от устья до границы с Нижегородской областью;

7. Елинская: река Ока (Меленковский район): в пределах административных границ деревни Елино - 15 га;

8. Змейская: река Ока (Меленковский район): район села поселока Досчатое - 15 га;

9. Омлевский яр: река Клязьма (Гороховецкий район): вниз по течению от города Гороховца вверх и вниз по течению 500 м;

10. Монастырская: река Клязьма (Гороховецкий район): вверх по течению от города Гороховца - 20 га;

11. Левинская: река Клязьма (Камешковский район): между селом Сельцо и деревней Богданцево - 15 га;

12. Оргтрудовская: река Клязьма (Камешковский район): от Оргтрудовской гряды до заводи "Лопата" - 28 га;

13. Заводь "Букля": река Клязьма (Камешковский район): район села Пенкино - 2,6 га;

14. Заводь Тимоньковская: река Клязьма (Ковровский район): левый берег, напротив турбазы имени Дегтярева - 20 га;

15. Запольская: река Нерль (Суздальский район): от Запольской плотины до деревни Фомиха - 1,5 га;

16. Слободинская: река Нерль (Суздальский район): район деревни Воскресенская Слободка - 2 га;

17. Степановский омут: река Судогда (Судогодский район): район бывшей Попеленской ГЭС - 0,25 га;

18. Прямица: река Судогда (Судогодский район): район плотины бывшей Жуковской ГЭС - 1 га;

19. Шуваловская: река Суворощь (Гороховецкий район): устье реки - 1,2 км;

20. Река Колпь (Селивановский район): участок реки 400 м вниз по течению от железнодорожной насыпи поселка Красная Горбатка;

КОНКРЕТНО

Не забудьте об ограничениях на количество и вес пойманной рыбы. Так, за одни сутки на водоемах Владимирской области разрешается ловить не более 3 судаков, 5 щук, 30 раков, 50 мальков (живца на наживку), 1 сома пресноводного и 0,2 килограмма мотыля.

Что касается ограничений по минимальным размерам, то он установлен таким для следующих видов рыб (в сантиметрах): жерех, судак, налим — не менее 40, лещ — 25, щука — 32, сом — 90, язь — 25, голавль — 20, раки — 10.

Кроме того, допустимая норма вылова в сутки — не более 5 килограммов всех видов рыбы на одного рыболова, либо один «трофейный» экземпляр, превышающий 5 килограммов.

Нарушители этих запретов также могут быть оштрафованы на суммы от 2000 до 5000 рублей.