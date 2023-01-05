Криминальные итоги года-2022: во Владимирской области судили чиновников и нападали на инспекторов ДПС

Елена Мазанько. Фото: Виктория СУХОВА

В целом 2022 год нельзя назвать богатым на события криминального характера, однако несколько преступлений и происшествий заставили обратить на себя внимание.

Строительные вопросы

Начало года ознаменовалось апелляционным процессом по громкому уголовному делу, возбужденному в отношении экс-вице-губернатора Владимирской области Елены Мазанько, работавшей еще при Светлане Орловой. В 2021 году Ленинский районный суд Владимира по делу о получении крупных взяток приговорил ее к 8,5 годам колонии и штрафу в 8 миллионов рублей, а также к лишению права занимать 2,5 года госдолжности. Однако сама Мазанько с таким приговором была не согласна и подала апелляцию. Владимирский областной суд не нашел оснований смягчать приговор экс-чиновнице и оставил его без изменения.

Примерно в это же время Октябрьский районный суд Владимира рассматривал еще одно резонансное дело, которое было возбуждено на бизнесмена Сергея Рускова — руководителя компании ООО «Система», прославившейся воздвигнутым в микрорайоне Коммунар «Домом с лишними этажами».

Главу «Системы» судили за причинение имущественного ущерба собственникам путем злоупотребления доверием, но затем дело переквалифицировали на самоуправство. Любопытно, что никто из дольщиков не хотел наказывать Русакова — все хотели только получить положенные квартиры. В ходе заседаний судье даже приходилось объяснять людям, что процесс все-таки идет уголовный, а не гражданский. В результате все закончилось миром — за истечением сроков давности дело закрыли, а власти пообещали дольщикам, что «лишние этажи» разберут, и скоро все получат заветные ключи от квартир.

Кстати, с приходом прошлой зимой на должность прокурора Владимирской области Владислава Малкина, началась активная работа по делам обманутых дольщиков. В результате 2022 год запомнился годом «строительных» уголовных дел, которые возбудили на ряд руководителей компаний-застройщиков.

Правда, сам Владислав Малкин пробыл в регионе не долго, и уже осенью его отправили на пенсию, так и не объяснив причин увольнения. Злые языки связывали его уход с неким ДТП в Москве и другими скандальными вещами, но подтверждений этому не нашлось. Новый прокурор в регионе не назначен до сих пор.

Григорий Вишневский. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Осень запомнилась владимирцам началом суда еще над одним экс-вице-губернатором, только уже из команды Владимира Сипягина – Григорием Вишневским. Чиновник также обвиняется в получении крупных взяток и в одном эпизоде мошенничества. Следователи полагают, что взятки Вишневский получал от представителей фирмы из Московской области за победу в тендере на капремонт гимназии №1 в Коврове, а также от руководителя подведомственного ему государственного автономного учреждения. Мошенничество касается истории, когда чиновник получил от представительницы другой фирмы 150 тысяч рублей якобы на благотворительность, но деньги оставил себе. Пока дело еще рассматривается.

Дело врачей

В сентябре перед судом предстали заведующая отделением Областного перинатального центра Марина Якушева и ее начальница — главврач ОПЦ Надежда Туманова. Якушеву судили за причинение смерти по неосторожности и за служебный подлог, а Надежду Туманову за организацию данного подлога.

Для большинства жителей региона вся эта история запомнилась как дело Анны Бобриковой.

Летом 2016 года она родила в перинатальном центре сына, но после родов у нее открылось кровотечение, которое Якушева, как полагали следователи, не смогла остановить вовремя. В результате время было упущено, и Анна скончалась через несколько месяцев в федеральном медцентре, не приходя в сознание.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Муж Анны Бобриковой Сергей Плаксин долго добивался расследования, и в результате следствие вел Центральный аппарат СК России.

Сперва уголовное дело в 36 томов начал рассматривать Фрунзенский районный суд, но в связи с тем, что там работает дочь Тумановой, дело передали в суд Ленинского района. Он и поставил точку в этом деле, 28 ноября прекратив его в связи с истечением сроков давности. Комментируя ситуацию, директор облздрава Артем Осипов рассказал, что не имеет претензий к Тумановой и Якушевой, и они останутся на рабочих местах.

Весенние аварии

В начале весны 2022 года Владимирская область попала в криминальные сводки страны с резонансным ДТП, которое случилось 19 марта в Суздале. Как стало известно, 43-летний теперь уже бывший заместитель начальника местного отдела полиции на своей «Ниве Шевроле» на темной улице врезался в конную повозку, в которой ехали две семьи столичных туристов. В результате травмы получили четыре человека, причем особенно серьезно пострадал 9-летний мальчик. Сам водитель после аварии сбежал, но был задержан на следующий день. СУ СК России по Владимирской области возбудило уголовное дело, которое в ноябре было передано в суд.

Фото СУ СК России по Владимирской области.

В мае в Вязниковском районе произошел еще один инцидент с участием полиции, который завершился уголовным судом, однако носит он, скорее, курьезный характер.

В тот день инспекторы ДПС остановили легковушку, водитель которой оказался пьян. В ходе разбирательства за мужчину вступилась его 22-летняя дочь, которая во время перепалки умудрилась укусить одного из полицейских за руку.

По факту применения насилия к представителю власти на девушку возбудили уголовное дело, но уже во время следствия она извинилась. В августе суд оштрафовал ее на 20 тысяч рублей, на этом все и закончилось.

Роман из Покрова

Лето выдалось «жарким» в плане уголовных дел с участием молодежи. Сразу два громких инцидента произошли на территории Владимирской области.

Так, 3 августа весь регион всколыхнуло скандальное видео из городка Курлово, что в Гусь-Хрустальном районе. На нем несколько юных девушек в возрасте 15-16 лет избили 11-летнюю девочку. Они сами все сняли на видео, которое попало в соцсети, после чего следователи СК возбудили уголовное дело, а на родителей девушек составили административные протоколы.

Жители Владимирской области очень жалели девочку и сообща собрали ей средства и подарки и устроили на день рождения большой праздник. А расследование пока еще продолжается.

Уже через пару дней после этих событий регион-33 снова попал в федеральные ленты криминальных новостей. На видео из соцсетей изображалась потасовка некого молодого человека с инспекторами ДПС в центре Владимира у известного ночного клуба. Позже оказалось, что компания приятелей из Покрова приехала в нетрезвом виде на «Лексусе» развлекаться в областном центре, но в результате парни попались полицейским. Сперва водитель попытался сбежать, но его вернули в машину ГИБДД. И тогда «на сцену» вышел молодой человек по имени Роман, который толкал и обзывал сотрудников ДПС. При этом полицейским он грозил неким папой, который всем покажет.

Фото с видео СУ СК России по Владимирской области.

Через день после случившегося Следком возбудил уголовное дело, а сам Роман, который скрылся после произошедшего, явился к стражам прядка и даже публично извинился. Оказалось, что никакого папы не было, зато было много молодецкого гонора. Извинения его не спасли — молодого человека заключили до суда под стражу и впоследствии приговорили к 1,5 годам колонии-поселения, а его товарищ по административной статье отсидел несколько суток.