Экономические итоги-2022: во Владимирской области появится особая экономическая зона и склад «Вайлдберрис»

Подписание соглашения с компанией "Вайлдберрис".

Однозначно 2022 год для владимирской экономики был непростым. Пережив пандемию, бизнес столкнулся с ужесточением санкций, разрушением старых логистических цепочек. По сути, многие вещи пришлось пересобрать с нуля да еще и на ходу. Но, несмотря на трудности, были в ушедшем году и приятные новости.

ОЭЗ в Киржаче

Во Владимирской области будут развивать производство бытовой и климатической техники. 30 ноября Правительственная межведомственная рабочая группа одобрила создание особой экономической зоны во Владимирской области.

Фото АВО.

Заседание межведомственной рабочей группы по вопросам создания территорий опережающего развития (ТОР) и особых экономических зон (ОЭЗ) в моногородах прошло под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Юрия Трутнева. На нём было одобрено в том числе создание второй особой экономической зоны во Владимирской области.

«Сегодняшнее решение позволит привлечь в экономику Владимирской и Нижегородской областей более 42 млрд рублей инвестиций и создать в ОЭЗ более 3000 рабочих мест», заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Известно, что в состав ОЭЗ «Владимир» войдут четыре территории общей площадью 143,47 га. Её резидентами готовы стать 13 компаний. Инвесторы планируют открыть производства в сфере строительства, бытовой и климатической техники, индустриальные предприятия. Планируемый объём инвестиций – 18,8 млрд рублей, будет создано более 1800 рабочих мест. В частности ОЭЗ будет строиться вокруг известного предприятия «Русклимат», расположенного в Киржачском районе.

Конгресс года

Конец года ознаменовался громким экономическим событием для Владимирской области. Со 2 по 4 декабря в Суздале прошел «Владимирский инвестиционный конгресс», по итогам которого администрация региона подписала соглашений на 15 миллиардов рублей.

Среди этих соглашений оказалось немало договоренностей о сотрудничестве вузов с предприятиями по воспитанию молодых кадров и укреплению взаимодействия по разным направлениям, а также о строительстве новых объектов на территории региона.

Владимирский инвестиционный конгресс. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Одним из значимых соглашений стали договоренности с рядом ресурсоснабжающих организаций. Например, с гендиректором ПАО «Россети Центр» Игорем Маковским Александр Авдеев заключил соглашение о совместной работе в сфере технологического присоединения представителей малого, среднего и крупного бизнеса. Суть его в том, что новым компаниям, пожелавшим открыть свое дело во Владимирской области, теперь не придется опасаться, что можно банально остаться без электричества.

В первый день конгресса власти региона достигли с одним из инвесторов договоренности о строительстве в Собинском районе завода по производству плит МДФ мощностью 150 тысяч кубометров в год. Сумма инвестиций в строительство составляет 6,9 миллиарда рублей, а на исходе будет создано 400 новых рабочих мест. По другому соглашению в Кольчугино построят новое предприятие по производству стальных труб и цилиндрических слитков и сплавов алюминия. Здесь объем инвестиций составляет 1,2 миллиарда рублей. Не обошли стороной и областной центр — во Владимире появятся медицинский плазмацентр и производство фильтров и систем для очистки воды.

На второй день инвестконгресса, пожалуй, самым значимым стало соглашение, подписанное руководством Александровского района с компанией «Элиттекс». Оно предусматривает строительство рекреационного комплекса на территории Каринского сельского поселения. Речь идет о возведении отеля на 200 номеров, отдельно стоящих вилл, а также многочисленных объектов отдыха в виде закрытых бассейнов, термальных комплексов, прогулочных велодорожек, троп здоровья, лыжных маршрутов и многого другого. Более того, здесь же планируется создать площадки для мини-гольфа, йога-локации, футбольное поле и даже контактный мини-зоопарк. Объем инвестиций внушительный – 5 миллиардов рублей, здесь будет создано 150 рабочих мест. Власти региона уверены, что вкупе с созданием «Алмазной долины» на территории города Карабаново это послужит большим толчком к развитию Александровского района.

Впрочем, пока это только проекты. Но если все они воплотятся в жизнь, в регионе будет создано 1100 новых рабочих мест.

Стройки года

Любая экономика не сможет развиваться без дорог, по которым и прокладываются логистические цепочки. И во Владимирской области в 2022 году можно вспомнить сразу два громких дорожных строительства – М-12 и Рпенский проезд.

М-12. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Так как М-12 – дорога федеральная, внимания ей было уделено больше. И ход строительства шел бойко, порой с опережением графика. Так, за ушедший год во Владимирской области ввели в эксплуатацию сразу два участка дороги. 14 октября федеральные и областные чиновники открыли движение на владимирском участке трассы М-12 протяжённостью 26,1 км. А 13 декабря во Владимирской области официально открыто движение по участку протяжённостью 58,2 км новой скоростной автодороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань» – от пересечения трасс М-12 и М-7 (114-й км) до деревни Столбищи Собинского района. По нему можно проехать в обход городов Петушки, Костерёво, Лакинск, сёл Пекша, Ворша и деревни Колокши.

Правда, дорога платная. Стоимость проезда по новому участку, независимо от времени суток, составит 229 рублей для легковых автомобилей и 687 рублей для грузовиков. И многие водители даже жаловались на то, что из-за ремонтов на многих других дорогах в регионе, платную М-12 делают безальтернативной.

. Фото: Алексей СУХОВ

А вот Рпенский проезд, столь необходимый городу Владимиру, в изначальные сроки построить не получается. Изначально срок сдачи Рпенского проезда планировался на вторую половину апреля 2023 года, но внешние обстоятельства, в том числе резкий рост стоимости металла, внесли объективные коррективы. Пришлось подключаться прокуратуре и областным властям. Наиболее проблемные вопросы решались и на региональном уровне, и при поддержке федерального Министерства транспорта. Сроки завершения строительства продлены - строители обещают уложиться к будущему ноябрю.

Тарифы года

Из-за небывалого роста инфляции (до 13,9 процента) значительно выросли цены. Правительство даже решило изменить сроки повышения коммунальных тарифов. Вместо 1 июля цены подорожали уже с 1 декабря, причем по максимуму. Однако взамен власти обещают не повышать коммуналку полтора года — мораторий введен до 30 июня 2024 года.

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области в среднем тарифы на коммунальные услуги выросли на 11 процентов. Теплоснабжение подорожало на 7,5 процентов, горячее водоснабжение — на 7,8 процентов, электроснабжение — на 8,9 процентов, водоотведение — на 8 процентов, холодное водоснабжение — на 9,6 процента, газ — на 10,3 процентов, обращение с твердыми коммунальными отходами — на 9,1 процента, поставка твердого топлива (там, где есть печи) — на 6 процентов.

Кстати, льготникам обещают повысить субсидии по оплате коммунальных услуг, чтобы они смогли «выжить» при такой дорогой коммуналке.

Проект года

А еще в 2022 году администрация Владимирской области сумела заключить соглашение с известной компанией «Вайлдберрис», по которому в регионе уже в 2023 году начнут строить логистический комплекс компании. Объём инвестиций в реализацию проекта превысит 7 млрд рублей.

Уже определено конкретное место для проектирования и строительства логистического центра. Для реализации масштабного проекта инвестору предоставлен в аренду без проведения торгов земельный участок в муниципальном образовании Воршинское Собинского района. Большую роль в выборе этой территории и принятии окончательного решения сыграла её транспортная доступность, а также обеспеченность трудовыми ресурсами.

- Готовимся к тому, что как только сойдёт снег, приступим к строительству центра площадью около 100 тысяч квадратных метров. Для нас в первую очередь важно его расположение. Рядом Москва, где находится много потребителей, из Владимира товары могут быстро доставляться и в другие регионы страны. Знаем, что сейчас во Владимирской области усиленными темпами строится трасса М-12, и, конечно, для нас это тоже очень важно. В планах компании – завершить строительство осенью 2023 года, – сообщила во время подписания соглашения Татьяна Бакальчук, гендиректор компании.