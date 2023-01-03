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Экономика2 января 2023 22:00

Экономические итоги-2022: во Владимирской области появится особая экономическая зона и склад «Вайлдберрис»

«Комсомольская правда» подводит итоги уходящего года в экономике 33 региона
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Подписание соглашения с компанией "Вайлдберрис".

Подписание соглашения с компанией "Вайлдберрис".

Однозначно 2022 год для владимирской экономики был непростым. Пережив пандемию, бизнес столкнулся с ужесточением санкций, разрушением старых логистических цепочек. По сути, многие вещи пришлось пересобрать с нуля да еще и на ходу. Но, несмотря на трудности, были в ушедшем году и приятные новости.

ОЭЗ в Киржаче

Во Владимирской области будут развивать производство бытовой и климатической техники. 30 ноября Правительственная межведомственная рабочая группа одобрила создание особой экономической зоны во Владимирской области.

Фото АВО.

Фото АВО.

Заседание межведомственной рабочей группы по вопросам создания территорий опережающего развития (ТОР) и особых экономических зон (ОЭЗ) в моногородах прошло под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Юрия Трутнева. На нём было одобрено в том числе создание второй особой экономической зоны во Владимирской области.

«Сегодняшнее решение позволит привлечь в экономику Владимирской и Нижегородской областей более 42 млрд рублей инвестиций и создать в ОЭЗ более 3000 рабочих мест», заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Известно, что в состав ОЭЗ «Владимир» войдут четыре территории общей площадью 143,47 га. Её резидентами готовы стать 13 компаний. Инвесторы планируют открыть производства в сфере строительства, бытовой и климатической техники, индустриальные предприятия. Планируемый объём инвестиций – 18,8 млрд рублей, будет создано более 1800 рабочих мест. В частности ОЭЗ будет строиться вокруг известного предприятия «Русклимат», расположенного в Киржачском районе.

Конгресс года

Конец года ознаменовался громким экономическим событием для Владимирской области. Со 2 по 4 декабря в Суздале прошел «Владимирский инвестиционный конгресс», по итогам которого администрация региона подписала соглашений на 15 миллиардов рублей.

Среди этих соглашений оказалось немало договоренностей о сотрудничестве вузов с предприятиями по воспитанию молодых кадров и укреплению взаимодействия по разным направлениям, а также о строительстве новых объектов на территории региона.

Владимирский инвестиционный конгресс.

Владимирский инвестиционный конгресс.

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Одним из значимых соглашений стали договоренности с рядом ресурсоснабжающих организаций. Например, с гендиректором ПАО «Россети Центр» Игорем Маковским Александр Авдеев заключил соглашение о совместной работе в сфере технологического присоединения представителей малого, среднего и крупного бизнеса. Суть его в том, что новым компаниям, пожелавшим открыть свое дело во Владимирской области, теперь не придется опасаться, что можно банально остаться без электричества.

В первый день конгресса власти региона достигли с одним из инвесторов договоренности о строительстве в Собинском районе завода по производству плит МДФ мощностью 150 тысяч кубометров в год. Сумма инвестиций в строительство составляет 6,9 миллиарда рублей, а на исходе будет создано 400 новых рабочих мест. По другому соглашению в Кольчугино построят новое предприятие по производству стальных труб и цилиндрических слитков и сплавов алюминия. Здесь объем инвестиций составляет 1,2 миллиарда рублей. Не обошли стороной и областной центр — во Владимире появятся медицинский плазмацентр и производство фильтров и систем для очистки воды.

На второй день инвестконгресса, пожалуй, самым значимым стало соглашение, подписанное руководством Александровского района с компанией «Элиттекс». Оно предусматривает строительство рекреационного комплекса на территории Каринского сельского поселения. Речь идет о возведении отеля на 200 номеров, отдельно стоящих вилл, а также многочисленных объектов отдыха в виде закрытых бассейнов, термальных комплексов, прогулочных велодорожек, троп здоровья, лыжных маршрутов и многого другого. Более того, здесь же планируется создать площадки для мини-гольфа, йога-локации, футбольное поле и даже контактный мини-зоопарк. Объем инвестиций внушительный – 5 миллиардов рублей, здесь будет создано 150 рабочих мест. Власти региона уверены, что вкупе с созданием «Алмазной долины» на территории города Карабаново это послужит большим толчком к развитию Александровского района.

Впрочем, пока это только проекты. Но если все они воплотятся в жизнь, в регионе будет создано 1100 новых рабочих мест.

Стройки года

Любая экономика не сможет развиваться без дорог, по которым и прокладываются логистические цепочки. И во Владимирской области в 2022 году можно вспомнить сразу два громких дорожных строительства – М-12 и Рпенский проезд.

М-12.

М-12.

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Так как М-12 – дорога федеральная, внимания ей было уделено больше. И ход строительства шел бойко, порой с опережением графика. Так, за ушедший год во Владимирской области ввели в эксплуатацию сразу два участка дороги. 14 октября федеральные и областные чиновники открыли движение на владимирском участке трассы М-12 протяжённостью 26,1 км. А 13 декабря во Владимирской области официально открыто движение по участку протяжённостью 58,2 км новой скоростной автодороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань» – от пересечения трасс М-12 и М-7 (114-й км) до деревни Столбищи Собинского района. По нему можно проехать в обход городов Петушки, Костерёво, Лакинск, сёл Пекша, Ворша и деревни Колокши.

Правда, дорога платная. Стоимость проезда по новому участку, независимо от времени суток, составит 229 рублей для легковых автомобилей и 687 рублей для грузовиков. И многие водители даже жаловались на то, что из-за ремонтов на многих других дорогах в регионе, платную М-12 делают безальтернативной.

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Фото: Алексей СУХОВ

А вот Рпенский проезд, столь необходимый городу Владимиру, в изначальные сроки построить не получается. Изначально срок сдачи Рпенского проезда планировался на вторую половину апреля 2023 года, но внешние обстоятельства, в том числе резкий рост стоимости металла, внесли объективные коррективы. Пришлось подключаться прокуратуре и областным властям. Наиболее проблемные вопросы решались и на региональном уровне, и при поддержке федерального Министерства транспорта. Сроки завершения строительства продлены - строители обещают уложиться к будущему ноябрю.

Тарифы года

Из-за небывалого роста инфляции (до 13,9 процента) значительно выросли цены. Правительство даже решило изменить сроки повышения коммунальных тарифов. Вместо 1 июля цены подорожали уже с 1 декабря, причем по максимуму. Однако взамен власти обещают не повышать коммуналку полтора года — мораторий введен до 30 июня 2024 года.

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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области в среднем тарифы на коммунальные услуги выросли на 11 процентов. Теплоснабжение подорожало на 7,5 процентов, горячее водоснабжение — на 7,8 процентов, электроснабжение — на 8,9 процентов, водоотведение — на 8 процентов, холодное водоснабжение — на 9,6 процента, газ — на 10,3 процентов, обращение с твердыми коммунальными отходами — на 9,1 процента, поставка твердого топлива (там, где есть печи) — на 6 процентов.

Кстати, льготникам обещают повысить субсидии по оплате коммунальных услуг, чтобы они смогли «выжить» при такой дорогой коммуналке.

Проект года

А еще в 2022 году администрация Владимирской области сумела заключить соглашение с известной компанией «Вайлдберрис», по которому в регионе уже в 2023 году начнут строить логистический комплекс компании. Объём инвестиций в реализацию проекта превысит 7 млрд рублей.

Уже определено конкретное место для проектирования и строительства логистического центра. Для реализации масштабного проекта инвестору предоставлен в аренду без проведения торгов земельный участок в муниципальном образовании Воршинское Собинского района. Большую роль в выборе этой территории и принятии окончательного решения сыграла её транспортная доступность, а также обеспеченность трудовыми ресурсами.

- Готовимся к тому, что как только сойдёт снег, приступим к строительству центра площадью около 100 тысяч квадратных метров. Для нас в первую очередь важно его расположение. Рядом Москва, где находится много потребителей, из Владимира товары могут быстро доставляться и в другие регионы страны. Знаем, что сейчас во Владимирской области усиленными темпами строится трасса М-12, и, конечно, для нас это тоже очень важно. В планах компании – завершить строительство осенью 2023 года, – сообщила во время подписания соглашения Татьяна Бакальчук, гендиректор компании.

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