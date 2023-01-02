Политические итоги года: новый губернатор, новый мэр Владимира и God Save The Queen

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

2022 год во Владимирской области был особенным. Закончилась многолетняя история владимирского градоначальника Андрея Шохина, перебравшегося в Москву. Зато официально началась история губернатора Александра Авдеева, официально вступившего в должность по итогам выборов.

Новый старый губернатор

Сентябрьские выборы губернатора Владимирской области запомнятся политологам разве что полным отсутствием конкуренции. Уже перед выборами стало очевидно, что мы наблюдаем самую тихую избирательную кампанию за последние годы. Ни скандалов, ни громких заявлений. Даже в облизбиркоме отметили, что все кандидаты ведут себя достаточно пассивно.

Александр Авдеев. Фото АВО.

Сам же ход выборов показал – конкуренции Александру Авдееву, кандидату от «Единой России», назначенному самим Президентом РФ, составить не смог никто. По итогам выборов, Александр Авдеев набрал 83,68% голосов. У ближайшего конкурента - коммуниста Антона Сидорко - к тому моменту было всего 6,53% голосов. Третье место занял Сергей Корнишов, который представлял региональное отделение партии ЛДПР. Свои голоса ему отдали 3,35 процента жителей региона. За Сергея Бирюкова из партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» проголосовало 2,45 процентов избирателей. И, наконец, на последнем месте оказался кандидат от «Партии роста» Александр Субботин. За него свои голоса отдали 2,01 процента избирателей.

При этом общая явка составила 29,05 процентов, что не так уж и много. Сам Александр Авдеев заявил, что низкая явка связана с двумя факторами — его оппонентами и выборами 2018 года.

- Если бы мои оппоненты могли мобилизовать свой электорат, то на выборы пришло бы на 50-60 тысяч человек больше. И тогда мой результат был бы не 83 процента, а 60-70 процентов, как и прогнозировалось, - подчеркнул губернатор. - Ну и, наверное, у части людей случилась переоценка выборов 2018 года. Поэтому такой результат по явке.

К слову, свой результат Александр Авдеев уникальным не считает, ведь в соседних регионах цифры похожие.

- Объяснение очень простое: люди в нашей стране сплотились вокруг хозяйственно-патриотической повестки. Для меня это была не предвыборная кампания как таковая, а хозяйственная работа, направленная на реализацию тех задач, которые стоят перед областью, и решения тех проблем, с которыми жители обращаются при встречах, на прямых линиях, через наказы. Тем не менее, я благодарю все жителей Владимирской области за оказанное доверие, - резюмировал Александр Авдеев.

Шохин ушел, Наумов пришел

Выборы губернатора привели к еще одному знаковому событию в мире владимирской политики. По их итогам, Александр Авдеев направил многолетнего главу администрации города Владимира Андрея Шохина в Совет Федерации РФ. После этого возник вопрос, кто же будет управлять городом вместо него.

И история с назначением нового градоначальника областного центра сначала напоминала триллер, а потом превратилась в фарс. Некоторые политологи вообще в какой-то момент думали, что конкурс на избрание мэра не состоится.

Глядите сами. Сначала на место главы города прочили Александра Максимова, исполнявшего обязанности градоначальника после ухода Андрея Шохина. И его кандидатура в глазах большинства владимирцев выглядела вполне нормально. Он много лет работал в администрации Ленинского района. Потом перешел на работу в мэрию. В общем, чиновник, хорошо знающий конъюнктуру.

Однако когда начался прием заявок на конкурс на должность мэра Владимира, Максимов не спешил выставлять свою кандидатуру. Зато вместо него туда заявились Роман Кавинов, Андрей Наумов и Дмитрий Наумов. И до того момента, для большинства владимирцев самым известным именем в списке была фамилия Кавинова. Все-таки заместитель председателя областного Заксобрания. А потом к этой фамилии неожиданно добавился Дмитрий Лызлов, вице-губернатор из команды Авдеева. При этом Александр Максимов перебрался на работу в «белый дом», став вице-губернатором. Тут уж все решили, что Александр Авдеев хочет видеть на посту главы областного центра своего человека.

Вот только за несколько дней до начала конкурса начинает происходить что-то совершенно непонятное. Лызлов снимает свою кандидатуру из-за конфликта интересов. Потом от участия в конкурсе отказывается Кавинов. И при этом документы на конкурс подает ЛДПРовец Владимир Рыкунов.

Сам же конкурс стал простой формальностью, так как за несколько дней до Горсовета региональное отделение партии «Единая Россия» проголосовало за одобрение кандидатуры Дмитрия Наумова.

Дмитрий Наумов. Фото администрации города Владимира.

При этом позднее Александр Авдеев признал, что участвовал в ходе определения кандидата на должность главы города Владимира, но добавил, что многое он предпочтет «оставить за скобками». При этом он сказал, что хоть прямых выборов мэра во Владимире нет, владимирцы вполне могут выразить свое мнение о градоначальнике на выборах губернатора.

Кавинов и мобилизация

Одним из самых громких политических скандалов ушедшего года смело можно назвать историю с заместителем председателя Заксобрания Романом Кавиновым, который на фоне развернувшейся мобилизации «выразил готовность принять участие в призыве по мобилизации».

«Как младший офицер запаса, не достигший 50-летнего возраста, потенциально вхожу в перечень лиц, подлежащих мобилизации в составе первой очереди. Проинформировал председателя Законодательного Собрания Владимирской области Владимира Киселёва и секретаря регионального отделения партии #ЕдинаяРоссия, Губернатора Александра Авдеева о своей готовности принять участие в призыве по мобилизации», написал он у себя в телеграм-канале 23 сентября.

Роман Кавинов. Фото: Алексей СУХОВ

Уже на этом этапе многие обвинили депутата в самопиаре на теме, которая для этого не совсем предназначена. Однако на этом бы все и закончилось, если бы через пару дней эта история не продолжилась.

Все заседания Заксобрания показываются в интернете. Трансляции ведутся в режиме онлайн, и обычно запускали ее минут за 10-15 до начала заседания. В это время люди могли посмотреть, как депутаты рассаживаются в креслах, болтают между собой. И вот во время сентябрьской трансляции все могли увидеть, как спикер ЗС Владимир Киселев отчитал Романа Кавинова за данный пост, сказав, что не стоит выкладывать такие вещи, а то и реально могут призвать. На что Кавинов ответил, что он не против месяцок поработать добровольцем.

Это обсуждение всколыхнуло владимирское сообщество. И вызвало крайне негативную реакцию. Ну, а трансляции заседаний ЗС теперь начинаются не за 10-15 минут до их начала, а уже сразу в момент оглашения повестки.

Смирнов Шредингера

Очень необычно со своего поста уходил глава администрации Судогодского района Александр Смирнов. Необычность состояла в том, что было непонятно уходит он или нет. То уходит, а вроде уже и нет.

В первый раз о своем желании уйти Александр Смирнов заявил еще в середине ноября. Причиной он называл состояние здоровья. Хотя некоторые политические эксперты предполагали, что уход может быть связан с возбуждением уголовного дела о незаконных поборах с жителей частных домов платежей за содержание контейнерных площадок. Речь идет о муниципальном казенном предприятии города Судогда «Благоустройство», которое по согласованию с администрацией Судогодского района более двух лет взимало с населения плату за аренду площадок. Общая сумма ущерба оценивается в 4 миллиона рублей.

Александр Смирнов. Фото администрации Судогодского района.

Тем не менее, это заявление Смирнова вызвало небывалый резонанс. Местные активисты быстро собрались и выехали в областную администрацию с требованием не допустить отставки чиновника. Александр Авдеев сказал, что изучит вопрос.

А через месяц, 13 декабря Александр Смирнов вновь написал заявление об уходе. И сопроводил его постом в соцсетях:

«Находясь последние две недели в отпуске после больничного, чувствую Вашу поддержку и высокую оценку моей деятельности на посту главы администрации Судогодского района. Отклонение моей отставки депутатами районного Совета народных депутатов оцениваю как высокое признание управленческих заслуг. Признаюсь, такое решение депутатов стало для меня неожиданностью, но неожиданностью очень дорогой и важной! Не менее неожиданным и очень лестным стал для меня и результат опроса судогодцев, оценивших мою деятельность на посту главы администрации Судогодского района, с результатом 80% поддержки».

Однако в конце Александр Смирнов просил «все-таки меня на время отпустить».

Панками по санкциям

Самый яркий перформанс среди политиков региона однозначно сделал губернатор Александр Авдеев со своей командой пиарщиков.

26 июля стало известно, что врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев попал в санкционный список правительства Великобритании, куда помимо него внесли еще 37 глав российских регионов.

У Александра Авдеева весь день пытались узнать, как он относится к данному решению. И вечером он ответил в личном телеграм-канале на этот вопрос.

Скриншот телеграма Александра Авдеева.

«Весь день спрашивают, как я отношусь к тому, что меня включили в британский санкционный список. Отвечаю: никак. Предлагаю отметить это событие прослушиванием песни Sex Pistols – God Save the Queen», написал глава Владимирской области и приложил к сообщению файл песни известных британских панков.