«Самовар-пати» и «Битва снеговиков»: чем заняться владимирцам в новогодние праздники

Фото Центрального парка.

Новогодние праздники — лучшее время для прогулок и снежных забав. Все парки города приготовили для владимирцев развлекательные программы. Выбирайте на любой вкус и возраст!

Загородный парк

Со 2 по 6 января в 11 и 13 часов парк «Загородный» предлагает встречать любимый праздник весело и задорно, как это делают жители гостеприимной «Деревни Дуралеевка». В этом году правит безудержным новогодним весельем чудный кролик. Гостей ждет театрализованное квест-путешествие, музыкальные игры на свежем воздухе, встреча с Дедушкой Морозом и сладкое чаепитие. Цена — 600 рублей с человека. Вход для сопровождающего взрослого свободный.

5 января в 12 часов в парке пройдёт ежегодный фреш-проект «Самовар-пати». На главной площадке праздника развернется игровое действие с чайными частушками и песнями о самоваре, необычными русскими забавами и хороводами, а также флешмоб «Чайничек». В этот день главным обрядом станет, конечно же, чаепитие в самых лучших его традициях, а дополнением к нему будут вкусные угощения — разнообразная ароматная выпечка. Все желающие смогут принять участие в творческих мастер-классах и акциях. Также в программе: конкурс частушек о самоваре, «Бои чайными пакетиками», «Забеги матрёшек» и многое другое. Не обойдётся и без сюрпризов — на сцене праздника выступят лучшие творческие коллективы города и музыканты. Вход свободный.

Самовар-пати. Фото Загородного парка.

6 января в 12 часов - спортивное мероприятие на свежем воздухе «Зимние яркие игры».

7 января в 12 часов - рождественский праздник для всей семьи «Зажигаем свечи».

Парк «Добросельский»

1 января в 15 часов пройдет развлекательная программа «Новогодняя фантазия».

2 января в 12 часов состоится анимационная программа «Сюрпризы от Деда Мороза».

3 января в 12 часов всех гостей и жителей города ждут на творческую арт-программу «Битва снеговиков»! Пройдя регистрацию, участники смогут посостязаться в двух творческих конкурсах: «Эко-Снеговик» - конкурс изготовления арт-объектов из природных материалов и «Снежные композиции» - конкурс лепки фигур из снега. Участникам нужно будет не только создать самого красивого снеговика, но и интересно его презентовать. Приветствуется использование заранее приготовленных декоративных элементов: кастрюль, ведер, морковок, шарфов, лыжных палок и различных украшений. Победители конкурса определятся по итогам голосования экспертного жюри и будут награждены дипломами и приятными подарками. А еще в этот день гостей парка ждут увлекательные игры и конкурсы, зимние забавы, розыгрыш призов от партнеров мероприятия и творческие подарки от вокальных коллективов города Владимира.

4 января в 12 часов - спортивно-игровая программа «Зимние забавы».

5 января в 12 часов - игровая программа «В ритме Нового года».

6 января в 12 часов - игровая программа «В ожидании чудес».

7 января в 12 часов - праздничная программа «Свет рождественской звезды».

8 января в 12 часов - развлекательная программа «Новогодняя перезагрузка».

Парк «Дружба»

фото парка Дружба.

2 января в 12 часов парк культуры и отдыха «Дружба» приглашает на детский праздник по мотивам сказки Маршака «12 месяцев». Праздничная программа будет проходить у ёлки. 12 разнообразных игр для взрослых и детей: «Хоккей валенками», «Вьюжный хоровод», «Весенние забавы» и другие завлекут гостей парка и подарят хорошее настроение. Программу будет сопровождать яркое выступление артистов города с песнями о временах года. Конечно, ребят придут поздравить Дед Мороз и Снегурочка. Самых активных участников наградят подарками и сюрпризами. Необычная фотозона с героями сказки станет прекрасным дополнением к семейным фотографиям новогодних каникул. В 15 часов - интерактивная программа «Чудеса под Новый год».

3 января в 12 часов - анимационная программа «Снежный серпантин».

4 января в 12 часов - спортивное мероприятие «Санки, лыжи и коньки все приятели мои».

5 января в 12 часов - сказочные семейные игры «Карнавал новогодних игрушек».

6 января в 12 часов - интерактивная программа «Загадки зимнего леса».

7 января в 12 часов пройдет народное гулянье «Рождественская круговерть». Ярмарочные ряды с яствами и сувенирами встретят гостей на центральной аллее парка. Волшебный мастер-класс по украшению рождественских свечей разместится в «Мультидоме». На сцене развернется настоящая рождественская сказка во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Детей ждет активная анимационная программа и угощение из сладких цветных леденцов. После сказки завернёт круговерть из праздничных выступлений артистов нашего города. Кульминацией мероприятия станет всеобщее загадывание желаний под теплое сияние рождественских свечей.

8 января в 12 часов - конкурсная программа «Парад Снеговиков».

Центральный парк

1 января в 13 часов пройдет развлекательная программа «Новогодняя сказка.

2 января в 12 и 15 часов - анимационная программа «В гостях у снеговика».

3 января в 12 и 15 часов - интерактивная программа «Тайна Деда Мороза».

4 января в в 12 и 15 часов - спортивно-игровая программа «Новогодние рекорды».

5 января в 12 и 15 часов - игровая программа «Символ года».

6 января в 12 и 15 часов - интерактивная программа «Накануне Рождества».

7 января в 12 часов - праздничная программа «Рождественское чудо».

8 января в 12 и 15 часов - развлекательная программа «Новый год наоборот».

Кроме того, 2,4,5,6 января в 11 и 13 часов, а также 7 января в 16 часов арт-пространство «Мастерская сказок» приглашает посетить театрализованное представление «Там, на неведомых дорожках…». Вместе со Снегурочкой вам предстоит помирить Деда Мороза с Пургой Метелишной. Вы отправитесь в увлекательное сказочное путешествие, пройдёте трудные испытания в ледяном царстве, создадите своими руками новогодние елочки в творческой мастерской, и конечно, встретитесь с главным волшебником зимних праздников. Цена билета: 250 рублей детский, 200 рублей взрослый.

Со 2 по 7 января с 15 до 19 часов в парке будет работать гостиная Деда Мороза. Праздничная новогодняя гостиная, пушистая елочка с яркими огоньками, волшебные декорации, новогодняя почта и, конечно же, сам Дед Мороз будет ждать вас в гости. Цена билета: 150 рублей детский, 100 рублей взрослый.

Улица Георгиевская

1 января в 14 часов - игровая программа «Зимняя палитра чудес».

2 января в 12 часов - праздничная программа «Снежный бал».

3 января в 16 часов - развлекательная программа «В царстве метелицы».

4 января в 12 часов - музыкально-игровая программа «Снегодрайв».

5 января в 14 часов - развлекательно-игровая программа «Сказки водят хоровод» .

6 января в 14.30 - развлекательно-интерактивная программа «Вечеринка от Снежинки».

7 января в 12 часов - концертная программа «Рождество на Георгиевской».

8 января в 12 часов - анимационная программа «Галерея волшебства».

Новогодние чудеса в музее

Владимиро-Суздальский музей-заповедник в новогодние праздники представит владимирскому зрителю новый спектакль «Как я провёл эту зиму-2» - продолжение истории, рассказанной актером Александром Аладышевым ровно год назад. Чувства, переживания, воспоминания и рефлексии главного героя, показанные в ней, откликаются каждому человеку, за плечами которого уже накопился определенный жизненный опыт. Спектакль обещает быть трепетным, добрым, ностальгическим и очень новогодним. Постановку покажут в Концертном зале Музейного центра «Палаты» со 2 по 7 января в 17 и 19 часов. Цена билета — 700 рублей.

Александр Аладышев. Фото предоставлено ВСМЗ.

Со 2 по 6 января с 12 до 16 часов в Музее деревянного зодчества в Суздале пройдет новогодняя игра для детей и взрослых «Мороз Иванович, Аленушка и музыкальный сундучок». Гостей ждет встреча со сказочными героями, интермедия по мотивам русских народных сказок с элементами старинных игр и с участием музыкальных инструментов. Бесплатно для посетителей музея.

3 и 6 января в 18 часов в выставочном зале Музейного комплекса «Кремль» выступит известный суздальский гусляр Александр Леонов. На концерте прозвучат исторические и патриотические песни, духовные стихи, фрагменты былин и древних текстов. Цена билета — 200 рублей.

7 января в Музее деревянного зодчества гостям комплекса напомнят, как Святки отмечали наши предки – колядовали, играли в старинные русские игры и даже «водили по селу козу». Интерактивная фольклорная программа «Рождество идет — радости несет!» составлена таким образом, что будет интересна и взрослым, и детям. Она пройдет при участии ансамбля фольклорной музыки «Радуница» и ансамбля «Надея». Гости музея, как и 100-200 лет назад, окунутся в мир старинных обрядов, игр, конкурсов, хороводов и зимних забав. Они непременно споют настоящие русские колядки на богатый урожай и счастливую жизнь, а затем вместе проведут по селу козу. На праздник ждут в 12, 13 и 14 часов. Цена билета — 450 рублей.

Рождество в Суздале. Фото ВСМЗ.

Чудеса на книжных полках

Свои программы приготовила и областная библиотека для детей и юношества

Корпус на улице Мира, 51

3 января в 11 часов - «История новогодних игрушек» — громкие чтения книги Дворняковой, новогодние загадки, творческая мастерская по созданию снежного ангела из бумаги. Строго по предварительной записи по телефону: 33-37-00. В 14 часов - «Снежная сказка» — мастер-класс по рисованию на зимнюю тематику.

4 января в 11 часов - «Безработный Дед Мороз, или Приключения под Новый год» — громкие чтения книги Диньяцио, праздничная музыкальная викторина, творческая мастерская по созданию новогодней игрушки (по предварительной записи). В 12 часов - «Новогодние приключения Микки Мауса» — викторина и мультфильм для ребят, изучающих английский язык. В 14 часов - «Новогодние чудеса» — музыкальная викторина.

5 января в 11 часов - «Сказка среди бела дня» — громкие чтения одноименной книги Виткович, праздничная викторина, творческая мастерская по созданию снеговика из бумаги и ваты (по записи). В 12 часов - «Зимние узоры» — мастер-класс по оформлению новогодней открытки на иностранных языках. В 14 часов - «Рождественское чудо» — встреча из цикла «По жизни с искусством», посвященная рождественской теме в разных жанрах искусства.

6 января в 11 часов - «Зелёный кот и новые чудеса под Новый год» — громкие чтения книги Щербаковой, творческая мастерская по созданию снежного шара на ёлку (по записи). В 12 часов - «Рождественская история» — литературно-познавательный час о традициях праздника в разных странах мира. В 14 часов - «Светлый ангел Рождества» — мастер-класс по изготовлению рождественского символа.

8 января в 11 часов - «История новогодних игрушек» — громкие чтения книги Дворняковой, новогодние загадки, творческая мастерская по созданию снежного ангела из бумаги (по записи). В 14 часов - «Зимние забавы» — тематическая интерактивная игра. В 16 часов - «Winter Fairy Tales»— ребят ждет увлекательное литературное путешествие с героями сказок.

Корпус на проспекте Строителей, 23

3 января - в течение всего дня «Новогоднее» Читающее королевство. В 11 часов мастер класс «Рождественская звезда» и литературно-познавательная викторина.

4 января в течение всего дня на кафедре пройдут «Зимние забавы» - викторины для читателей. В 11 часов - мастер-класс поизготовлению новогодних игрушек в стиле оригами и мастер-класс «Лесная красавица». В 16 часов - «Начало» - постновогодний музыкально-поэтический вечер.

5 января в течение всего дня на кафедре пройдут «Зимние забавы» - викторины для читателей. В 11 часов - мастер-класс по изготовлению символа года, мастер-класс по изготовлению новогодней гирлянды. В 14 часов - интерактивная музыкальная викторина.

6 января в течение всего дня на кафедре «Рождественское меню». В 11 часов игровая программа «Рождества чудесные мгновенья» и мастер-класс «Новогоднее оригами».

8 января - видео-путешествие по зимним сказкам.

И, конечно, не забывайте о представлениях в учреждениях культуры. Билеты еще остались. Куда можно сводить ребенка, читайте здесь.