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Общество17 апреля 2023 22:00

На борьбу с борщевиком во Владимирской области направят больше 12 миллионов рублей

Специалисты «Россельхозцентра» планируют обследовать 273 населенных пункта
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Фото Россельхозцентра по Владимирской области.

Фото Россельхозцентра по Владимирской области.

Во Владимирской области продолжается борьба с опасным, ядовитым сорняком — борщевиком Сосновского. Растение встречается практически во всех районах региона, общая площадь его распространения – около 3,5 тысяч гектаров.

На борьбу с борщевиком из областного бюджета в этом году выделили 12,4 миллиона рублей. Деньги распределили между 15 районами. Больше всего средств получит Гороховецкий район, меньше всего достанется Меленковскому району.

- С прошлого года работы по предотвращению распространения борщевика Сосновского дополнены комплексным обследованием территорий населенных пунктов с занесением каждого очага засоренности на цифровую карту Владимирской области. Это позволит отследить как эффективность гербицидных обработок, так и общую ситуацию по борьбе с борщевиком в разрезе нескольких лет. На карту по итогам прошлого года нашими специалистами уже нанесено 272 населенных пункта. В этом году мы обследуем еще 273, - сообщила руководитель филиала Россельхозцентра по Владимирской области Марина Олимова.

Проблема с борщевиком настолько серьезная, что за зарастание им площадей во Владимирской области штрафуют уже не только собственников сельскохозяйственных земель, но и владельцев других участков. За бездействие владимирцам грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 10 до 40 тысяч, юридическим лицам — от 30 до 150 тысяч рублей. Если раньше полномочиями штрафовать был наделен только один орган – Россельхознадзор, а органы местного самоуправления могли лишь составлять протоколы, то сейчас этим правом наделили и их.

Методов борьбы с борщевиком Сосновского несколько: механическое уничтожение, агротехническая обработка со вспашкой участков, а также обработка гербицидами. Последний – химический – метод на сегодняшний день считается самым действенным. На автомобильных дорогах региона участки полос отвода с наиболее плотными зарослями борщевика обрабатываются по два раза за период цветения. Эффект от орошения начинает проявляться на 10-14 день. Стебель и листья растения желтеют, и борщевик переходит в стадию увядания.

Однако все гербициды должны быть разрешены к использованию на территории населенных пунктов и иметь соответствующий сертификат. Важный момент - в черте населенных пунктов обработки с воздуха запрещены.

- Наш филиал плотно работает по борщевику с землями сельхозназначения и с землями населенных пунктов, но мы принимаем заявки на обработку участков и от населения. Кроме того, любой человек может позвонить нам на горячую линию и сообщить, где в его населенном пункте произрастает борщевик Сосновского. Всю полученную информацию мы будем аккумулировать и учитывать при составлении карты распространения этого опасного сорняка, - подчеркивает Марина Олимова.

КУДА ЗВОНИТЬ

Информация об очагах произрастания борщевика Сосновского принимается от населения по телефону: +7 (4922) 34-19-28.

КОНКРЕТНО

Деньги на борьбу с борщевиком распределили так:

Александровский район: Андреевское поселение (689 500 рублей), деревня Следневское (374 500 рублей), Краснопламенское поселение (73 500 рублей)

Вязниковский район: Паустовское поселение (1 571 500 рублей), поселок Никологоры (49 000 рублей)

Гороховецкий район: Куприяновское поселение (3 515 000 рублей), Фоминское поселение (140 000 рублей), Гороховец (21 000 рублей)

Гусь-Хрустальный район: поселок Анопино (94 500 рублей)

Камешковский район: Брызгаловское поселение (220 500 рублей), Второвское поселение (63 000 рублей)

Киржачский район: Першинское поселение (24 500 рублей), Горкинское поселение (133 000 рублей), Кипревское поселение (94 500 рублей), Киржач (49 000 рублей)

Ковровский район: Клязьминское поселение (143 500 рублей), Малыгинское поселение (122 500 рублей)

Кольчугинский район: Флорищенское поселение (889 000 рублей), Есиплевское поселение (84 000 рублей), Раздольевское поселение (73 500 рублей)

Меленковский район: Дмитриевогорское поселение (24 500 рублей)

Муромский район: Борисоглебовское поселение (759 500 рублей), Ковардицкое поселение (525 000 рублей)

Петушинский район: Петушинское поселение (171 500 рублей), Пекшинское поселение (87 500 рублей)

Селивановский район: Чертковское поселение (87 500 рублей)

Собинский район: Рождественское поселение (462 000 рублей), Черкутинское поселение (434 000 рублей), Куриловское поселение (59 500 рублей), Толпуховское поселение поселение (35 000 рублей), поселок Ставрово (28 000 рублей)

Суздальский район: Новоалександровское поселение (248 500 рублей), Павловское поселение (87 500 рублей), Селецкое поселение поселение (87 500 рублей)

Юрьев-Польский район: Небыловское поселение (346 500 рублей), Красносельское поселение (192 500 рублей), Симское поселение (35 000 рублей).

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