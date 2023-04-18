На борьбу с борщевиком во Владимирской области направят больше 12 миллионов рублей

Фото Россельхозцентра по Владимирской области.

Во Владимирской области продолжается борьба с опасным, ядовитым сорняком — борщевиком Сосновского. Растение встречается практически во всех районах региона, общая площадь его распространения – около 3,5 тысяч гектаров.

На борьбу с борщевиком из областного бюджета в этом году выделили 12,4 миллиона рублей. Деньги распределили между 15 районами. Больше всего средств получит Гороховецкий район, меньше всего достанется Меленковскому району.

- С прошлого года работы по предотвращению распространения борщевика Сосновского дополнены комплексным обследованием территорий населенных пунктов с занесением каждого очага засоренности на цифровую карту Владимирской области. Это позволит отследить как эффективность гербицидных обработок, так и общую ситуацию по борьбе с борщевиком в разрезе нескольких лет. На карту по итогам прошлого года нашими специалистами уже нанесено 272 населенных пункта. В этом году мы обследуем еще 273, - сообщила руководитель филиала Россельхозцентра по Владимирской области Марина Олимова.

Проблема с борщевиком настолько серьезная, что за зарастание им площадей во Владимирской области штрафуют уже не только собственников сельскохозяйственных земель, но и владельцев других участков. За бездействие владимирцам грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 10 до 40 тысяч, юридическим лицам — от 30 до 150 тысяч рублей. Если раньше полномочиями штрафовать был наделен только один орган – Россельхознадзор, а органы местного самоуправления могли лишь составлять протоколы, то сейчас этим правом наделили и их.

Методов борьбы с борщевиком Сосновского несколько: механическое уничтожение, агротехническая обработка со вспашкой участков, а также обработка гербицидами. Последний – химический – метод на сегодняшний день считается самым действенным. На автомобильных дорогах региона участки полос отвода с наиболее плотными зарослями борщевика обрабатываются по два раза за период цветения. Эффект от орошения начинает проявляться на 10-14 день. Стебель и листья растения желтеют, и борщевик переходит в стадию увядания.

Однако все гербициды должны быть разрешены к использованию на территории населенных пунктов и иметь соответствующий сертификат. Важный момент - в черте населенных пунктов обработки с воздуха запрещены.

- Наш филиал плотно работает по борщевику с землями сельхозназначения и с землями населенных пунктов, но мы принимаем заявки на обработку участков и от населения. Кроме того, любой человек может позвонить нам на горячую линию и сообщить, где в его населенном пункте произрастает борщевик Сосновского. Всю полученную информацию мы будем аккумулировать и учитывать при составлении карты распространения этого опасного сорняка, - подчеркивает Марина Олимова.

КУДА ЗВОНИТЬ

Информация об очагах произрастания борщевика Сосновского принимается от населения по телефону: +7 (4922) 34-19-28.

КОНКРЕТНО

Деньги на борьбу с борщевиком распределили так:

Александровский район: Андреевское поселение (689 500 рублей), деревня Следневское (374 500 рублей), Краснопламенское поселение (73 500 рублей)

Вязниковский район: Паустовское поселение (1 571 500 рублей), поселок Никологоры (49 000 рублей)

Гороховецкий район: Куприяновское поселение (3 515 000 рублей), Фоминское поселение (140 000 рублей), Гороховец (21 000 рублей)

Гусь-Хрустальный район: поселок Анопино (94 500 рублей)

Камешковский район: Брызгаловское поселение (220 500 рублей), Второвское поселение (63 000 рублей)

Киржачский район: Першинское поселение (24 500 рублей), Горкинское поселение (133 000 рублей), Кипревское поселение (94 500 рублей), Киржач (49 000 рублей)

Ковровский район: Клязьминское поселение (143 500 рублей), Малыгинское поселение (122 500 рублей)

Кольчугинский район: Флорищенское поселение (889 000 рублей), Есиплевское поселение (84 000 рублей), Раздольевское поселение (73 500 рублей)

Меленковский район: Дмитриевогорское поселение (24 500 рублей)

Муромский район: Борисоглебовское поселение (759 500 рублей), Ковардицкое поселение (525 000 рублей)

Петушинский район: Петушинское поселение (171 500 рублей), Пекшинское поселение (87 500 рублей)

Селивановский район: Чертковское поселение (87 500 рублей)

Собинский район: Рождественское поселение (462 000 рублей), Черкутинское поселение (434 000 рублей), Куриловское поселение (59 500 рублей), Толпуховское поселение поселение (35 000 рублей), поселок Ставрово (28 000 рублей)

Суздальский район: Новоалександровское поселение (248 500 рублей), Павловское поселение (87 500 рублей), Селецкое поселение поселение (87 500 рублей)

Юрьев-Польский район: Небыловское поселение (346 500 рублей), Красносельское поселение (192 500 рублей), Симское поселение (35 000 рублей).