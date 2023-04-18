В Муроме создадут роботов, которые умеют вязать, шить и печь

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Современные дети любят познавать все через руки – в этом уверена команда Клуба робототехники и инновационных технологий для молодежи, которая базируется в Муроме. Здесь детям прививают интерес к техническому творчеству, позволяя воплотить самые смелые идеи.

- Мы сейчас много общаемся с ремесленниками нашего города, и у всех одна и та же проблема – молодежь ремеслами и промыслами не интересуется. Приходят на мастер-классы, только если отправили учителя или на каком-нибудь мероприятии. Мы подумали и решили объединить столь популярную у ребят робототехнику и ремесла, - рассказывает методист клуба «РИТМ» Юлия Горчакова.

Команда клуба разработала проект первого Межрегионального робототехнического фестиваля народных ремесел, отправила заявку в Президентский фонд культурных инициатив и одержала победу. Сам фестиваль пройдет 1 декабря в городе на Оке.

Сейчас началась активная подготовка. Уже начали набирать участников. Их решили разделить на три возрастные категории: дети 7-10 лет, 11-14 лет и 15-17 лет. Возможно, будет и категория для самых маленьких – ребят 5-6 лет. Участвовать можно и дистанционно. Но для тех, кто приедет на фестиваль лично, обещают провести экскурсии по Мурому и организовать мастер-классы от лучших ремесленников.

Каждому участнику нужно представить на фестиваль робота, который знает толк в народном ремесле. Например, умеет вязать, прясть, рисовать, ткать или даже делать изделия из глины. Причем народное ремесло должно быть характерным для того региона, который представляет участник.

- Главное условие конкурса – прототипом робота должен быть реальный мастер, работу которого ребятам предстоит изучить, а уже потом конструировать робота. Участвовать могут ребята из разных регионов. У нас уже есть заявки из Москвы, Нижнего Новгорода и даже из Казахстана, - говорит Юлия Горчакова.

Оценивать детские работы жюри будет не только с технической точки зрения. Важную роль сыграет то, насколько хорошо участникам удастся передать связь исконного ремесла с новыми технологиями.

Кстати, у фестиваля уже появился свой талисман – робот Архип – мастер на все руки. Его помог разработать один из муромских дизайнеров, и вот Архип уже красуется на афише проекта.

КОНКРЕТНО

Заявки на участие в фестивале можно подавать на сайте - http://festival_robototehniki.tilda.ws.