Владимирцы смогут встретить Новый год на Соборной площади и в парках

. Фото: Мария ЛЕНЦ

Несмотря на то, что в этом году не будет масштабного празднования Нового года с фейерверками, владимирцев без праздничного настроения не оставят. В 23 часа на Соборной площади начнется видеотрансляция, так что можно будет дождаться боя курантов прямо в центре города. После этого начнется праздничная программа с выступлением артистов. С 1.00 до 4.00 будет работать каток в парке Пушкина.

В 23.30 начнется развлекательная программа для отдыхающих «Сюрпризы новогодней ночи». Горожан будут веселить Дед Мороз и Снегурочка, также выступят лучшие коллективы города.

В первые часы новогодней ночи Центральный парк культуры и отдыха приглашает на праздничное гуляние «Эй, народ, встречай Новый год!» С 1.00 всех гостей парка, на главной площади у елки будут ждать Дед Мороз и Снегурочка. На главной сцене пройдет «Народное караоке», где каждый сможет спеть свои любимые песни и почувствовать себя звездой новогодней ночи. А еще жителей города ждут оригинальные конкурсы, поздравления и гигантский хоровод вокруг елочки. Кульминацией праздника станет танцевальный батл «Кто кого?» и зажигательная дискотека с популярными хитами уходящего года, которые превратят главную площадь парка в большую танцевальную площадку.

Чтобы владимирцы без проблем смогли добраться из одной точки города в другой, мэрия по традиции организует шесть бесплатных маршрутов общественного транспорта 1 января с 00.30 до 4.30.

Троллейбус с интервалом в 10 минут будет идти по ул. Балакирева - проспект Строителей - ул. Горького - ул. Гагарина - Золотые ворота - пл. Победы - проспект Ленина.

Автобус с интервалом в 10 минут пойдет по маршруту: Юго-Западная - ул. Верхняя Дуброва - площадь Победы - Золотые ворота - ул. Гагарина - ул. Батурина - ул. Мира - ВХЗ - ул. Егорова - ул. Комиссарова - ул. Безыменского - ул. Куйбышева.

Автобус с интервалом в 20 минут поедет по маршруту Загородный парк - Ерофеевский спуск.

Автобус с интервалом в 15 минут пойдет по маршруту: микрорайон Энергетик - площадь Победы - площадь Садовая.

Автобус с интервалом в 15 минут поедет по маршруту: Пиганово - площадь Победы - площадь Садовая.

Автобус с интервалом 15 минут поедет по маршруту: ул. Балакирева - ул. Красноармейская - проспект Ленина - Золотые ворота.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Суздаль и Муром вошли в топ-городов России для рождественских гуляний

Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по экономике впечатлений и менеджменту в туризме представили города России, куда лучше всего ехать на Рождество. Самыми подходящими оказались: Великий Устюг, Ростов, Мышкин, Сысерть, Переславль-Залесский, а также сразу два города Владимирской области - Муром и Суздаль.

В новогодние праздники маленький и уютный Суздаль очаровывает красотой: на Торговой площади устанавливают живую елку, а мощеные улочки, сохранившиеся со времен посада, сияют разноцветными гирляндами. В Святки на улицах устраивают народные гулянья, водят хороводы вокруг центральной елки, колядуют — танцы и песни продолжаются до утра. Кроме того, абсолютно бесплатно можно будет прогуляться по территории Кремля, которую в этом году украшает 18-метровая наряженная ель.

В Муроме уже появился новогодний городок с необычными декорациями и усадьбой Деда Мороза. Праздничное пространство украшают десятки светодиодных инсталляций и нарядных уникальных ёлок, которые сделали предприятия и организации города. Кроме того, неподалеку от Мурома, в селе Карачарово, родился известный русский богатырь Илья Муромец, прототипом которого был преподобный Илия Печерский. Сегодня часть его мощей хранится в Спасо-Преображенском монастыре. Ну и, конечно, не забудем о мощах благоверных Петра и Февронии Муромских и памятнику, установленному в его честь.