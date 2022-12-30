Во Владимирской области создадут новую систему оповещения населения

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Эти важные элементы гражданской обороны планируется привести в более современный вид, а средства на работы выделят из областного бюджета. Об этом рассказал начальник главного управления МЧС России по Владимирской области генерал-майор Алексей Купин.

Подземные объекты

- Жизнь заставила по-новому посмотреть на вопросы гражданской обороны, поэтому нами совместно с администрацией Владимирской области и органами местного самоуправления ведется работа по актуализации документов в этой области, - заявил Алексей Купин.

При этом глава регионального МЧС оговорился, что какую-то положительную или отрицательную оценку состоянию находящихся на территории региона бомбоубежищ сейчас дать невозможно. Дело в том, что многие из них в мирное время вообще не эксплуатируются, а некоторые со временем пришли в негодность и просто выведены из числа бомбоубежищ. Тем не менее, весь существующий фонд власти региона решили привести в порядок.

- Работа состоится в первом-втором квартале будущего года. Это направление, по которому сейчас ведется работа, - уточнил генерал Купин.

Всего на эти цели планируется выделить из областного бюджета порядка 100 миллионов рублей, которые направят на более чем 50 объектов, при этом точную цифру бомбоубежищ региона по понятным причинам не озвучивают. Как бы то ни было, этой суммы вполне должно хватить, так как шикарных ремонтов в них никто проводить не собирается — достаточно сделать вещи первой необходимости. При этом сметы уже составлены, так что цифра взята не с потолка.

Впрочем, Алексей Купин оговорился, что на самом деле бомбоубежища существуют далеко не на всех предприятиях, а лишь на тех, которые имеют определенное стратегическое значение. Например, хлебозаводы или больницы. А владимирцам вообще не стоит заранее пугаться и думать, куда бежать.

- Порой не нужно далеко бежать или ехать. Достаточно ближайшего укрытия, будь то подвал, метро, подземный паркинг или просто складки местности. Даже когда мы ложимся на землю, это уже спасает от определенных факторов, - отметил Алексей Купин.

Цифровая система

Второе направление в области гражданской обороны, на которое власти обратили внимание — это система оповещения населения, более знакомая владимирцам по звучным сиренам и сигналам по радио и телевизору.

По словам Алексея Купина, с учетом нынешних реалий на эту систему посмотрели критически, а потому губернатор издал распоряжение о ее реконструкции.

Впрочем, дело это не одного дня и даже не одного года.

- Мы планируем, что в следующем году сделаем проект, что займет весь год. И в последующие годы уже приступим к реконструкции новой системы оповещения, которая позволит повысить надежность и охват населения в чрезвычайных ситуациях, - объяснил руководитель областного ГУ МЧС.

При этом, по словам Алексея Купина, существующая система оповещения действует вполне эффективно, однако все имеет свойство устаревать.

- Сейчас век цифровых технологий, что и стало причиной такой реконструкции и смены ее на современный формат работы, - объяснил Алексей Купин.

Конкретные детали работы будущей системы не озвучиваются, как и не озвучиваются суммы затрат на ее переустройство.