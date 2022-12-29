На Рождественской ярмарке Владимира можно купить безалкогольный глинтвейн и кокошник

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Традиционная Рождественская ярмарка во Владимире в этом году сменила «место жительства», перебравшись с Соборной площади на пешеходную Георгиевскую. Здесь для нее выделено специальное место. Ну, а на «Соборке» не осталось ровным счетом ничего, чтобы напоминало о прошлогодних гуляниях, кроме большой праздничной елки.

Кошка, мед и пряники

На Георгиевской ярмарка открывается с 11 часов утра и работает до девяти вечера. Такое расписание будет действовать ежедневно до 15 января включительно. Все продавцы, как один заверили, что раньше этого срока сворачиваться не намерены.

Правда, основной наплыв покупателей ожидают в январские каникулы, а пока очень активной торговлю не назовешь. По этой же причине лучше пока приезжать на ярмарку не к 11.00, а чуть позже — большинство домиков-шале начинают работать около четверти двенадцатого.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Представлены здесь не только народные ремесла, но и продукты владимирского изготовления, народные костюмы и масса разнообразных сувениров.

В одной лавке можно купить керамические фигурки автора Анны Егоровой. Кошка из керамики стоит 600 рублей, фигурки размером поменьше, например Дед Мороз и Снегурочка, идут по 250-350 рублей. Представители автора уверяют, что в магазинах таких работ не найти.

Рядом приятно пахнет медом — тут торгует пчелиной продукцией пасека из Юрьев-Польского района. Бортники зовут летом на бесплатную экскурсию и рассказывают, что их пасека самая крупная во Владимирской области, она насчитывает целых 650 ульев.

В основном мед разных видов продается в баночках по 200 рублей, но есть и множество других товаров. Например, медовуха собственного брожения, которая, говорят продавцы, даже победила на столичной выставке.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Еще дальше предлагают самый настоящий Покровский пряник. Например, подарочный пряник в коробочке здесь стоит 280 рублей. Если пожелаете, тут же дадут попробовать — внутри найдете сгущенку, придающую владимирскому прянику своеобразный вкус.

«Кругляшки», зайцы и картины

В центральной части ярмарки раскинулось сразу более двух десятков домиков-шале. В каких-то просто предлагают перекусить, но многие продают весьма интересные вещи. Например, русские народные костюмы и их отдельные элементы.

- Кокошник стоит 1300 рублей, но вообще они разные. Работа у нас ручная, - объясняет девушка-продавец.

Тут же есть и варежки с натуральным мехом, которые обойдутся вам в 1800 рублей. А у соседей имеются в продаже не только теплые варежки и носки, но и платки по 500 рублей за штуку, правда, не пуховые.

В одном домике внимание привлекает разнотравие и бутылочки с некими бальзамами. Оказывается, в бутылочках находятся настойки, которые представляют собой хвойные экстракты, помогающие от разных болезней. Сотрудница точки объяснила, что хвоя не владимирская — делают эти настойки в Иркутске, а здесь только продают.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- А травы у нас разные — частично владимирские, остальные растут на Кавказе. Есть и от простуды, есть и просто поддержать здоровье, - объясняет продавщица и тут же предлагает «глинтвейн», безалкогольный настой из концентрированного виноградного сока, который следует добавлять в чай.

В других лавках предлагают иконы ручной работы — большие по 1000 рублей, поменьше за 350, а также разнообразные магнитики, тарелки, обереги, кулоны, браслеты, амулеты и прочие вещицы, которые пользуются спросом у туристов.

Взгляд притягивают вязаные зайцы. Оказывается, это ручная работа владимирской мастерицы Алены Татаринцевой. Сама Алена объясняет, что вяжет фигурки крючком, а потом продает их на различных ярмарках и выставках. Крупные зайцы обойдутся в 1200-1500 рублей, поменьше — в 500. Есть еще «кругляшки» - вымышленные персонажи наподобие колобка, которых можно приобрести за 300 рублей. Художница говорит, что неплохо берут змеек — маленькая стоит 300 рублей, побольше 500.

КСТАТИ

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

На улице Георгиевской на днях появилась новая скульптура, о которой вовсю заговорили владимирцы. Называется она «Памятник варенью» и представляет собой ту самую Муху-Цокотуху из знаменитой сказки Корнея Чуковского. Цокотуха сложила пальцы в форме сердечка и восседает на горшке с вареньем. На самом горшке имеется надпись из стихотворения поэтессы Натальи Кончаловской: «Муха села на варенье — вот и все стихотворенье!».

Увидеть памятник, который владимирцы уже прозвали «Памятником Мухе-Цокотухе», можно во дворе музея-лавки «Простоваренье» (Георгиевская, 2), и стоит он прямо напротив Рождественской ярмарки.